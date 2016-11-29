全国智能制造创新创业大赛华南赛区决赛完美收官

广州2016年11月29日电 /美通社/ -- 2016年11月25日，由广东省民营企业合作交流协会、天英汇、机智云、中国电子工业科学技术交流中心联合承办的全国智能制造（中国制造2025）创新创业大赛 (http://cism.gizwits.com/) 华南赛区决赛在广州市天河人才港圆满举办。华东赛区、华北赛区决赛硕果累累，华南赛区延续前两场的精彩，聚集高水平的项目和专业的评审专家，再次吹响了创新创业的“集结号”，为优秀项目对接优质资源、争取投资机会，成为整个大赛的焦点之战。经过参赛团队现场激烈比拼、20位专家评委现场打分和会后集中讨论，大赛评选出创新赛、创业赛的前三名，同时增加了质量赛并评选出前三名。

华南创新赛一、二、三名由广州微盾生物科技有限公司（基于指静脉识别技术增强工业物联网信息安全）、 深圳市跨业科技有限公司（HIVE 设备智能化解决方案）、广州途道信息科技有限公司（途道 DIY 智能机器人）三个项目获得。创业赛一二三名由智能裁缝（服装智慧 SHOP -- 服装远程定制&智能制造）、广州芳禾数据服务有限公司（时尚零售大数据应用平台 -- 打开智慧制造垂直应用市场）、深圳中盛智兴科技有限公司（智能健康饮水解决方案平台）三个项目获得。智能硬件质量赛一二三名由深圳志成瑞德软件开发有限公司（乐安租电子门禁）、广州钛启信息科技有限公司（途眼 T-eye 智能车载终端 HUD）、深圳极驱科技有限公司（uCam 模块化 VR 相机）三个项目获得。

决赛现场，工信部软件与集成电路促进中心科技发展处处长杜娇、广州市工信委信息产业处副处长梁海珍出席并致辞，广东中科招商智能制造行业投资部副总经理和零壹金服投资合伙人曾庆华、广东省电子技术研究所副所长杨成胡、盛门资本董事长蔡铭、英诺天使基金合伙人覃穆、滨海金控投资总经理陈杨枫、汇能金融控股集团有限公司总裁徐山、广州玖的数码科技有限公司董事长梁应滔等20位经验丰富、有社会影响力的嘉宾任专业评委（详细名单见大赛官网）出席。掌动智能 CEO 赵研在大赛现场做了精彩分享。

值得一提的是，依托广州掌动智能科技有限公司（广州市信息产品标准化评测公共服务平台）的专业测评资源，质量评审委员会对参赛的智能硬件产品进行现场评审，大赛还发布了双创产业的首个大赛质量榜。同时，中国亚太资产及产权交易所创新创业成果交易中心主任、广州市科技创新协会会长梁健怡表示，12月19-20日由中国创新创业成果交易会组委会协调工作委员会主办的2016中国创新创业成果交易会创新成果展将为大赛总决赛前三名及四个赛区的前三名团队提供免费的特装展位、现场路演及全球直播资源，助力大赛成果转化。

大赛承办单位机智云副总裁邢雁表示：“借助主办方和承办方各地政府的大力支持、机智云完善的生态链条和合作伙伴的鼎力相助，大赛目前已经完成了三个赛区的决赛，筛选出一批代表智能制造创新创业的好项目，通过现场各位专家评委对各支参赛团队深入浅出的指导，也为参赛团队获得了一次提升创业水平与发展空间的机会，机智云将继续为物联网创业团队提供更好的云服务。”此外，天河区天英汇创新创业公共服务平台将为大赛华南赛区参赛项目提供更多展示和服务资源，而各赛区获奖团队还将在工业与信息化部软件与集成电路促进中心发起建立的“独角兽项目空间”进行集中展示。“独角兽项目空间”将为优秀项目提供对接投资机构和地方政府的企业融资、落地等需求服务。

华南赛区创新赛入围并参加决赛的项目分别是：厦门云感科技有限公司（ADAS -高级驾驶辅助系统），广州市科腾智能装备股份有限公司（科思移动工业机器人）、广州途道信息科技有限公司（途道 DIY 智能机器人）、广州菲与泓科技有限公司（芯片制造成品率控制高精度设备软件(面向14nm 节点)）、广州微盾生物科技有限公司（基于指静脉识别技术增强工业物联网信息安全）、珠海飞昂科技有限公司（多光谱智能火灾探测飞行器）、指南针微电子团队（低功耗 UWB 室内高精度定位芯片）、深圳市跨业科技有限公司（HIVE 设备智能化解决方案）。



华南赛区决赛创新赛获奖团队合影

华南赛区创业赛入围并参加决赛的项目是：睿视智觉（厦门）软件开发有限公司（跨行业机器视觉系统）、智能裁缝（服装智慧 SHOP -- 服装远程定制&智能制造）、深圳马路创新科技有限公司（马路创新智能仓储系统）、普瑞金（深圳）生物技术有限公司（CAR-T 精准治疗和抗体生物药）、深圳安迪尔智能技术有限公司（安迪尔安防陪伴机器人）、深圳中盛智兴科技有限公司（智能健康饮水解决方案平台）、广州芳禾数据服务有限公司（时尚零售大数据应用平台 -- 打开智慧制造垂直应用市场）、广州市奥付云智助物联科技有限公司（奥付云）。



华南赛区决赛创业赛获奖团队合影

华南赛区质量决赛参加决赛的项目是：深圳志成瑞德软件开发有限公司（乐安租电子门禁）、深圳极驱科技有限公司（uCam 模块化 VR 相机）、厦门麦克玛视电子信息技术有限公司（工业智能相机及软件平台）、广州首诺科技有限公司（智能纳米可降解压电膜应用及产业化）、深圳捷讯智能系统有限公司（CPS 智能工厂控制系统）、广州钛启信息科技有限公司（途眼 T-eye 智能车载终端 HUD）、深圳星鸿云科技有限公司（NaviRobot 智能拖地机器人）。

本次大赛自2016年9月启动，得到社会各界的高度关注和大力支持，项目报名积极踊跃，已收到涵盖人工智能与机器人、物联网大数据及云计算、生物医疗、新能源、新材料等紧贴中国制造2025指导方针的众多优秀项目，竞争非常激烈，目前大赛报名已截止，11月30日将在重庆进行西南赛区决赛，12月4日将在北京进行总决赛预选赛，届时将有来自美国和德国的参赛团队与国内优秀团队比拼，同时参加的还有各赛区的复活赛团队，12月5日将进行总决赛和创新论坛，12月6日将由工信部相关部位领导对大赛成果进行总结发布及颁奖。

奋斗、拼搏、创新、进取……这些双创人群的代名词，将成为这个时代永不褪色的符号象征。