韩礼士基金会发表突破性研究成果

- 从全新视角审视国际贸易与外来直接投资
- 由竞争力专家米高-恩莱特教授主导的最新研究项目
- 总结中国经验 分析外来直接投资的影响及优势
北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 一直致力于推广可持续全球贸易的非盈利机构韩礼士基金会 (Hinrich Foundation) 发表了一项有关在中国的外来直接投资 (Foreign Direct Investment, FDI) 的重要研究成果。此研究由韩礼士基金会赞助，并邀请国际商业竞争策略资深专家米高-恩莱特 (Michael J. Enright) 教授主导。研究以中国为案例，分析外来直接投资对经济的影响，显示了投资企业与本土经济体系之间互惠关系。米高-恩莱特在他的新作《发展中国：外商直接投资的卓越影响》(Developing China: The Remarkable Impact of Foreign Direct Investment) 中对该研究成果做出了详尽叙述。本书由韩礼士基金会赞助，Routledge 出版社编印。
本次研究从不同角度分析外来投资为中国带来的经济利益，综合了多项关键数据、目前的学术研究成果及多个企业及城市发展案例，深入地探讨了我国外来直接投资政策的变化。该项目更是首个探讨外来直接投资对国内经济影响的研究。结果显示，外来直接投资为本土经济带来的实际利益远超预想。
米高-恩莱特教授表示：“通过中国的案例，解释了外来投资对本土经济做出的巨大贡献。本次研究从不同角度切入，提供了更加全面的观点，从多方面深入了解外来直接投资对本土经济的影响。我们相信研究成果对政策制定者、投资公司高管、商会与世界各地之间的利益相关方均有重要的参考价值。”
书中包括了如下重要研究结果：
有关研究及米高-恩莱特教授的著作为不同利益相关方提供了宝贵的观点：
韩礼士基金会的创办人 Merle A. Hinrich 指出：“外来直接投资一直是本土贸易发展的重要因素。米高-恩莱特教授在如此关键的时刻发表研究结果，恰逢越南、印度、菲律宾和印尼等发展中国家开始评估本国外来直接投资政策；同时，发达国家也在探讨外来直接投资帮助城市基础设施重建和创造下一代产业的方法。我们期望此书能够帮助政策制定者及企业管理层更加清晰地确立经济发展及拓展贸易的蓝图。”