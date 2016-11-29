ContourGlobal通过收购巴西资产进一步拓展拉美组合

-- 收购资产价值约7.11亿巴西雷亚尔

-- 206兆瓦的高质量合约水力发电和热电联产经营资产

-- 长期合作伙伴Falcon Flight（桑托-多明戈(Santo Domingo)家族的投资载体）将拥有收购组合的20%权益

-- 拉美组合拓展至1423兆瓦经营资产

圣保罗2016年11月29日电 /美通社/ -- ContourGlobal今天宣布，该公司已签署协议收购Neoenergia巴西的206兆瓦发电经营资产组合的权益。该组合包括位于巴伊亚、戈亚斯和里约热内卢共130兆瓦的七家水力发电厂以及位于巴拉那、里约热内卢和圣保罗共76兆瓦的四家高效热电联产工厂。

ContourGlobal总裁兼首席执行官约瑟夫-勃兰特(Joseph Brandt)先生表示：“我们很高兴能够拓展我们的巴西业务，过去十年内，我们已在巴西经营四家发电厂。今天宣布的收购可对我们的现有水力发电组合形成补充，并进一步拓展我们为商业和工业客户提供现场高效能量的解决方案业务。”

ContourGlobal执行副总裁Alessandra Marinheiro强调说：“这些长期合约资产位于或邻近我们已经开展经营业务的巴西，包括与我们欧洲和非洲解决方案工厂类似的以美元计价的热电联产工厂。我们的经营平台让我们能够将这些新工厂高效整合进我们的拉美组织。”

此次收购预计将于2017年第一季度完成，还取决于各种条件和审批，包括巴西经济保卫委员会（Administrative Council for Economic Defense，简称“CADE”）和National Electric Energy Agency的审批。