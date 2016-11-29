车享家捧获两项殊荣

--“2016中国汽车后市场百强连锁终端品牌”及“消费者满意奖”

用户好评是对品牌的最好褒奖

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 11月28日下午，由AC汽车联合法兰克福展览（上海）共同举办的“2016中国汽车后市场百强连锁终端品牌颁奖典礼”在上海盛大举行。汽车O2O连锁服务品牌“车享家”荣获“2016中国汽车后市场百强连锁终端品牌”称号，并在此次评选单项奖的角逐中脱颖而出，将“消费者满意奖”的奖杯一并收入囊中。

对于一个企业和品牌来说，用户的认可和支持是其立足市场、实现可持续发展的基础。汽车后市场行业从前两年的“发烧”状态，人人都想分一口万亿规模的“市场蛋糕”，到今年经历了一轮比较惨烈的降温和洗牌。这个行业的玩家们也越来越清晰地意识到，如果没有做到心向用户，真正为消费者解决痛点、产生价值，再漂亮的商业模式、再出彩的营销手段都是空中楼阁。

源于上汽集团的车享家拥有传统汽车行业“老将血统”，对此似乎有着更早、更清晰的认识。自去年9月20日正式推出以来，从线下“社区化”门店布局、优质供应链、标准化服务流程和特色化业务打造、线上互联网工具搭建和应用等方面入手，不断提升用户的产品和服务体验。车享家围绕居民生活区三公里范围进行布局，截至年底，门店将覆盖全国24个省、71个城市，大大节省车主在养车上耗费的时间和精力，成为了消费者家门口的汽车管家。此外，除了以汽车维修保养为切入的后市场基本业务，车享家今年还新增了上门接送车、紧急救援、星夜救援等特色服务，让消费者享受到的服务体验更加“贴心如家”。

本次“消费者满意奖”的评选，除了评委会的专业考评，由用户在线投票产生的“门店终端消费者好评度”更是重要的评选标准。车享家以遥遥领先的用户投票数最终获此殊荣，这座含金量十足的奖杯，也正是消费者给予车享家最大的肯定。