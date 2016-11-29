德国TOP商学院BiTS开启新一轮全国巡回团审面试

应用科学大学成当下择校新风尚

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 自11月份迎来首批中国留学生后，美国劳瑞德国际教育集团（以下简称“劳瑞德”）旗下德国顶尖商学院 -- 德国商业与信息技术大学（以下简称BiTS）将从2016年12月3日起，陆续在中国五个城市开启2016年度全新一轮的巡回团审面试。此次本科招生主要针对2016年6月高中毕业生，申请2017年3月入学；2017年高考生，预录取考试。

在应用科学大学（德语简称FH）逐渐成为留学新热门的当下，BiTS的新一轮面试或将为有留学计划的学子们提供更为多样的选择。

“N团”审 全德唯一无需就读预科的学校

日耳曼民族把他们的严谨深深贯彻到了高等教育领域。根据2016/2017年度最新出炉的全球大学综合排名（U-Multirank rating），BiTS在全球90多个国家的1300多所大学中名列前25位。雄厚的硬件、务实与创新结合的软实力，成就了这所全德国唯一的、高中生申请本科不用读预科的学校。

相较流程复杂、周期更长的APS个审流程来说，团审有着一定优势。而BiTS的“N团”审，则是获得北威州法律特许，并得到了德国教育部的批准。

除了以团体审核代替APS个审流程，确保了较高的出签率、无拒签外，更为重要的是采用英语授课，同时无需就读预科，大大节省了留学时间。通过12年制高中毕业并参加高考的应届生、高考分数达到当地本二线、经过校方考核认定达到雅思5.5的水平（无需提交雅思成绩），且最终通过校方在中国组织的入学笔试+面试，即可被录取。

德系精品、FH中的优秀典范

虽然录取BiTS无须就读预科，但这绝不等同于BiTS的课程轻松好通过。

统计数据显示，BiTS学生毕业后就业率高达95%，且相当一部分优秀的学生被保时捷、大众、IBM等知名企业、世界500强录取并在其中担任要职。就业成功的学生中有超过2/3在毕业前就已经签了工作协议，热门专业的就业率甚至达到百分之百。

能够取得如此令人欣喜的成绩，FH独特的“双元制”（DUAL SYSTEM）高等教育模式功不可没。这种由企业和学校共同担负培养人才的职责的模式，将教学与就业紧密联系，极大提高毕业后的就业、创业能力，使很多学生在毕业前已获得诸多企业抛出的橄榄枝。

此外，BiTS独创了“创业教育”，将有关创业的课程融入在所有的专业课程内，让学生的学习生活就充分沉浸于学术和商业氛围之中，为之后的就业、创业奠定扎实基础。

可以说，BiTS对人才的培养更符合当下社会对于人才的实际使用需求。在FH逐渐成为留学新热门的当下，BiTS无愧于“德系精品、应用科学大学中的优秀典范”之称。

招生时间及城市：