氧气中国-年度总决赛在乌镇世界互联网大会完美闭幕

乌镇2016年11月29日电 /美通社/ -- 11月17日，氧气中国·年度总决赛在世界互联网大会博览会6号馆拉开帷幕，氧气中国·年度总决赛由氧气资本，未来科技城共同承办。

由氧气资本主办的氧气中国2016创新创业大赛作为氧气中国的重点赛事在今年4月份在杭州正式启动，六大专场（娱乐、企业服务、互联网+、文化体育、消费升级、智能制造）以“成就每一个独角兽”为主题在杭州、上海等全国创业聚集城市进行。参与嘉宾涵盖一线创业投资机构和创业服务机构，参赛项目均为创投圈优质项目。氧气中国凭借其高质量的大赛活动和精准的行业专业度，成为国内互联网创业的一个大型赛事，受到政府部门的高度重视。本次氧气中国·年度总决赛更是荣幸被列入第三届世界互联网大会“双创热土”对接会系列活动之一。浙江省经信委软件和信息服务业处处长王伟平等相关领导出席了本次总决赛。“对好的项目来说是没有寒冬的。”氧气资本创始合伙人杨柳表示，相较2015年大热的资本市场，现在早已销声匿迹，但是大浪淘沙，这也恰恰是优质项目脱颖而出的机遇。同时她还表示，希望能够凭借这次世界互联网大会的契机，让整个行业变得更加健康、积极和理性。

本次大赛项目是从氧气中国2016创新创业大赛各大专场 -- 娱乐、企业服务、互联网+、文化体育、消费升级、智能制造六大专场加上复活赛（即在专场比赛中没有获得决赛资格的项目），从数百项目中精挑细选12个项目参赛，进入本次最终氧气中国·年度总决赛，在超120个机构以及其他专业评审的评判下角逐出前三。

此次登台比拼的双创项目涵盖电子证据、互联网美妆、数据金融解决方案、跨境电商、互联网体育、电商大数据、智能硬件等众多领域。如山资本董事长王涌、云锋基金董事总经理李颖、湖畔山南董事总经理李钧、普华资本管理合伙人沈琴华、海邦人才基金总裁谢力、众晖资本创始管理合伙人张超、头头是道执行董事姚臻、金控资本创始合伙人王海峰、银杏谷资本合伙人王海霖、东玖资本创始合伙人吕斯恬、鼎晖投资文化产业基金合伙人陈悦天、娱乐工厂合伙人吴烨锋、厚达资本创始合伙人诸葛彬、熠帆资本董事长吴品磊、动域资本副总裁范殷良15位知名投资人担任本次大赛主评审。浙江广电集团龙薇薇担任本次氧气中国·年度总决赛的主持人。



嘉宾项目分享

参赛项目：

光猪圈健身：突破健身行业传统的智能互联便利健身平台。

实时保：电子证据云平台。

俊平品牌：打造一家属于中国的，属于这个移动互联网时代的顶尖化妆品品牌集团。CEO方俊平为人气网红，现有微博粉丝247万。也是俊平首次亮相世界互联网大会活动现场，首次登台路演。

如戏：在源头挖掘好故事。

动漫堂：让中国原创漫画走向世界。

云算信达：领先的大数据金融服务平台。

非白三维：专注于三维重建和机器视觉的底层技术。

We+：由美国柯罗尼资本与上实集团共同出资打造的联合办公空间，注册资本10000.00万元整。打造中国最温暖的互联网联合办公社区。

热电场：创建和投资优秀的消费品牌，并为他们提供市场、公关、电商、渠道、资本等支撑服务。

Circle：定制跨境电商卖家的专属服务圈。

多准数据： 电商大数据服务平台。

领导致辞：

浙江省经信委软件和信息服务业处处长王伟平致欢迎辞

他表示：浙江是全国率先提出发展以互联网为核心的信息经济的省份，2014年省政府把信息经济作为支撑未来发展的万亿级大产业。世界互联网大会在浙江乌镇召开并永久落户乌镇，不仅使乌镇成为世界互联网界关注的焦点，更使浙江成为了互联网领域创业创新的一方热土。这次互联网大会专门增设了双创热土互联网项目对接会，是借助大会平台，促进互联网项目方、资本方、园区方的对接，加速互联网产业在浙江的落地。“氧气中国”是国内互联网创业的一个大型赛事，也汇聚了众多的互联网精英，今天在这里举办总决赛，既是为对接会活动注入活力，也将大赛推向更高台阶。

嘉宾分享：

云锋基金董事总经理：李 颖

李颖表示非常敬佩在座的创业者，创业过程非常艰难且漫长，有勇气创业并且走到今天的都非常杰出。她还称赞今天参赛的项目都有很好的用户基础，跟一些大公司也已有广泛的合作。并分享了参加本次氧气中国·总决赛的感受：第一，今天的项目都比较健康绿色，从个人的健康，到皮肤的健康，到数据的健康；第二，创业者都满怀激情，做着自己热爱并且有意义的事情，这样的创业能长久；第三，这是她参加的投资机构参与最多的一次大赛。在她看来评委数量多、精准度高可以增大项目找到合适机构的几率，如果创业者不能与之匹配的机构充分交流，很难得到最正确的反馈。毕竟每个人的背景，接触的东西都不一样，对创业者的判断也会不一样。项目融资不仅仅是找资金，更多的是找到跟其理念相似、可以帮助获得更多资源、让公司成长更快的机构。投资人是服务于创业者的。李颖对本次氧气中国·总决赛给予了很高的评价，认为活动办得非常成功，也希望有更多的机会与同仁和创业者们交流。

嘉宾分享：

如山资本董事长：王 涌

首先，王涌高度肯定了总决赛的项目，对于资本寒冬论，他透露如山资本今年投了30多个项目，数据类、模式类都是他看好的，并表示模式创新的项目未必会被所谓的资本寒冬吞没，新的互联网时代，特别是5G时代的到来，未来互联网将不再套用传统模式，会把新的技术运用上去。

最后氧气中国·总决赛还得到了王涌的大力好评：“入围氧气中国·年度总决赛的项目都很优质，像氧气中国这样的活动要多办，下次我还来当评委，愿意继续做氧气中国的评委。”

项目PK，氧气中国年度大奖揭晓

氧气中国·年度总决赛一如既往的并未采取评委打分制度，而是接入聚募众筹线上模拟投资系统，让每一位参与者都可以领取虚拟投资金额，用于投资自己看好的项目，上演“人人都是投资者”的剧情。同时设置分层级的虚拟投资，即主评、参评拥有不同的投资额度也体现出了活动的公平公正。优秀且具有潜力的创业项目加上史上最强大的评审团，让此次“氧气中国·总决赛”充满了无限想象。

经过精彩的项目路演及问答环节，上海人科数据有限公司的电子证据项目“实时保”最终凭借4774.5万意向投资金额摘得桂冠。智能硬件领域发行平台“热电场”，数据金融解决方案供应商“云算信达”分别凭借4692万和3610.5万的意向投资金额获得二、三名。

参与氧气中国·年度总决赛的项目都有众多发光发亮的地方，氧气中国组委会特为所有参赛项目颁奖。

除了给总决赛参赛项目授奖，大赛组委会在前期还通过多维度考量，评选出了“氧气中国最具潜力投资奖”，共十一个项目获得该殊荣：“一起秀、麦萌漫画、红龙文化、涂图、美窝科技、一派、贝美物联、1217学车、漫铠动漫、小黑裙、一起扑克、Livel全球婚旅。”



活动颁奖现场

点石成金，氧气中国·年度总决赛隔天，多个创新项目拿下千万级投资

氧气中国·年度总决赛十二强WE+ 被曝获近亿元投资

11月18日铅笔道首发 WE+ 融资消息： WE+ 融资 8000 万 ， 17 个月开 28 家联合办公区 ， 入驻 315 家企业 （部分摘录如下 ）：

今日，WE+创始人刘彦燊向铅笔道透露，Pre-A轮融资将在本月底（11月）结束，现已融资8000万元 ，由 高捷资本领投，分享资本、戈壁资本、寒武创投、英诺天使基金跟投。本轮融资前项目估值为10亿元。

11月18日铅笔道首发 融资消息： 今日，WE+创始人刘彦燊向铅笔道透露，Pre-A轮融资将在本月底（11月）结束，现已融资8000万元 高捷资本领投，分享资本、戈壁资本、寒武创投、英诺天使基金跟投。本轮融资前项目估值为10亿元。 氧气中国·最具投资潜力奖美窝家装获得3000 万天使融资

11月21日亿欧网首发： “ 美窝家装 ” 获3000万元天使轮融资，蔡文胜20分钟签协议（部分摘录如下 ）：

【亿欧导读】亿欧11月21日首发消息，定位于27-35岁年轻人的高端互联网家装品牌“美窝家装”宣布获得3000万元天使轮融资，投资方包括：初心资本、蔡文胜执掌的隆领资本、元晓资本。

至此，氧气中国·年度总决赛完美落下了帷幕，但生命不息，创投不止。氧气资本将继续为创新创业项目提供展示平台，也为投资机构寻找优秀项目创造便捷，创建一个为创业者和投资人的健康生态，提升创业与投资效率。