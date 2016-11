成功偶像博尔特被任命担任玛姆香槟最新职位首席娱乐官

玛姆香槟是法国首屈一指的香槟酒庄

纽约2016年11月28日电 /美通社/ -- 玛姆香槟(Maison Mumm)今天宣布了对全球最勇敢、得奖最多的运动员之一尤塞恩-博尔特(Usain Bolt)的特别任命,任命其担任该公司的最新职位首席娱乐官。在里约奥运会取得一系列胜利之后的几个月,博尔特先生对其下一步计划进行了思考,思考之后他发表了一项特别声明,宣布他将接受职业生涯中的一项最大挑战,担任法国首屈一指的香槟酒庄[1] 玛姆香槟首席娱乐官。

在标题为“尤塞恩-博尔特,玛姆新首席娱乐官”(Usain Bolt, New Mumm CEO)的视频中,底座上的玛姆酒瓶突然发光。这时博尔特先生出现在屏幕上,拿起酒瓶。接下来他做了一件大家都意想不到的事情:使用他的金牌打开酒瓶。

在这个新职位上,博尔特先生将领导大家构想独特勇敢的方式,通过玛姆的能量、烈度以及迷人的新鲜度为各地的消费者带来庆祝体验。他对于玛姆的长期目标将包括倡导让全球为之激动的计划,并最终帮助玛姆香槟成为美国香槟酒庄中的佼佼者。

博尔特先生非常适合担任玛姆的最新职位首席娱乐官。他在体育方面的领先地位无人能及。他对胜利的追求以及获胜后分享庆祝体验的知名人格为全球众多体育迷带来了欢乐。博尔特先生的个人格言是“一切皆有可能;我不会去想极限”(Anything is possible; I don't think limits),这与玛姆香槟的格言“只做最好的”(Only the best)以及酒庄的精神“勇敢、胜利、庆祝”(Dare. Win. Celebrate)完全契合。

博尔特先生表示:“我很荣幸能够担任玛姆香槟首席娱乐官,向全世界展示以勇敢的方式庆祝与娱乐意味着什么。我的第一使命是巩固玛姆以不同寻常的方式庆祝胜利的传统;我很激动能够邀请世界各地我的粉丝与我共同举杯。”

博尔特先生的新职位保持了玛姆的开创性本质,证明了该品牌的勇敢精神以及做到令人意想不到事情的决心。今年早些时候,玛姆革新并重新定义了传统香槟酒瓶的外观,推出了全新酒瓶设计。Mumm Grand Cordon由屡获殊荣的英国设计师洛斯-拉古路夫(Ross Lovegrove)打造,是玛姆香槟189年历史上最具创新精神的设计。该酒瓶的创新性形状,尤其是细长的“颈部”, 需要对传统的香槟生产过程进行整个一系列创新。与一般高档香槟不同,该酒瓶没有正面标签,而是将G.H. Mumm标志和鹰型徽章用金色直接印在玻璃上。此外,玛姆香槟一直在突破庆祝与创新界限,推出了首个数字连接的香槟瓶(弹出软木塞时可为现场带来交互式声音与视觉体验)以及香槟酒庄的首项无人机酒瓶交付服务。

Martell Mumm Perrier-Jouet(马爹利、玛姆和巴黎之花公司)董事长兼首席执行官凯萨-吉隆(Cesar Giron)说:“玛姆香槟致力于探索意想不到的方式与爱好者共同庆祝。通过任命博尔特为首席娱乐官,我们将密切合作,通过大胆创新为全球庆祝与胜利时刻(无论大小)带来超高的兴奋感。”

纵观玛姆历史,该酒庄与众多敢于打破传统的先驱者合作过,包括为探险家让-巴蒂斯特-夏古(Jean-Baptiste Charcot)1904年首次参加法国南极远征提供支持。同样,博尔特先生的任命也是博尔特与玛姆香槟之间一系列规划中激动人心计划迈出的勇敢的第一步。敢于体验博尔特先生和玛姆所构想方式的爱好者,敬请关注接下来将公布的一定可以娱乐、刺激和激励消费者的计划,网址:http://www.mumm.com。

