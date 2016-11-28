李锦记企业奖学金再奖华南优秀中餐学子

广州2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月28日，李锦记企业奖学金评审及颁奖仪式在广州市旅游商务职业学校隆重举行。李锦记中国企业事务总监赖洁珊代表李锦记出席，与广州市旅游商务职业学校党委书记付红星一起向获奖学生颁发了奖状和奖金。这是继2015年以来，李锦记持续第二年在广州市旅游商务职业学校设置企业奖学金。颁奖仪式后还举办了李锦记文化座谈会，李锦记与获奖学生分享了“思利及人”的核心价值观，以及作为食品企业，在“食品安全”方面的信念与坚守。获奖学生代表畅谈了获奖感想、学习心得及今后的努力方向。



李锦记2016年度企业奖学金获奖学生合影

李锦记力促国家职业教育迈上新台阶

李锦记企业奖学金项目启动于2015年，旨在激发职业院校中餐烹饪专业学生学习专业知识与技能的热情，鼓励学生夯实专业基础，提高职业技能。

本届“李锦记企业奖学金”继续沿用严格规范的评定方式，由校企双方组成李锦记奖学金评审委员会，针对申请人进行严格的评选，通过对申请学生学习成绩、实训表现、技能竞赛、职业素养等六个方面进行评选，尤其注重参选学子在技能方面取得的成绩。通过全面评估、综合考查、层层筛选，最终共30名中餐烹饪专业学生分别荣获一、二、三等奖。





包括广州市旅游商务职业学校在内，李锦记还分别在北京市劲松职业高中、上海中华职业学校、成都市财贸职业高级中学，全国共四所重点职高院校设置李锦记企业奖学金。到2016年为止，全国共有超过300名学生获得李锦记企业奖学金。



获奖学生家长及获奖学生发表感想

李锦记助力中餐行业储备人才

多年来，李锦记秉承“思利及人、造福社会”的核心价值观，肩负“发扬中华优秀饮食文化”的企业使命，致力于为中餐行业培养人才。在“人才兴业”的理念下，李锦记认为行业的发展离不开人才的培养。通过“李锦记精英厨师俱乐部”、“李锦记厨师汇”等形式，李锦记不断对厨师进行专业培训；同时，还通过举办“李锦记青年厨师中餐国际大赛”、协办“世界厨王争霸赛”、“中国厨师节”等大型赛事，为厨师提供厨艺交流及切磋的平台，拓展厨师视野，同时提升中华厨艺界的专业水平。此外，李锦记积极开展与全国各地厨师学校的深入合作，并以“李锦记教室”、邀请大师开设“大师课堂”等多种形式，多方位地培养新生代厨师。

企业公民李锦记着力教育兴民族

作为传承128年的民族企业，李锦记一直认为：“百年大计，教育为本。”多年来，李锦记秉承“思利及人、造福社会、共享成果”的核心价值观，肩负起“取之社会、用之社会”的责任，积极推动教育事业的发展。早年，李锦记出资在珠海南水镇兴建“李兆南纪念中学”，在江门新会兴建“李文达中学”；2006年，集团捐资1000万港币，建成清华大学“李文达医学与生命科学图书馆”；2011年，集团捐资500万，援建四川绵阳市平武县大桥镇李锦记博爱学校；2013年，李锦记出资100万在北京航空航天大学设立“李锦记航天奖学金”，2016年，李锦记继续捐资90万，注入“李锦记航天奖学金”。

启动于2011年的李锦记希望厨师项目秉承“授人以渔，帮助经济上有困难青年学厨圆梦”的宗旨，6年来，项目已经在全国20个省份，招录了近400名有厨师梦想的青年，全额资助（包括学杂费和生活补贴等）其就读国家正规职业高中的中餐烹饪专业。至今已有三届受助学生陆续走上工作岗位，投身餐饮行业服务社会。

李锦记中国企业事务总监赖洁珊女士表示：“李锦记创业已经128年了，是百年酱料民族品牌。教育是一个民族最根本的事业，百年企业深谙‘百年树人’之意，捐资助学。今天，在职业教育发展的盛世，李锦记通过李锦记企业奖学金，携手职高院校合力培养餐饮人才，希望此举对学厨圆梦的学生、对职业院校的发展、对餐饮行业的发展、对发扬中华优秀饮食文化都作出应有的贡献。衷心希望本次获奖的同学们能够再接再厉，认真磨砺专业知识技能，身体力行地让中国味道发扬光大。”

李锦记近年公益事业（部分事例）