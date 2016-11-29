TUV南德协助上海市消保委发布吸尘器比较试验情况报告

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 日前，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）受上海市消费者权益保护委员会委托，承担2016年第三季度上海市吸尘器商品比较试验工作。TUV SUD始终以推动行业质量标准为己任，同时致力于为企业在研发高品质创新产品，提高盈利与市场竞争力及完善产品标准等方面提供专业意见。基于此次比较试验结果，TUV SUD也将为消费者总结如何挑选适合吸尘器产品的相关技巧。

吸尘器作为较早进入我国的家居小家电品类，随着我国消费者收入持续增长，尤其居住条件不断改善，复式住房以及大面积住房越来越多的现状下，消费者对吸尘器的需求也日益增强。此次TUV SUD受上海市消费者权益保护委员会委托要求，依据由消保委及相关专家组共同选择的IEC 60312-1：2010+ A1:2011（干式真空吸尘器-性能测试方法）对抽查的家用环境中使用的干式卧式真空吸尘器产品进行测试，并参考欧盟能效指令（EU）No 666/2013进行数据分析。检验项目包括带有缝隙的硬地板上的除尘、地毯上的除尘、吸尘器过滤效率以及空气数据等方面。详细信息可参见上海市消保委比较试验结果发布页面：http://www.315.sh.cn/test/detail.aspx?id=41

作为有着150年历史的国际知名第三方检测认证机构，TUV SUD在吸尘器等电子电器行业有着非常丰富的经验以及专业权威的本土团队，通过开展这一调查，TUV SUD希望提高消费者及制造商对吸尘器产品品质及二次污染问题的关注度。在吸尘器选购方面，TUV SUD为消费者奉上温馨小贴士：

1. 应根据不同用途挑选合适的吸尘器。目前家用情况下，最常用的吸尘器为卧式和便携式。便携式的吸尘器特点是体型小巧、使用方便，但受制于产品本身体积及结构，其吸力较之卧式吸尘器来说较小，只适用于灰尘量小的环境。卧式吸尘器，集尘容量相对于便携式的大，能在灰尘量较大的环境下使用。

2. 应检查吸尘器各部分连接是否严密，尤其是集尘和动力部分的交接处。检验方法：启动电源开关后，立即用手靠近交接缝外，若没有漏风的感觉，则密闭性良好，不然则说明较差。密封差的吸尘器不仅吸尘效果比较差，而且会造成二次污染。

3. 对吸尘器过滤材料的选择。比较传统的吸尘器过滤材料有海绵、活性炭及过滤纸，这几种过滤材质过滤效果一般。在选购时建议选择多重过滤网的材质，如HEPA（高效微粒空气过滤器）的过滤效果会更好。特别是在排风口的过滤组件，如果过滤材料不够细密，吸入的灰尘会再次排放到空气中，造成二次污染，危及到人体呼吸道健康。

4. 吸尘器使用时的舒适度及方便性。若吸尘器配有符合人体工学的折叠伸缩管（免弯腰），以及能多角度旋转的刷头，就可以避免长时间弯腰打扫造成疲劳。

5. 消费者在选购时不应只追求大功率。市场上有一部分吸尘器以大功率作为卖点。固然大功率与吸力成一定的正比关系。但是作为家庭使用来说，一般吸尘器的吸入功率（吸力）在180瓦以上便能满足大部分家用除尘所需要的吸力。一味追求大功率，一方面增加了耗电量，另一方面大功率电机产生的噪音也会比较大。