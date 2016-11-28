聚焦“整合” 200多位公司领袖有话说

北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月25日，由《英才》杂志发起，北京青年报和新浪网联合举办的第16届中国年度管理大会在北京举行，200余位来自央企国企、跨国公司、民营企业领军人物热议“整合智道”。



第16届中国年度管理大会举行 200余位公司领袖共议“整合智道”

大会于中午11时正式开幕，《英才》杂志社社长宋立新致开幕词。

她在致辞中表示，“蜜蜂因为蜂王决定了一个族群的兴衰，所以只有‘整点事儿’的精神，重合作的态度，才能够把我们的往前冲的理念进行到底，整合智道不是小道、近道，而是用自身的历练熬出来的独道，窄处只容一人披荆斩棘，宽处才可容万千众生共赴前程。”

随后大会开启“整合智道”论坛，绿地集团董事长张玉良，中国工商银行前董事长、中国-中东欧金融公司董事长姜建清，国际货币基金组织前副总裁朱民，清华控股有限公司董事长徐井宏，台泥集团董事长辜成允以及中泽嘉盟基金董事长吴鹰分别围绕企业与行业的整合、金融资本整合以及中国经济未来趋势等话题发表真知灼见。

6位嘉宾多视角解读“整合智道”

关于混合所有制的思考

张玉良结合绿地集团整体上市的历程发表了关于混合所有制改革的观点。回答混合所有制改革当中的难点是什么时，张玉良称，第一是社会不理解。当做成功了，社会首先关注的是国资流失了没有。当失败的时候，投资者又不愿承担损失。

第二，中高层管理人员在企业困难的时候必须坚持持股，“在企业好的时候，我们要限制，把每个层级持股的上限与他担当的责任，通过理事会章程的形式规定下来”。

谈及混合所有制改革，徐井宏介绍称，清华控股在发展中主要关注两件事：第一，推动二级企业的混合所有制，人才和资本的引入极大地激发了企业活力。第二，推动创新。“在清华产业这短短的十几年里，我们推动了超过40项重大科技成果的产业化”，徐井宏称。

特朗普当选对中国经济是好事

在探讨全球化金融与企业发展趋势时，姜建清表示，去年中国的对外投资已经超过了外国对中国的投资，但差额较小，今年则是明显出现了逆转，这个趋势将持续发展。但全球正面临“反全球化”的思潮。这两项转折会对中国企业的国际化发展产生重要影响。

而朱民特别提到特朗普当选下任美国总统与中国经济的“联系”，朱民认为，（当选）是个好事儿，“他加大基础设施投资，进口设备、这些东西当然是从中国来，公司税如果从35%减到15%，中国的资本就可以到美国去建厂了”。

科技对与效率提升

在回答主持人“在BAT三座大山之下，互联网还有梦想和情怀吗？”的问题时，吴鹰表示，当下的互联网、特别是移动互联网还可以用“方兴未艾”来形容。先不说大数据、云计算带来的巨大新机会，就说在传统领域上，“最大的一个大客户——政府还没上网呢，不是弄个网站就叫上网了，你的办公、办事，很多效率的提高，都还有很长的路要走”。

来自传统行业，辜成允表示，水泥行业已经进入产生过剩阶段，这一点在大陆市场尤为明显，必须利用互联网、大数据、手持装置、云端等技术和设备提升管理效率。

他认为“智能管理”是行业内需要普及的方法。“现在用互联网加上即时监控，把高风险的部分自动筛选出来，而且主动地推送手持装置上面，用大数据的方式来找出最好的管理模式”。

细分领域详解整合智道

随后，大会分别以“产业资本价值”、“新常态下的新金融”、“IT重构产融生态”为主题，汇聚来自A股上市公司、大型民企、跨国公司、央企国企、金融机构的负责人以及来自金融机构和大型企业的CIO，分别围绕企业如何利用资本市场、金融机构如何应对创新以及与产业结合、大企业与金融机构如何应对IT变革展开讨论，每场论坛参与讨论嘉宾逾30位，在“整合智道”的大主题下，通过细致深入的面对面交流分享来自中国经济的主要行业的独家思考。

在3场闭门结束后，大会围绕“重科技崛起”这一话提举行大会主题论坛。GIO华兴控股集团CEO葛小松在致辞中表示，重科技为舒适生活提供了基础。

随后，中国电子科技集团董事长熊群力、中国建材集团董事长宋志平、紫光集团董事长赵伟国、戴尔大中华区总裁黄陈宏、博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东等来自不同所有制企业嘉宾分别发言参与讨论。

中国电子科技集团公司董事长熊群力表示，重科技更多的是一种以国家实力、国家竞争力为基础的产业，这就需要国有企业起到一定的带动作用。中国科技行业仍处在非常快速的进步之中，并且在电子信息科技之上，更高水平的科技中，虽然也有同样有非常重大的进步，跟西方国家的绝对距离看起来在逐步接近，追赶时间在缩短，但这个提升的速度正在放缓。

中国建材集团董事长宋志平在论坛中表示，重科技一方面比较尖端，如国防，互联网等，但同时也包括了一些“量大面广”的行业，为人们解决实际生活中的问题。从中国建材最主要的水泥行业的情况来看，随着标号的越来越高，可以大量减少污染排放。所以这种科技对人类社会的影响，是非常深远的。

紫光集团董事长赵伟国在论坛中表示，紫光作为芯片行业的代表，是向互联网企业提供“弹药”的企业，在过去的几年间进行了大量的收购。他认为，实际上这些海外收购很多都可以称为“中国企业”，因为其大量业务都在中国，因此这种并购更有把握。

戴尔大中华区总裁黄陈宏则主要讲述了公司的转型，他认为由于全球化以及技术的门槛越来越低，新产品的周期越来越短，戴尔推动了自身业务的变化，从PC转向了企业级存储业务，去契合整个社会的数据化转型。

博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东表示，博世是一家创立了130年的企业，科技是其中最重要的企业文化。在重科技方面是立身之本，但同时也会往“软”的智能化方面去转化，这是一个向工业4.0方向发展的必然趋势。

2016年对于中国经济来说并不是平静的一年，随着经济增速进入平稳状态，中国企业正在寻找另一种增长逻辑，“整合智道”的讨论将在更长的时间伴随着中国企业的成长。