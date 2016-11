Horyou 举办2016年社会创新与全球准则论坛

论坛将进一步推进具有全球影响力的社会创新

Horyou 举办2016年社会创新与全球准则论坛,进一步推进具有全球影响力的社会创新

瑞士日内瓦2016年11月29日电 /美通社/ -- 第三届社会创新与全球准则论坛(Social Innovation and Global Ethics Forum,简称 SIGEF)由 Horyou 于11月9日到11日期间在摩洛哥马拉喀什举办。此次论坛以“创建更加美好的未来”(Shaping Better Times to Come) 为主题,呼吁人们采取气候友好型行动及可持续创新与社区赋权解决方案,旨在帮助非洲乃至全世界创建一个更加公平的未来。作为第22届联合国气候变化大会 (COP22) 的官方主要场外活动,此次论坛邀请了多位知名演讲者、超过50多家非政府组织机构以及推进联合国可持续发展目标的项目组织者,强调了积极性、多样化和社会公益的价值观。

出席论坛开幕式的特别嘉宾有阿尔希拉尔足球俱乐部 (Al-Hilal Saudi football club) 主席 Nawaf bin Saad al Saud 王子殿下、刚果共和国环境部长罗莎莉-马东多 (Rosalie Matondo) 女士、卡塔尔国家人权委员会主席 Ali Bin Samikh Al Marri 博士和 SIGEF 主要赞助商 Eneco Holdings 总裁 Yasuhiro Yamamoto。Horyou 创始人和总裁 Yonathan Parienti 表示:“我们非常高兴举办这次论坛,这次论坛汇聚各领域的重要人物,能够一起帮助推进联合国的可持续发展目标的实现。”

在论坛举办的第一天,各方探讨了与具有竞争力和可持续发展的非洲基础设施相关的话题,包括拥有平等的获得健康资源和水资源的权利、农业创新、以及私营领域创新趋势等。摩洛哥城市化大臣德莱斯-梅鲁恩 (Driss Merroun) 先生对该国的绿色经济进行了介绍。

接下来的一天,专家、企业家和投资者谈及了未来城市的能源、交通和建筑等话题。阳光动力号 (Solar Impulse) 太阳能飞机设计者和飞行家伯特兰-皮卡德 (Bertrand Piccard) 和 Formula E 首席执行官阿里亨德罗-阿加格 (Alejandro Agag) 就清洁能源交通在为未来提供技术方面的作用方面进行了探讨。Eneco Holdings 的 Yamamoto 先生介绍了将二氧化碳排放量降低50%的突破性能源解决方案。他说:“从消费者的立场来说,这一丰富人们日常生活的理念使高科技与环境能够并存。”

在论坛举办的最后一天,艺术家、创新者和非政府组织机构就技术的力量、性别平等和社会福利艺术进行了探讨。玻利维亚女演员、电影制作人卡拉-欧提兹 (Carla Ortiz) 就她的影片“来自叙利亚的声音”《Voices of Syria》发表了演讲,并获得 SIGEF 女性赋权大奖。