韩礼士基金会发表突破性研究成果

- 从全新视角审视国际贸易与外来直接投资

- 由竞争力专家米高-恩莱特教授主导的最新研究项目

- 总结中国经验 分析外来直接投资的影响及优势

北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 一直致力于推广可持续全球贸易的非盈利机构韩礼士基金会 (Hinrich Foundation) 发表了一项有关在中国的外来直接投资 (Foreign Direct Investment, FDI) 的重要研究成果。此研究由韩礼士基金会赞助，并邀请国际商业竞争策略资深专家米高-恩莱特 (Michael J. Enright) 教授主导。研究以中国为案例，分析外来直接投资对经济的影响，显示了投资企业与本土经济体系之间互惠关系。米高-恩莱特在他的新作《发展中国：外商直接投资的卓越影响》(Developing China: The Remarkable Impact of Foreign Direct Investment) 中对该研究成果做出了详尽叙述。本书由韩礼士基金会赞助，Routledge 出版社编印。

本次研究从不同角度分析外来投资为中国带来的经济利益，综合了多项关键数据、目前的学术研究成果及多个企业及城市发展案例，深入地探讨了我国外来直接投资政策的变化。该项目更是首个探讨外来直接投资对国内经济影响的研究。结果显示，外来直接投资为本土经济带来的实际利益远超预想。

米高-恩莱特教授表示：“通过中国的案例，解释了外来投资对本土经济做出的巨大贡献。本次研究从不同角度切入，提供了更加全面的观点，从多方面深入了解外来直接投资对本土经济的影响。我们相信研究成果对政策制定者、投资公司高管、商会与世界各地之间的利益相关方均有重要的参考价值。”

书中包括了如下重要研究结果：

中国对外来直接投资采用循序渐进政策，在取得经济成果之余，政府也能有效控制外来直接投资的进程，确保此投资在中国的发展与政策趋势一致。

外来直接投资资金量虽然只占中国总投资额的一小部分，但其对经济的影响，与外商投资企业运营和供应链所产生的效益，约占国内生产总值的33%，并为国内贡献了27%的就业率。

外资企业促进了中国现代化发展，包括为中国增加供应商和分销商、发展和促进技术交流、引入先进的管理运营手段、促进全球化进程、改善金融体系、引入可持续发展和企业社会责任的理念，为政策的制定提供建议。

外资企业对中国的重点行业（如电子业和汽车业）影响深远，此外，也为中国的基础建设及城市发展做出贡献。

从深圳、上海、天津及重庆的发展历程来看，外资企业与城市发展息息相关，吸引外来投资也是城市发展中的一项重要考量。

有关研究及米高-恩莱特教授的著作为不同利益相关方提供了宝贵的观点：

政策制定 者 - 研究中涉及的国内有关外来直接投资的政策，提醒政策制定者外来直接投资对国家发展起到的重要作用。

- 研究中涉及的国内有关外来直接投资的政策，提醒政策制定者外来直接投资对国家发展起到的重要作用。 投资公司 - 研究为投资企业提供的机制能有效减轻外界对于外来直接投资的质疑。这项机制能够量化投资公司为当地带来的经济效益，从而体现外来直接投资企业与当地经济的互惠关系。

- 研究为投资企业提供的机制能有效减轻外界对于外来直接投资的质疑。这项机制能够量化投资公司为当地带来的经济效益，从而体现外来直接投资企业与当地经济的互惠关系。 发展中国家 - 研究还包括了外来直接投资为发展中国家带来利好的成功案例。发展中国家在从外来直接投资获益的同时，降低潜在的负面影响。研究还提供了有助于国家评估外来直接投资对当地经济影响的方法，并且指出若想获得外来投资的利好，必须先确保有关投资也可让外资企业受益。

韩礼士基金会的创办人 Merle A. Hinrich 指出：“外来直接投资一直是本土贸易发展的重要因素。米高-恩莱特教授在如此关键的时刻发表研究结果，恰逢越南、印度、菲律宾和印尼等发展中国家开始评估本国外来直接投资政策；同时，发达国家也在探讨外来直接投资帮助城市基础设施重建和创造下一代产业的方法。我们期望此书能够帮助政策制定者及企业管理层更加清晰地确立经济发展及拓展贸易的蓝图。”