蓝汛通过工信部ISMS测试 彰显行业带头者作用

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 近期，蓝汛ChinaCache参与了工业和信息化部CDN监管系统建设，在系统规划、搭建、测试等多个环节起到重要作用，并成为第一批通过ISMS（information security management system）测试，成功对接监管系统的CDN服务提供商。

近年来，国家发布“宽带中国”战略，明确将CDN作为国家基础设施的重要组成部分，提出了加快发展CDN产业的要求，以进一步提升网络带宽能力，改善网民体验。根据工业和信息化部《电信业务分类目录（2015年版）》（以下简称《目录》）， 2016年3月1日起，内容分发网络（CDN）从《目录》中单列出分类，并采取有针对性的配套监管措施进行管理。

在这一背景下，工业和信息化部成组织专家、CDN代表厂商成立讨论小组，加快CDN监管系统建设。蓝汛ChinaCache积极响应工信部工作，与小组成员展开了讨论与实验，完成监管系统的建设与测试，并输出了《内容分发网络服务信息安全管理系统技术要求》（以下简称《要求》）和《内容分发网络业务信息安全管理系统接口规范》（以下简称《规范》），为中国的CDN规范化管理贡献力量。

根据《要求》和《规范》，各CDN厂商要完成并通过ISMS（information security management system）测试，对接工信部管理系统。蓝汛ChinaCache凭借专业的技术能力和高效的行动，快速完成ISMS建设，并与电信管理部门建设的安全监管系统（SMMS）通过信息安全管理接口（ISMI）进行通信，实现《要求》和《规范》规定的有关功能和性能指标，成为第一批通过此测试的CDN服务提供商。

立足中国CDN领域十八年，蓝汛ChinaCache以实力驱动中国CDN行业的发展，见证互联网产业的变革。提供专业服务，并不断进行技术创新，让蓝汛ChinaCache始终走在行业前沿，引领行业发展。此次快速完成系统对接测试，再一次彰显出蓝汛ChinaCache行业带头者的作用。