联合利华亮相“中国国家日”：倡导提升幸福感

上海2016年11月28日电 /美通社/ -- 上周，由中国国家卫生计生委和世界卫生组织共同主办、上海市人民政府承办的“第九届全球健康促进大会”在沪举行。联合利华中国作为代表企业之一，参加了23日由大会设立的“中国国家日”活动，接待了来自芬兰、西班牙、新西兰等国与会嘉宾的来访。联合利华北亚区副总裁曾锡文先生为来宾们现场解读了企业关爱员工的传统与全新理念、分享了促进健康和塑造人性化办公环境的举措。

提升幸福感，重塑健康新理念

曾锡文先生首先介绍了联合利华关爱员工的历史与渊源，“早在1888年，公司创始人利华爵士就出资在英国阳光港建造了工人之家，为肥皂厂的员工提供免费住宿。延续利华爵士最初的商业愿景，联合利华在全球致力于推动‘使可持续生活成为常态’，其中包括关爱员工健康与幸福的内容。”

2016年，联合利华把员工关爱项目关注于Wellbeing即“幸福感”，倡导身心健康，以及不断努力做更好的自己，旨在让每个员工能够释放自己的无限潜能，积极应对生活和工作中的压力，高效工作，向着自己的目标不断前进。

联合利华认为，影响幸福感的四大核心要素为：生理健康、心理健康、情绪健康和目的性，具体来说，

生理健康：关注身体健康、体型、饮食、睡眠和精力，以活力满分的状态迎接各类挑战；

心理健康：管理自己的心理状态，以积极的态度应对注意力不集中、压力、挑战和逆境等各种问题；

情绪健康：找到让自己变得积极向上、充满自信的方式，能时刻认清现状，准备充分，并能不断获得他人的帮助和支持；

目的性：明确真正重要的事情，并尽可能地将其与日常工作相结合。

优化能量值，激发职场新活力

一路走来，来宾们看到，除了在园区两栋大楼分别设立健身房和瑜伽教室，联合利华中国还专门在休闲区“立顿吧”旁设置了走步机和一整面理疗抱石墙。“作为一家全球性公司，我们的员工经常要与海外同事进行视频会议、电话会议。为此，我们专门在走步机上方安装了电脑支架，让员工能够在繁忙工作的同时进行身体放松和锻炼”，曾锡文先生一边演示，一边解释道，“而这面理疗抱石墙，可以帮助伸展身体，缓解肌肉疲劳，舒缓压力，非常适合办公室白领人群。”

职场年轻一代更加注重寻求生活与工作的平衡。曾总分享了联合利华的解决方案：“一个人在一天的不同时段能量有高低起伏。我们建议大家充分了解自身的能量变化节奏，合理安排有效利用，以最好的状态生活和工作。在能量值较低的午后，同事们可以在‘立顿吧’享受小憩时光，补充能量后更好地投入工作。此外，公司还提倡灵活办公，每周五提前在四点下班，每周有一天还可以选择在家办公。追踪结果显示，员工的工作绩效不仅没有因此受到影响，还增进了团队内的信任。”

在联合利华，类似于灵活办公的定制化关怀政策还有很多。公司设有30多条班车线路接送员工上下班，缓解公共交通的拥挤；为了帮助即将为人父母的同事应对人生中的关键阶段，公司推出新手父母帮助平台(MAPS)，为准父母及其直属经理提供一系列专业建议，同时设有员工辅助计划(EAP)，为员工在工作和生活中遇到的困难提供咨询和帮助，减少心理亚健康。

来宾们沿途还看到，公司设有母婴室，分隔的私密空间，配有电源设施、洗手台、冰箱、微波炉等，支持员工母乳喂养。工会设立了图书馆，其中不乏健康养生和育儿书籍，为转变人生角色的员工提供相关知识。联合利华还定期组织员工健康跑活动，邀请专家开展月度讲堂，根据员工的需求提供指导。

可持续发展，融入点滴日常

联合利华于2010年发布“可持续行动计划”，致力于在实现业务增长的同时，提高积极的社会影响以及减少对环境的不利影响。可持续发展已成为联合利华公司愿景的核心，并且贯穿企业运营的始终。

在各办公场所，联合利华在公共区域设立分类垃圾箱；不提供一次性杯子，鼓励员工自带水杯，而为访客提供消毒的马克杯；在茶水间，所提供的旗下品牌“立顿”茶叶100%采购自可持续茶园，而旗下的“沁园”品牌净水设备，则有效避免桶装饮用水的二次污染风险，更加安全和环保。

参观过程中，来宾们上下楼梯都听到自动感应的语音提醒抓扶扶手。联合利华规定，员工乘车必须佩带安全带、上下楼梯必须扶扶手。公司还通过摄像头随机抽查、奖励合规行为、约谈违规同事等方式，减少因不扶扶手造成的事故率。整个联合利华中国办公园区都是无烟区，虽然没有张贴任何禁烟标识，但员工都能自觉遵守有关规定。

据曾总介绍，在安全管理方面，公司除了配备现场医务室和ISOS医生，每个部门还设立安全联络协调员，每年进行急救培训和协调消防演习等工作。各区域安全联络协调员的办公桌上方都设有醒目的红十字标识，方便寻求帮助。

参观接近尾声，意犹未尽的来宾们感慨道：“在这里，能看到企业给员工提供宽敞而温馨的环境，关心他们的健康，让他们在工作时也可以享受到阳光，是真心为员工的健康着想，值得推广。”

联合利华在打造灵活、多样和人性化工作环境上所做的不懈努力也获得了行业和内部同事的肯定与推崇，荣登“2016中国杰出雇主”榜首，并连续三年蝉联“中国优秀企业公民”。

“全球健康促进大会”是世界卫生组织主办的、在全球公共卫生和健康促进领域最高级别的官方会议。30年前，第一届大会起草的《渥太华宪章》，首次奠定了健康促进的理论基础，明确了健康促进的五大行动领域。30年后，本届上海大会再次发布以健康、活力、发展为主题的新宣言，是健康促进领域首次与联合国“可持续发展目标（SDGs）”相结合的文件，重新确立了健康促进在改善健康及健康公平方面的重要性。2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是推进健康中国建设的开局之年。在推动国际经验交流和共享的同时，大会的中国“国家日”活动全方位展示了中国在健康促进方面的探索，为世界健康事业贡献借鉴方案，对推进健康中国建设具有重要意义。