江苏白雪将于4月亮相CVS展核心展区，带来大批尖端技术

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 享誉亚洲的自助服务及自动售货行业盛会 -- 中国国际自助服务产品及自动售货系统展 (CVS) 主办方上海博华国际展览有限公司日前正式对外宣布，已与国内自动售货机知名品牌江苏白雪达成合作。根据双方安排，明春四月白雪公司将携该公司近两年新型主力产品亮相上海新国际博览中心，届时将有大量“黑科技”亮相沪上。第14届 CVS 自助展将于2017年4月26-28日在上海新国际博览中心举行。



江苏白雪

1999年开始生产自动售货设备的江苏白雪电器股份有限公司是国内最早从事自助服务领域相关科技产品开发、生产、销售的企业，也是目前在业内最为活跃的国资背景企业之一。2016年上半年，江苏白雪的自动售货机业务更是实现了海内外市场的双丰收。产品除满足国内市场外，还远销澳大利亚、荷兰、西班牙、英国、南非、新西兰 、加拿大、韩国、日本、马来西亚等几十个国家。依靠强大的自主开发能力、稳定的质量和优越的性价比，白雪自动售货机在海内外市场赢得了众多客户的好评。



江苏白雪

上海博华国际展览有限公司总经理章学强表示：“白雪公司是 CVS 的老客户、更是老朋友，双方在过去有着良好的合作历史，今年是 CVS 诞生的第14个年头，我们将有针对性的为企业接入更多市场资源，为合作伙伴提供更好的发展平台。”

2017中国国际自助服务产品及自动售货系统展将与上海酒店工程及商业空间系列展、SFE 上海国际连锁加盟展同期举办，且与相关板块共同构建成一个专为酒店、餐厅、办公楼等商业空间提供产品和解决方案采购的一站式平台，共享200,000平方米，100,000专业观众，2,000家参展企业的规模效应。