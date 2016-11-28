如何玩转高送转概念股 “天下牛人汇”投资大赛支招

深圳2016年11月28日电 /美通社/ -- 年关将至，不少A股上市公司均抢先公布高送转预案年报。天龙集团（300063，收盘价33.36元）及永和智控（002795，收盘价63.68元）作为2016年首批推出预案的公司于18日当天股价均涨停，分别拟10转15和10转10派5（含税），打响高送转行情头炮。随后，山东华鹏、北信源和优博讯等上市公司陆续公布自己的高送转预案，力图抢占先机，把握概念性上涨预期。

在高转送预案公布的利好带动下，每年都会引起一波上涨行情。由于高送转本质上是股东权益的内部调整，在资本公积或者盈余公积转增股本前后，公司的基本面并没有发生任何变化，这对于公司的净利润没有实际性的提高。投资者应谨慎理智对待高送转概念股，避免盲目追高。那么，投资者应如何抓住这一大好的获利效应又有效地规避潜在风险？

正值此际，由腾讯财经主办、中国中投证券担任独家合作券商的“天下牛人汇”投资大赛暨中投赛区 -- “中投牛人汇”的参赛选手各有神招，在震荡多变的行情中披荆斩棘，突破重围，勇夺冠军之座。“中投牛人汇”已如火如荼地举行了近一个月，吸引了来自全国各地的股民朋友报名参赛。作为“天下牛人汇”唯一一个全实盘比拼的赛区，各个参赛选手均展现了灵敏的行情嗅觉、沉稳的投资心态和高超的选股技艺。

从总体来看，日/周收益前三强的选手均擅长短线操作，利用大盘的震荡，高抛低吸，积极换股，将市场波动变为真正的利润。他们对手中涨停的个股并没有留恋，而是快速卖出，再寻找新的目标，增加收益，这种准确敏锐的盘感和强势果敢的操作手法值得广大投资者学习。选手“牛勇”于采访中表示自己从“中投牛人汇”投资大赛中掌握了宏观政策经济发展和未来行业发展的基本判断。（点击可进入赛区官网http://finance.qq.com/nrh/zt.htm）

众所周知，A股市场走势主要受宏观经济及行业前景影响，而作为投资者能够培养优秀的投资判断能力对自身的发展起着深远的意义。接下来，广大参赛选手将如何再展英姿，在波谲云涌的股市中砥砺前行，欲围观更多优秀投资达人在股市中斩获红利，即刻下载掌中投APP，随时随地订阅高手操作。