实时公交APP车来了加速与政府合作 贵阳日活率达21%

贵阳2016年11月28日电 /美通社/ -- 贵阳市交通大数据孵化器去年9月正式开通，是国内首个由政府部门创立，以免费提供数据资源的方式开放交通大数据的平台，它引领全国政府数据开放的趋势，同时以创新的模式，吸引平台注册1100人，认证团队企业70个。位列全国第一的实时公交软件车来了，是孵化器入驻项目之一，在贵阳半年发展用户已达100万人，平均日活率21%，最高日活率25%。



实时公交APP车来了

车来了贵阳日活全国最高

在融合交通数据资源，整合云计算平台，结合成熟科技孵化体系的基础上，贵阳市公安交通管理局以主动开放数据于市场的姿态，于去年9月开通贵阳市交通大数据孵化器。作为国内首个城市交通数据开放与应用平台，此举开创全国政府数据开放的先河。孵化器整合交通相关7大项70小项的交通数据，包括车管数据、驾管数据、车辆实时卡口数据、道路状况数据、道路拥堵情况数据，对外开放数据2000GB。

交通大数据孵化器拥有三大平台四大创新，全国各地创业者及互联网企业、数据开发企业均可在孵化器注册，获得丰富权威的交通数据及相关应用服务接入、展示、交换和使用等。

通过合作、数据共享的模式，交管局先后和贵阳公交公司、武汉元光科技有限公司、深圳迅停公司等，实现数据共享。其中，元光科技开发的实时公交应用车来了，依托孵化器数据支持，以独特的算法和精准预测为关键技术，贵阳上线半年，拥有用户近100万，平均日活率21%，最高日活率达25%，居全国之首。

有效缓解侯车焦虑

交管局介绍，孵化器最终的目的，是通过各种创新产品，推动贵阳交通数据产业发展，致力打造贵阳交通大数据产业发展聚集区及提升城市交通服务水平。与此同时，孵化器也鼓励入驻企业推出更多便民利民服务，“社会公众可提前安排出行计划，变更出行路线，使出行更安全、更便捷、更可靠，实现公众出行服务的信息化、智能化”这一要求。

元光科技开发的实时公交应用车来了，正是符合要求的一款高频民生产品。它提供包括公交车辆实时位置、公交车辆实时路况及公交车到站预测等实时信息服务，平均每天为用户节约时间11分钟，有效缓解市民侯车焦虑，有利提升公共交通出行选择率。

作为移动出行领域的明星创业公司，车来了深耕实时公交领域已4年，目前在全国近80个城市上线，包括台北香港，全国总用户6000万。出于对贵阳市场的重视，去年入驻交通大数据孵化器后，车来了在贵阳派驻工程师10人。

仅半年，取得平均日增用户5000+，日活率居全国之首的“贵阳奇迹”，深究其竟，车来了董事长兼首席科学家孙熙博士认为，得益贵阳大力发展大数据产业，贵阳市民对创新产品接受度较高。



车来了董事长兼首席科学家孙熙博士

与各地展开深度合作

作为交通大数据孵化器重要合作伙伴和数据接入机构，昨日发布会上，以上线贵阳以来每个双休日用户查询数据为基础，车来了公布了贵阳商圈前三排序：喷水池位列第一，平均每个双休日的查询次数为58327次/天；花果园42731次/天；大西门43633次/天。紧随其后是中大国际/文昌阁/大十字。贵阳全市热门查询站点：喷水池，平均每天查询53118次；紫林庵，平均每天查询43411次；师大，平均每天查询次数43117，紧随其后是大西门/延安西路/大营坡。另一组用户查询数据则显示，贵阳的早高峰时间为7: 15-9: 15，晚高峰时间为16: 45-18: 45，较通常意义上的早晚高峰各推迟及提前了15分钟，这意味着，贵阳市民的休闲时间较其他城市多出半小时。

孙熙博士说，类似数据统计及分析，是车来了另一个重要产品“公共交通数据分析平台”最基础部分。公共交通数据分析平台开通不足一年，已先后为重庆、佛山等城市提供服务，成为这些城市发展智慧交通的重要合作伙伴。平台主要通过整合数据资源，以高效的计算能力和创新的算法模型，为优化城市交通对策体系提供支持，包括数据精准化服务，数据分析及辅助公交等多项服务。车来了愿意在未来为智慧贵阳，提供更多技术支持。

华中科技大学交通运输工程系主任/交通工程研究所所长邹志云教授，贵州民族大学副校长韦维教授出席了昨日发布会。两位专家提出贵阳交通大数据孵化器注重数据共享，创造出全国数据开放的贵阳模式；注重挖掘数据的多元价值，创造出交通大数据孵化器在全国的样本意义；注重发展的良性循环，实现了由智能交通向智慧交通的转变。两位专家认为，交通大数据孵化器大有可为，目前贵阳模式初现，还需要团结更多创新创业者，再接再励，让市民早日享受到利用实时动态数据对城市进行有序及有效治理带来的便利。