商业精英聚集北京商业高峰论坛 北京社区商业三步走

北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 社区商业，一个与民生息息相关又包罗万象的商业业态，现在正站在北京商业发展的风口上。11月25日，由北京市商务委指导、北京市商业联合会和北京商报社联合主办的2016年度（第十届）北京商业高峰论坛上，上百位与社区商业相关的政策、学界、业界人士进行了一场头脑风暴，关注老年消费需求，做有温度的社区商业，寻找互联网新渠道，这是头脑风暴后呈现在社区商业发展方面的三大举措。同时，北商研究院发布了以“社区商业新生态”为主题的《2016北京商业发展蓝皮书》，指出社区商业发展已经进入了融合移动互联网的3.0阶段，但是品牌化、特色化不足。



商业精英聚集北京商业高峰论坛 北京社区商业三步走

招数一：关注老年需求

在日常消费中，不管是商业综合体还是超市便利，年轻人和家庭总是被放在商家考虑的前列。与会的首都经贸大学陈立平教授介绍，按照国家权威统计，到2030年有3亿人口超过60岁，其中有7000万是失能老人。中国的国情决定中国的养老方式肯定不能走西方的道路，要依靠居家养老。“没有社区商业居家养老根本不成立，未来95%都是空巢老人。这给社区商业提出了问题，怎样兼顾社区商业和失能老人的问题。”

事实上，已经有企业关注到未能满足的老年人消费。北京华天饮食集团总经理贾飞跃表示，“做社区餐饮是华天的传统，养老市场还是很广阔的，在这方面我们做一些准备。比如说近期很快有一家直营店进行中老年食品改造，研究适合老年人营养的菜品。我们做社区养老第一步是食堂改造，然后整合到社区平台。”诚和敬驿站是一家养老公司，是市面上为数不多的养老企业，诚和敬驿站总经理张帅一称，前几年在北京做大型的养老机构，从去年把目光转到社区和居家，用市场的手段解决北京的社区养老服务问题。养老驿站就是以实体的服务站点为支撑，能够让老人和他的家人就近享受社区服务。同时，张帅一表示，“会把驿站平台和客户资源贡献出来，能够让更多做社区业态的企业，把好的产品和服务带到驿站平台。”

未开发的老年消费市场还吸引了一些其他行业的企业前来掘金，居然之家在今年初成立居然福康养老用品服务有限公司（以下简称“居然福康”），居然福康养老用品体验中心已开门迎客，正式进军养老产业。居然福康总经理李淼透露，“我们计划从自立、自尊以及自娱自乐3个主题关注老人的生活，大部分产品是帮助老人能够独立自主生活的，让他们感觉自己是有用的人，后面还有一些好玩的，增加生活趣味。”

招数二：服务注重温度

社区商业有基本固定的消费群体，大部分居民对家庭周边的超市、菜市场里各类商品的分布和陈列了如指掌，对餐厅各种口味的菜式熟稔于心。对于商家来说，维系忠实顾客带来的利益要远远大于吸引新顾客，加强社区消费者的黏性成为社区商业的首要任务。在超市发副总裁赵萌看来，拉近和顾客之间的距离，其实是“要做好社区的温度”。

“首先是商品温度，包装商品没有温度，所以电商做得很好。恰恰有温度的商品电商做得不好，我们实体店尤其是社区商业战略可以在有温度的商品做更多的文章，因为我们距顾客最近。第二点要做服务的温度，看好邻里间的温度，这种温度只有靠时间积淀和沉淀才能得到，我们在这方面要加强。其次是人文关怀温度。我们是国有企业，还要作为社区的一分子承担社会责任，这一点很重要。”

甘家口大厦作为翠微股份旗下的子公司，也是一家社区店，甘家口大厦副总经理王迎对此表示认同，并表示，甘家口大厦创立17年来一直是依托于社区的，“社区百货特定的顾客相对多一些，流动的顾客相对少一些。长时间在社区当中，对客人的习惯和需求比较了解一些。”甘家口大厦也在尝试增加社区温度的新方式，“我们不光把服务带进社区，也要把信息带进社区。也要把信息跟社区进行整合，通过信息有很多的粉丝，有更多关注甘家口大厦的商品包括活动，我想一步一步逐步完成线上线下的整合。”

北京市商务委副主任申金升将此视为社区商业的软实力，“社区商业有别于其他的商业业态，最大的特点就是贴近市民贴近生活，怎样让社区商业能够真正让市民感觉到除了商品的品质，或者是使用价值满足以外还有心灵的价值满足。让社区商业真正成为市民生活的有机组成部分，这个还需要做更多的工作。”

招数三：探路“互联网+”

移动互联网因素已经渗透进各个社区，现在北京知名的有实力的社区商业企业也都在互联网方面有所动作。这些动作不是为了对抗竞争对手，而是为了更好地满足正在变化的消费需求。申金升认为，社区商业应该在软、硬、快、慢上下功夫，其中“快”就是适应现在都市生活的需求。

北京稻香村常务副总经理池向东称，北京稻香村从一开始就把自己定位为贴近老百姓的品牌，在奥运会开始之前，很明确提出来要搞社区店，而且把社区店的标准、面积、选址规定得很清晰。“随着‘80后’进入中年，‘80后’、‘90后’成为新生代的消费者和主力，我们自己在产品结构优化和服务方式上一定要进行调整，也包括互联网。”池向东表示，不管有没有互联网，北京稻香村走到现在也需要转型，也需要拐个弯，更好地来适应新的消费者，适应新的环境。“如果从战略来讲，我们也在转型在调整，需要新的产品和服务方式。也希望在引进渠道方面下点功夫，不然也很难做到持续增长。”目前，北京稻香村不仅在天猫上有旗舰店，还依托门店入驻京东到家、百度外卖等O2O平台。

社区商业搭载互联网的另外一个背景是，越来越高的人工成本和越来越高的房租成本。除了可以入驻现有的电商平台，一些致力于改造传统商业互联网化的公司也越来越多。口碑网本地生活事业部副总经理蒋青称，“社区商业是多业态的小微企业，这些企业大部分面临着两低三难。即营销效率比较低，管理效率比较低，三难包括获客难、资源获取难、金融方面需求难。”蒋青表示，口碑网可以为社区小微企业提供便利、快捷的支付解决方案，同时结合阿里的大数据为这些业态在不同的场景里面做不同的赋能。

成效：社区商业进入3.0

北商研究院在北京商业高峰论坛上发布了《2016北京商业发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），抽取了12个社区，进行了1500份问卷填写，同时有20位记者实地走访调查，通过《蓝皮书》可以发现，北京社区商业已经从野蛮生长1.0发展成连锁化品牌化的2.0，再到现在经过互联网改造的3.0版本。

社区商业不但要满足正常居住消费的商业需求，还要能够承担起教育、医疗、培训、商务等服务需求的重任。北商研究院首席商业研究员李铎表示，社区商业是居民最离不开的业态，而且社区商业消费金额也在逐年提高。根据调查显示，居民在社区周边商业每年消费500-1000元人群达到了41%比重，有36%的消费者将消费总额提升到2000元。另外，目前的调查显示，5000元是社区消费者消费总额最多的数值。由起初的500元上升到5000元，9倍的增长见证了社区商业进入了发展的新阶段。

随着消费升级、电商普及和移动互联网的快速发展，社区商业的O2O化日益明显。通过调查发现，目前社区商业已经是O2O最大的栖息地，外卖、超市O2O等各个O2O垂直行业都通过社区蓬勃发展起来，社区居民足不出户可以体验到的服务越来越多，餐食、超市商品、鲜花、垃圾回收等都通过社区撬开了市场。相对于互联网渗透的速度，社区基础设施的配套目前还不到位，需要继续改进。

另一方面，社区商业也有不少居民不太满意的地方，比如距离太远、供需不合理等问题，以和平里社区为例，附近有很多家居建材店，有很多的老年代步车门店，虽然门店很多，但并不是居民所需要的，造成供给和需求不匹配的状况。在被访问的居民中，有81.12%的人注重社区消费连锁化、品牌化。这也是社区商业发展的一个方向。