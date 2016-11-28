TUV莱茵在成都举办“SPD标准解读及行业走势探讨”

借光伏和通信系统防雷发展趋势 解读SPD最新标准

中国成都2016年11月28日电 /美通社/ -- “十二五”期间，我国光伏发电装机规模增长的幅度达到168倍，光伏已经成为我国装机增长速度最快的可再生能源。截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量达4318万千瓦，超越德国成为全球光伏发电装机容量和发电量最大的国家。6月13日，国家能源局表示，2016年全国新增光伏电站建设规模将达1810万千瓦，其中光伏领跑技术基地规模550万千瓦。这也意味着我国光伏产业正从以往一味追求装机规模，转而更加注重产品质量。在我国光伏发电继续保持全球最强劲增长的同时，光伏应用中对浪涌保护器的需求有增无减，同时对产品性能要求也更加严格。

在防雷应用中，通信行业无疑是最成熟的领域之一，随着通信技术的发展和新系统的普及应用，通信系统中表现出的防雷技术新问题和解决方案，值得SPD厂商借鉴，对其把握市场方向、创新产品至关重要。

2016年12月9日，由四川省电子学会电磁脉冲与雷电防护技术专委会主办、德国莱茵TUV中国集团（以下简称：TUV莱茵）承办的“SPD 标准解读及行业走势探讨”将在成都召开，聚焦通信系统防雷技术、SPD标准等话题，邀请企业总工、研发工程师、项目经理、检测工程师、质量相关工程师等，聆听行业专家的深入解读，与业内同行分享经验、共同探讨。

届时，针对通信系统防雷技术的一些新问题和新发展，信息产业通信产品防雷质量监督检验中心主任、中国联通网络技术研究院通信防护研究室主任、国际电信联盟(ITU)第五研究组中国对口组专家陈强将展开详细介绍。多年来，陈强一直从事通信防雷和防护相关研究工作，他曾主导编写了ITU国际标准4项，主持并参与了国家和行业防雷和防护标准12项，同时也是GB50689-2011《通信局站防雷与接地工程设计规范》等标准的主要编写人之一，曾先后负责了全国多个通信防雷工程的咨询设计和现场检测、防雷产品检测工作，有着丰富的现场工程经验和实验室经验。

另一位培训嘉宾是来自TUV莱茵的高级项目经理杨永明，作为全国避雷器标委会TC81 成员、全国高压开关设备标准化技术委员会TC65成员，其主要研究领域为防雷元器件及SPD测试和高压电器测试。届时，他将结合多年来的测试及认证实践经验，针对SPD EN 50539-11和GB 18802.31进行详细解读，帮助与会防雷从业者们掌握光伏电站雷击浪涌防护设计依据、关键技术参数和检测、认证的流程和要求等，从而生产出高性能的防雷产品，满足客户要求。

参会报名可联系TUV莱茵工业服务部廖锐姣，电话：028-86210355，分机：2225；邮箱：ruby.liao@tuv.com。

联系人：陈莹

办公电话：020-28391243

邮箱：phoenix.chen@tuv.com

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