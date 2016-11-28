览海医疗投资在上交所上市 转型医疗健康产业迈入新里程

上海2016年11月28日电 /美通社/ -- 览海医疗产业投资股份有限公司（股份简称“览海投资”，股份代码600896）今天在上海证券交易所举行上市仪式，这标志着览海医疗投资在医疗大健康产业的发展迎来新的里程碑。借助上市公司平台，览海医疗投资将更有力地推进医疗健康业务的全面发展，为中国高端医疗大健康市场注入新的活力。



览海医疗投资上市仪式

览海控股集团董事局主席兼览海医疗投资董事长密春雷先生、览海医疗投资董事兼总裁黄德利先生与全体董事会成员和高管团队共同出席了上市仪式。

随着“健康中国”国家战略的推进，高品质、多元化的医疗健康服务将涌现巨大的市场需求。充分发挥市场机制作用，鼓励和支持社会资本参与健康医疗产业投资已成为中国深化医疗体制改革的重要方向之一。览海医疗投资服务国家战略，将重点打造线上与线下、治疗与康复、医疗与健康管理相结合的系统化的医疗服务产业链，同时结合览海控股集团的保险产业资源，促进全生命周期健康管理产业的可持续发展。

密春雷主席表示，上市为览海医疗投资提供了更广阔的发展平台。我们汇聚了医疗行业的资深管理团队和拥有多年跨国企业管理经验的高级管理人才，并与国内外知名医疗机构及行业领军企业开展战略合作。览海医疗投资将以国际领先的医疗服务为标杆，以雄厚的医疗实力和国际化的管理视野，致力于成为国内外医疗技术与医疗服务的领军者，打造世界一流的医疗品牌，助力中国医疗健康产业的深化发展！作为公众公司，览海医疗投资也将严格遵守上市规则，以持续、稳定、健康的发展回报股东与社会。

目前，览海医疗投资旗下的康复医院、肿瘤医院以及高端门诊项目均在有序推进中，预计不久将落成开业。

关于览海控股集团

览海控股集团成立于2003年，总部位于上海陆家嘴金融贸易区。秉持成熟稳健、创新进取的发展理念，览海控股集团坚持多元化、综合性发展战略，聚焦高端人群需求，已形成横跨现代金融服务、医疗大健康、汽车综合消费服务及产业投资四大领域的产业集群。目前，览海控股集团旗下拥有20余家分子公司，是上海人寿保险股份有限公司、览海医疗产业投资股份有限公司第一大股东。

关于览海医疗产业投资股份有限公司

览海医疗产业投资股份有限公司（“览海投资”，股票代码600896）是览海控股集团实施战略转型、布局医疗大健康产业的核心企业。

以医疗健康产业为主线，览海医疗投资精心打造包括高端门诊、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目以及在线健康管理，致力于为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务。同时还在医疗健康、智能制造和公用事业领域开展融资租赁服务。览海医疗投资将与览海控股集团的保险产业资源联动，实现高端医疗服务与高端健康保险产品的有机结合，打造全生命周期健康管理产业链。

秉持服务于人类健康事业的宗旨，览海医疗投资致力于成为国内外医疗技术与医疗服务的领军者，打造世界一流的医疗品牌，为全体股东创造价值。