Z CLUB华丽首秀，尽享浙江国际赛车场

盛装集结，超跑大巡游嗨翻夜场赛道

上海2016年11月28日电 /美通社/ -- 寒夜客来，人车齐舞！在全新的浙江国际赛车场上，一场激“擎”澎湃的超跑赛道夜巡派对彻底点燃了寒夜。近百台超级跑车、赛车及数百名专业车手及绅士车手集结，音浪翻滚、引擎轰鸣，人与车共享夜间赛道的绚丽风采。夜凉如水，中国首个拥有专业级私属赛道的邀请制车手俱乐部 -- Z CLUB却通过一场无比火热的狂欢华丽登场！



超跑赛道夜巡

超跑齐聚，现场热力四射

依托于浙江国际赛车场，Z CLUB是中国第一个拥有专业级私属赛道的邀请制车手俱乐部。作为中国首个超跑赛道夜巡派对，活动吸引了众多赛车运动发烧友驾驶爱车共赴狂欢。现场近百台顶级超跑、改装怪兽、限量珍藏在赛道边整齐列队，犹如一匹匹蓄势待发的战马，蔚为壮观，让刚刚进入会场的来宾们即使在微凉的秋夜里也立刻热血沸腾。



Z CLUB车手俱乐部成立仪式



赛道灯光秀

冠军领跑，感受夜光竞速

赛道夜未央，伴随着炫目的赛道电音灯光秀，Z CLUB主席及浙江国际赛车场创始人蒋振东，带领2016 CTCC卫冕冠军张臻东、2015 Polo杯年度总冠军张亚琦、著名冠军车手江腾一、迈凯伦汽车亚太区总监 David McIntyre 及知名主持人沙桐等在内的Z CLUB创始会员及荣誉会员领跑浙江国际赛车场的第一圈巡游。



超跑赛道夜巡

浙江国际赛车场主赛道是国际汽联认证的FIA二级赛道，随着山势盤延曲折，高低落差高达22米，极富驾驶乐趣和挑战。赛道两侧的LED灯柱变幻各色，呈现出一道道景观。充满节奏感的光影给赛道注入了生命力，仿佛一条开启的时光隧道，神秘而引人入胜。引擎声浪所到之处，赛道的夜场灯光纷纷亮起，随着车队高速行进，灯光形成一条白练，起伏高低，穿梭于山间，夜间的浙江国际赛车场全貌惊艳地呈现在所有来宾眼前。

活动上同时公布了浙江国际赛车场2017年的赛事日历，包括法拉利挑战赛 (Ferrari Challenage)、亚洲勒芒系列赛 (Asian LeMans)、宝珀GT杯(Blancpain GT)、2017年克里欧杯系列赛 (Clio Cup)、中国超级跑车锦标赛 (GT China) 、亚洲超跑锦标赛 (GT Asia) 等国际知名赛事，均已确认登陆浙江国际赛车场。

超跑夜巡，私享极致驾趣

震撼音效、劲爆旋律，配合炫酷的主题舞台为来宾打造了一场无与伦比的视听盛宴，在Z CLUB成立的欢呼声中，早已迫不及待的超跑夜巡正式拉开帷幕。微凉的夜晚、一条极富挑战性的国际赛道，以及灯光一台台豪华超跑鱼贯驶上赛道，开始Fun肆巡游。躁动不安的车手们感受了夜场上光线和速度的博弈。轮胎的嘶吼加上引擎的轰鸣，如一条排山倒海的长龙，肆虐而过。赛道夜巡将派对推向巅峰之夜，每一个赛车灵魂都被点燃。



Z CLUB主席及浙江国际赛车场创始人蒋振东

Z CLUB主席及浙江国际赛车场创始人蒋振东先生在俱乐部成立仪式上说道：“中国的超跑和赛车爱好者需要这样创新开放的赛道体验机会，使更多人了解和参与到赛车运动中，共同感受充满激情和欢乐的赛车文化氛围。Z CLUB不仅是释放赛车激情的驰骋地，更是寄托和分享赛车精神的归属地。”Z CLUB将致力于使真正热爱赛车的爱好者能够在世界级赛道上纵情驰骋、超越自我；与志趣相投的伙伴追风竞速、分享共进；在极速挑战后，放松身心，享受惬意私密时光。