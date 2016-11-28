江苏凤凰教育出版社成为首家Aptis普思考试省级工作站

南京2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月25日，由英国文化教育协会 (British Council) 携手江苏凤凰教育出版社举办的普思创新型国际英语测评发布会暨江苏工作站揭牌仪式在南京落下帷幕。英国文化教育协会华东区主任、英国总领事馆文化教育处文化教育领事马旭宁 (Matthew Knowles)，英国文化教育协会中国考试业务总监天虎 (Tim Hood)，江苏省教育厅国际交流与合作处处长林跃，江苏省教育学会副会长、江苏省教育学会考试与评价专业委员会理事长叶水涛，江苏省教育学会外语教学委员会顾问曹亚民，江苏凤凰报刊出版传媒中心主任、江苏凤凰教育出版社副总编辑游建华，携60余位江苏省各大高校、重点高中、留学机构和培训学校的代表共同出席了发布会。英国文化教育协会中国考试业务总监天虎和江苏凤凰报刊出版传媒中心主任、江苏凤凰教育出版社副总编辑游建华共同签署了合作协议，并宣布江苏凤凰教育出版社成为首家 Aptis 普思考试江苏工作站，双方将在内容出版、考试服务、人才培养、文化交流等领域开展一系列合作。最后，天虎先生向来自南京师范大学附属中学、南京市第一中学、江苏省泰州中学和扬州翠岗中学的代表授牌，宣布上述学校成为首批“Aptis（普思）创新型国际英语测评实验基地”。



普思创新型国际英语测评发布会暨江苏工作站揭牌仪式嘉宾合影

80多年来，英国文化教育协会一直致力于在全球推动英语教学与测评的发展。除了享誉全球的权威英语测评 -- 雅思考试之外，英国文化教育协会也不断为国内外的合作伙伴提供专业的英语语言测评工具及服务，例如创新型国际英语测评工具 -- Aptis普思考试。Aptis 普思考试独具灵活性和便捷性，能够为各类院校和机构提供接轨国际测评体系且经济高效的英语口语及综合能力测评方案。自2012年正式发布以来，Aptis 普思考试因其可任意选择独立语言技能模块进行组合测试的灵活性，电子化阅卷（口语部分由真人考官评分）及48小时内提供考试结果的便捷性，以及使用《欧洲语言共同参考框架》(CEFR) 进行评分的权威性，广受世界各国教育部门、政府机构、公司企业等各类组织机构的好评。在中国，Aptis 普思考试也受到了教育部门、高等院校及中小学的广泛关注，其产品特点顺应英语教育改革发展的需求，能够依托国际标准化测评体系，立体综合的评测应试者的真实英语能力。英国总领事馆文化教育处文化教育领事 Matthew Knowles 在大会致辞中表示：“我们希望与江苏凤凰教育出版社携手共进，促进江苏省英语教学和测评体系的发展，也非常期待与在座的院校展开深度合作，秉持以人为本的理念，从基础教育开始提升学生的英语实际运用能力，为中国国际化人才的培养提供一个连贯有序的阶梯。”

作为具有全国影响力的大型专业教育出版社，江苏凤凰教育出版社以深入研发中小学基础教育教材、教辅为主体，以项目带动的数字化开发为引领，全面实现教育出版资源的数字化。同时，江苏凤凰教育出版社向学前教育、高等教育、社会教育、艺术教育、教育报刊各板块拓展，进一步将产业链延伸至教育培训等新业态，从而实现向“大教育”出版的全面转型升级。游总编在合作签署仪式上介绍到：“本次江苏凤凰教育出版社联手英国文化教育协会，将在江苏省遴选并建设一批‘Aptis普思创新型国际英语测评实验基地’，并借助此项测评，全面了解英语教学的现状和需求，使其转化为教育出版内容创新和转型升级的有效举措。为推进英语教学和评价改革，发展学生核心素养，促进教师专业发展和学校特色发展提供更加优质的教学资源与增值服务。”