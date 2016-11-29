和邻行动暖人心 隆基泰和慈善基金会送“爱”上门

河北省高碑店市2016年11月29日电 /美通社/ -- 隆基泰和“和邻行动”客户关爱慈善基金自8月份启动以来，得到了社会各界人士的好评。截止目前，在基金会收到的第一批30份申请中，已经有18份符合申请条件的业主正式进入资助流程。



和邻行动暖人心

用爱去温暖人心

该行动由隆基泰和慈善基金会发起，旨在帮助生活中遇到困难的隆基泰和业主，在业主及家人遭受病痛和意外时，无偿提供公益捐助。很多受助人士生活困难，没有办法支持高昂的医疗费用。“和邻行动”除了让他们得到经济上的援助，还让他们改变了对开发商的传统认知 -- 重经济利益的开发商居然成为和业主对抗疾病的伙伴和扶持者。另外，隆泰物业认真负责的态度和‘关爱业主’的服务精神，也让受助人感受到了温暖。从楼道照明灯损坏的更换到小区整洁的环境卫生，再到水管爆裂迅速上门处理，每一次业主反映的问题，都能及时给与解决，改善他们的生活。

11月10日，隆基泰和慈善基金会来到邯郸隆基泰和赵都新城4号地揽和园，也就是此次接受捐助的业主刘阿姨家。

见到隆基泰和慈善基金会的工作人员，刘阿姨很激动，她说：“真的很感谢隆基泰和，这是一个有爱心的企业，不是嘴上说说，而是真的去帮助业主，不在钱多钱少，都是一份心意，在这个社会能做到这样的企业也不多，我很感谢让我遇到了，我很荣幸我是隆基泰和的业主，我当初买房算是选对了。”

刘阿姨是下岗工人，年纪已经不小，前几年得了冠心病、急性下壁心肌梗死，至今未愈，而且爱人年事已高，退休，家庭生活拮据。2015年9月18日，她突发心梗呕吐不止，被送往邯郸市第二医院救治，于当天住院治疗，经检查，心脏血管大面积堵塞，随后花费十几万元安了3个支架，术后病人还需吃药治疗，每月药费一千多元，目前一直在治疗中。日前，因为在小区门口看到了隆基泰和慈善基金会针对小区业主的“和邻行动”公益捐助活动，而且自身情况符合申请条件，刘阿姨便报着试一试的态度在隆基泰和邯郸区域物业处递交了申请，没想到真的通过了申请，得到了隆基泰和慈善基金会的爱心捐助。就像刘阿姨说的那样，虽然捐助的金额无法负担起所有的医疗费用，但是这样的帮助让他们在寒冷的冬天感受到了无言的爱心和对抗疾病的勇气。

以情来拉近你我

随后，隆基泰和慈善基金会一行又来到了第二位业主家中，他是住在赵都新城6号地盛和园的陈大叔。陈大叔于2012年患上脑梗塞，2015年在人民医院查出双侧脑梗，出院后一直休养在家，不能正常工作，跟着独生子一起住。每月高昂的医药费，还有随时可能出现的意外使得家里并不是特别宽裕，有时还需要靠亲戚救助。

在接受此次帮助之前，陈大叔从来没想过有一天自己家遇到困境时，会得到企业的帮助。通过这次帮助，陈大叔感觉一下子拉近了自己和隆基泰和的关系，拉近了业主和开发商的关系，改变了对开发商的传统认知：只注重经济利益的开发商居然成为和业主对抗疾病的伙伴和扶持者。

为此，陈大叔专门做了一面感谢的锦旗，同时结合自己平时的爱好为隆基泰和写了一封感谢信：“入住赵都新城以来，深切的感受到隆泰物业认真负责的态度和‘以业主为上帝’的服务精神。从楼道照明灯损坏的更换到小区整洁的环境卫生，再到水管爆裂迅速上门处理，每一次业主反映的问题，都能及时给与解决，让我们真真切切的感受到了温暖。‘和邻行动’不仅惠及了广大需要帮助的业主，增进了物业与业主之间的融洽度，更用实际行动彰显了企业博爱情怀和深厚的文化理念，愿隆基泰和慈善基金会把公益文章做大、做好，营造出人人关心、人人参与公益事业的良好局面，助推企业蓬勃发展。”

受助人都认为“和邻行动”不仅惠及了广大需要帮助的业主，增进了物业与业主之间的融洽度，更用实际行动彰显了企业博爱情怀和深厚的文化理念。他们希望隆基泰和慈善基金会能把公益越做越好，也能营造出人人关心、人人参与公益事业的良好局面，借此推动企业蓬勃发展。

“和”你在一起 一直在路上

“达则兼济天下”，隆基泰和作为一家负责任的房企，自成立以来一直在以实际行动践行着对慈善的理解。不仅成立并正式启动了企业公益基金—和基金，在公益助学、赈灾济困、扶贫帮难等项目中，隆基泰和更是不遗余力，其多年的捐赠资金已达数千万元。“逢灾必救，遇困必帮”已经成为企业深刻的烙印。

作为一家位列中国五百强的企业集团，隆基泰和集团恪守“和世界筑未来”的企业文化理念，形成了独具特色的“和文化”体系。在企业发展的进程中，始终秉承绿色环保的企业经营理念，以清洁能源、绿色建材和装配式住宅等新兴业务助力低碳城市发展。2010年，隆基泰和集团成立了河北省首家企业公益基金会 -- 隆基泰和慈善基金会，践行企业公民，积极参与公益慈善事业发展，在社区扶贫、人道救助和青少年教育等多个领域奉献爱心，履行企业社会责任。

历经20余年的发展，隆基泰和总资产近500亿元，间接创造就业岗位近百万个，连续四年蝉联中国企业500强，2016年位列中国百强房产企业第46位，也是中国产业地产15强企业和中国商贸10强企业。

用真诚和爱为业主服务是隆基泰和始终秉承的服务理念，“和邻行动”无疑是一个最好的体现。而如今的社会需要更多这样的企业存在，去伸出手帮助需要帮助的人。虽然刘阿姨和陈大叔每天面对着病魔的折磨，面对着高昂的医疗费，但是脸上露出的笑容和面对疾病的乐观和从容是企业发起和邻行动的目的。