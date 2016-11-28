华熙生物董事局主席赵燕荣膺“中国2016安永企业家奖”

把握机遇 引领创新

香港2016年11月28日电 /美通社/ -- 华熙生物科技有限公司(“华熙生物”或“公司”，及其子公司，统称“集团”；股份代号：963.HK)之董事局主席兼执行董事赵燕女士荣膺“安永企业家奖2016中国”医药及生命科学类别大奖，以表扬其杰出的企业家成就。

“安永企业家奖”是全球最享负盛名的国际商业奖项之一，被冠于“企业家奥斯卡奖”，旨在公开表扬以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的杰出企业家，由安永在美国创立并1986年首次举办，目前已成功拓展至60多个国家和地区以及145个城市，2006年，安永企业家奖首度进入中国，目前已成为全国范围内广受认同的奖项。

华熙生物现已成为全球最大的透明质酸（又名透明质酸、玻尿酸、玻璃酸钠，简称“HA”）原料生产商和中国领先的医疗美容产品和服务提供商。本次获奖反映赵燕女士在本行业稳扎稳打创造的成就和集团优异的成绩得到重要的肯定，同时又能谦冲怀柔、坚韧诚恳，积极培育人才，带领中国透明质酸行业跃进新格局。

华熙生物董事局主席兼执行董事赵燕女士表示，“对我们来说该奖项是对过去成绩的肯定，更加是迎接未来挑战的起点，它不仅属于个人，也属于华熙生物，同时也属于整个玻尿酸和医美行业。”同时她强调，“华熙生物一直秉承科技创新，经过20年的发展探索出从玻尿酸原料药到面对消费者的玻尿酸终端产品，再到综合医疗美容解决方案的提供商的三步转型曲，我们的梦想是成为医美界的UBER，让所有的求美者都能从中获益，展望未来，集团将继续专注研发新技术、新产品、令产品组合更多元化，同时也将继续深化战略布局，持续创新以提升公司竞争力，以带动集团长远及可持续的发展。”