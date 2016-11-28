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云图平台为广州企业提供跨境渠道窗口

2016年11月28日 16:17 编辑： 经理人网编辑
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至简云图与广州专业市场商会携手助力中小企业进军全球市场

广州2016年11月28日电 /美通社/ -- 2016年11月25日，在“广州专业市场公共服务平台发布会暨合作招商会”上，至简云图科技发展有限公司（以下简称至简云图）与素有“千亿商会”之称的广州专业市场商会在羊城强强联手，正式达成战略合作联盟。至简云图公司的云图平台将成为广州专业市场平台跨境渠道窗口，助力中小企业进军全球市场。

目前，中小企业正在转型升级中，与国际企业、与资本紧密合作是十分必要的，无论是在采购服务上，还是在大数据分析上，都需要与海外市场直接对接。此次会议以“重塑新商脉，共建新批发”为主题，显示了广州的专业市场积极求变的拓展思路。这与至简云图的助力企业链接全球商机的契机不谋而合。

双方的合作，将以全新的“买家驱动型”供应链交易（跨境电商）模式，帮助企业消除商务交易的复杂性，让企业在数字化市场中赢得先机，实现市场、商家、商品“走出国门”，搭建起世界贸易接轨的商贸桥梁，推动专业市场及企业实现转型升级。

会议签约现场
会议签约现场

广州专业市场商会是一家由跨行业、多类型专业市场组成的颇具社会影响力的行业商会。发展已经非常成熟，会员市场年交易总额超千亿元，被业界予以“千亿商会”美誉。

至简云图公司是世界500强德国SAP（思爱普）公司在中国重要的合作伙伴，致力于打造全球供应链商业平台。云图平台是基于国际领先的SAP Ariba商业网络，采用 “买家驱动型”供应链交易模式，帮助客户建立联系，为企业提供一站式交易撮合、供应链金融的B2B跨境交易平台。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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