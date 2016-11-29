SGS获CNAS认可成为首家从事中国森林认证的外资机构

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 2016年11月24日，SGS正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为首家，也是唯一一家，获得 CNAS 认可从事中国森林认证（CFCC）的外资认证机构。

作为可持续发展领域的倡导者和践行者，SGS一直履行企业社会责任，并与拥有共同价值观的企业一同探索可持续发展之路，帮助企业在追求利润的同时，兼顾社会和环境。

消费者和企业的可持续发展意识不断提升，负责任采购的要求越来越强烈。消费者看到产品的可持续认证标识就可以确信，该产品从种植源头到整个生产供应链都符合社会、经济、环境和谐发展。采购 CFCC 产品，就是为保护森林、为可持续发展尽一份力。长远来看，这也将有利于整个社会的良性健康发展，使子孙后代能够长久地安居乐业。

SGS是最早在中国境内推进森林认证的外资机构，20余年来一直致力于帮助林场提升森林经营管理水平，确保林产品的合法性和可追溯性，积极推动可持续森林认证。为多家林场、木制品加工厂、纸制品企业、印刷公司等颁发认证证书，并维持第一名的市场份额。

获得 CNAS 认可后，SGS有资质提供CFCC/PEFC（森林认证体系认可计划）的森林经营、产销监管链、非木质林产品和竹林认证，更好地为林木行业企业服务，提供可持续发展的最佳实践。