亚太创新峰会探讨先进物料及印刷电子技术的潜力

展示多元产品形态 啓发产品研发新思维

香港2016年11月28日电 /美通社/ -- 香港科技园公司日前举办《亚太创新峰会2016：先进物料及印刷电子技术》，邀请相关科研专家和业界翘楚，解构创新物料的发展形势，以及物料对于开发创新商品的潜力。会上的论述啓发与会者的思维和想像，憧憬如何利用先进物料及印刷电子技术这门新兴科技所带来的庞大产品发展空间，开创具市场价值的商品。

香港科技园公司首席商务总监杨孟璋为峰会揭开序幕时指出：“印刷电子技术和先进物料是一个令人非常雀跃的科技范畴，而且有潜力将科技发展带进一个未知的领域，以及在众多不同功能的应用层面，例如弹性显示屏、可携式装置、物联网连接、先进感应器、医疗诊断和监察等，开辟全新的产品发展形态。这些科技应用层面，与香港科技园公司全力推广的智慧城市、健康老龄化和机械人技术三大应用平台，有着非常密切的关连。”

他又补充：“香港在电子和资讯及通讯科技工业的发展上具备深厚的历史背景，而且毗邻珠三角制造业基地，对从事研发这门新兴科技的专才而言，香港是一个极具条件的理想落户地方，让他们开展及深化科研项目。”

先进物料为创新产品发展开拓庞大想像空间

峰会上，演讲嘉宾列举多个电子印刷技术及先进物料的市场形势及业界发展路向。在电子印刷技术的应用层面上，阐述的包括智能包装、印刷电池、印刷记忆体及印刷感应器；在先进物料的讨论中，讲者提出有关印刷电介质、导体和石墨烯等先进材料的最新研发及应用。

主讲嘉宾之一 Raghu Das 是 IDTechEx 的行政总裁，该公司的主要业务为发掘3D打印技术、印刷电子技术及可穿戴技术等科技。他指出，目前印刷电子产品的供应链内，约有三千多个组织活跃于生产链上的不同阶段，由特种物料研发以至系统整合，整个行业的经济价值估计达数以百亿美元。其中最具规模的 OLED 显示屏市场估计价值一百六十亿美元，而印刷电子感应器市场规模达六十五亿美元，导电油墨市场的估值则超过十三亿美元。

他指出，印刷电子技术非常适合大规模生产，并且可以生产大面积的材料，用以制造极具开创性的产品。他列举多项具备商业价值的例子，例如以反射式显示屏作为零售产品的价目牌，方便零售商随时更改价目；或在智能手机外壳打印个人化的3D天线；或将弹性的显示屏应用于汽车内；或在衣物加入具有弹力的电子物料，收集生理数据；利用车身和座椅的物料收集动力和光源，以产生能量来发动汽车；甚或应用印刷电池制造即弃式智能贴纸，贴在高尔夫球捧上，收集挥杆表现的数据等。

另一位演讲嘉宾 Dean Baker 为 FabEnable 的董事，该公司专门制作弹性显示屏，他亦异口同声认为先进物料的应用潜力非常可观。以弹性显示屏为例，他相信这种物料将可替代玻璃或矽质显示屏，成为低成本的物料，开创相关的先进产品。此外，利用物料的弹性特质，亦可以让产品的形态更多元化，例如用作开发全面覆盖汽车的弧形可触式互动感应表板；或制成低成本塑胶液晶显示（LCD）显示屏，显示屏更可具备可穿戴产品或平板电脑模式的功能；另外又可以制成指纹感应器或人体X光感应器等大面积的感应工具，其弹性特质更能贴近人体轮廓，令体检更舒适。

杨孟璋指出，香港的科研人才擅于利用最先进技术，发展创新产品，尤其在可穿戴电子产品方面的研发成果更为突出。峰会讲者对先进物料的介绍，有助引领香港科研人员的想像，啓发他们构思既创新又具市场价值的产品。

“印刷电子技术和先进材料有助开拓创新产品，然而，正如主讲嘉宾指出，因为这些产品还未成型，大家现时尚未察觉市场对于这些产品的强大需求，由此可见，这个科技范畴将带来前所未有的可能性。香港科技园公司具备先进的科研设施和设备，从概念设计到生产和测试等每一个产品发展环节，均能照顾科技企业的需要。加上香港特别行政区政府的鼎力支持，全力推动香港发展创新型经济，香港科创生态圈的发明家定必可以在这个优越环境发挥所长，钻研如何利用印刷电子技术及先进物料的特质，开发切合市场需要的产品。我们欢迎香港和国际间的发明家加入这个生态圈，与其他成员联系和协作，共同开拓更辽阔的创新空间，研发新一代产品。”