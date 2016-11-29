BARC India发布建议邀请书

邀请供应商为用户提供独立的战略咨询服务

孟买2016年11月29日电 /美通社/ -- 在印度建立了强大的电视收视率统计公司后，BARC India（印度广播听众研究委员会）已经发布建议邀请书(RFP)，邀请专业咨询服务供应商为BARC India用户提供战略咨询服务。印度信息产业和广播部(MIB)指南禁止BARC India自己参与咨询或建议之类的活动，因为这类活动可能会与其电视收视率的运作目标产生利益冲突。但许多用户需要这些服务，而知名的数据洞察力咨询公司能够提供这些服务。这也符合全球最佳实践，即收视率统计由行业厂商联手完成。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150828/10129285）

因此BARC India希望建立一个小型的特许咨询公司数据库，让用户能够自行选择供应商并减少潜在竞争客户之间可能存在的利益冲突。有意者请发送意向书至Sc_rfp@barcindia.co.in，并最终提交收视率相关的咨询服务的建议书至BARC India用户。

由于BARC India数据将通过BARC India Media Workstation（BARC India媒体工作站，BMW）分析系统继续直接提交给用户，咨询公司能够利用自己的系统分析数据，从而提供咨询意见。但这些系统无法作为BMW系统的替代方案提供给用户。

BARC India首席执行官Partho Dasgupta（帕索-达斯古普塔）表示：“作为联合了广播公司、媒体代理机构和广告商的行业公司，BARC India需要保持独立、客观，因此无法为用户提供咨询服务。但在印度建立了强大的电视收视率调查系统后，我们现在决定授权部分咨询公司为用户提供分析服务，这些用户需要专业的咨询服务，从而高效利用BARC India数据并制定相关策略。”