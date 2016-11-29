慧点科技推出机场安全管理解决方案

- 转变机场安全管理模式

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 慧点科技基于多年对机场安全领域的行业研究，将先进的、符合现代机场安全管理的理念固化在慧点科技机场安全管理解决方案中，为机场安全管理的机制建立和高效运行提供了有效的工具。



机场安全管理信息化平台

机场安全管理工作是机场运营单位实现安全生产的路径和保障。它通过对专业技术人员的资质管理和能力建设，提高工作人员的安全意识和专业技能，从根本上提高机场运营安全保障能力。只有抓好安全生产工作，全面开展安全管理体系建设，完善安全运行保障机制，机场的运营安全才能真正得到有效保障。

但是，目前国内各机场运营单位在安全管理方面普遍存在着一些问题，不断摸索安全管理方法，寻找有力的安全管理工具，对于机场来说意义重大。随着企业管理信息化、互联网化的不断推进，采用互联网化的安全管理手段是各机场运营单位的一个必然选择。

机场安全管理存在的问题

截止到2015年底，民航总局官网数字显示，国内机场数量已达到214家。虽然各个机场规模不同，但是在安全管理方面存在着类似的问题，给机场各个层级的工作人员带来了不少困扰。

首先，对于机场运营单位的领导来说，公司制定了大量的规章制度，涉及的内容和流程非常多，如风险管理的制度、监察的制度、培训的制度等。这些规章制度很多被束之高阁，没有得到很好的贯彻实施。像安全政策、目标责任很具体的管理手段很多在制定的时候很理想，而在实施的过程中被不断的弱化和推诿，存在“制度很丰满，实施很骨感”的不正常现象。而这些现象的不断出现也和安全管理工作的监督不及时、追责不彻底有很大关系。在安全管理领域，机场运营单位的领导层很难找到一个强有力的管理抓手。

其次，对于机场运营单位的安全管理专员来说，安全管理的手段多采用传统的人工管理模式，如手工记录、人工巡检，采用人工管理模式，监察工作量大、问题跟踪困难、协同效率相对低下。采用人工管理模式还使得在管理过程中产生的信息难以积累、传播和利用，导致重复工作量大，效率低下，相关人员无暇进行管理创新和突破。

机场安全管理不只是一两个部门的事情，它与运营单位的方方面面都有着很大关联，很多工作牵一发而动全身。因此机场各级业务员工每天都要接触各类安全相关信息，如公告、通知和工作指令。很多信息需要在第一时间让一线员工进行接收和执行，但目前很多机场运营单位还缺乏对这些信息的高效传播工具。同时，一线员工的参与也是安全管理工作的重要组成部分，而很多机场运营单位还没有建立安全管理部门和业务部门之间的协同、培训、学习、考核的工作机制，造成了管理部门和执行部门之间很多的工作内耗和目标的不统一。

一个成功的企业，规模小的时候靠人治，做大做强之后则需要机制。在现代化管理的企业中，机制的落地和高效运行离不开信息系统的支撑。慧点科技基于在多年机场安全领域的行业研究，将先进的现代机场安全管理理念固化在信息系统之中，为机场安全管理机制的建立和高效运行提供了有效的工具。

为机场安全运营保驾护航

慧点科技机场安全管理解决方案着眼于满足国内机场安全管理实际需求，严格遵循民航局对机场安全管理系统建设要求，基于机场安全管理体系和相关建设指南，固化机场日常的安全管理工作，形成管理闭环，旨在提高安全管理工作效率和质量，提升机场安全管理水平，防范安全事故的发生。

针对上述的机场运营单位在安全管理中遇到的问题，该解决方案可以有力的支撑安全管理机制建设，面对不同的使用对象提供适合的系统能力。

对于机场运营单位领导，系统提供指标监控、报表统计、政策宣贯等功能。领导可以对重点安全工作指标进行实时监控，根据条件查询自动生成相关报表。系统还可以固化安全政策与管理目标、安全管理组织机构与人员队伍、各级岗位对应的安全职责等，对安全管理工作起到持续宣贯的目的。

对于机场运营单位的安全管理专员，系统提供监督检查、隐患治理、风险防控、进度监控等功能。一线安全管理业务人员可以通过系统高效执行和落实监督检查工作计划，规范统一检查标准，并对检查结果进行跟踪、反馈；还可以对危险源信息进行识别、风险评估和制定管控措施等。安全管理专员则可对各项安全管理工作进度进行实时监控，效率大幅提高。系统可对安全管理相关信息进行统一收集和管理，对管理制度、规范章程等进行版本管理并统一发布。系统还能自动生成统计分析结果，一改原来效率低下的手工输入、计算方式。

慧点科技机场安全管理解决方案除了支持PC端操作以外，还支持移动端。这是因为机场的工作人员不一定都是在办公室办公，尤其是对于与安全相关的一线员工来说，很多工作都是在现场完成工作的。为此，慧点科技强化了机场安全管理解决方案的移动化能力，比如说，提供安全新闻与通知的推送功能，以满足员工随时随地浏览安全新闻、通知和公告的需求；提供课程学习与考试的功能，方便员工碎片化学习安全知识，通过考试掌握安全技能；提供安全随手拍的功能，方便员工在第一时间发现问题、上报问题。

可见，慧点科技机场安全管理解决方案可以为机场运营单位的整体安全工作提供支撑，为领导层提供决策依据，为员工提供更加便捷、安全的服务，从而达到提升安全管理效率、保障机场安全的目标。

转变安全管理模式

慧点科技机场安全管理解决方案可以帮助机场转变安全管理模式。具体来说，主要体现在以下三个方面：

第一，从亡羊补牢到未雨绸缪的转变。机场安全解决方案以安全目标为中心，以安全绩效为约束手段，通过对各类安全信息的自动化采集，加强机场运行过程的安全监控，大幅降低异常情况、不安全事件发生的可能。

第二，从局部管理到整体运营。通过从安全目标制定、安全管理过程到安全绩效考核的大闭环管理，以及具体业务中（如安全风险、安全隐患）的小闭环管理，实时协同、实时跟踪、实时监控、实时反馈，使每一个发现的问题都能够得到关注和及时管理处理；通过系统的支撑打通安全管理体系中各安全业务模块间的关系，消除安全业务模块间的流程孤岛和信息孤岛，使安全管理业务流程的开展更加顺畅，协同性更强，共享更充分。

第三，从管理要求到管理文化的转变。更好地建设安全文化，将“要我安全”转变为“我要安全”。通过移动化，将安全消息及时推送给员工，员工随时反馈安全问题、学习安全知识、查阅安全标准。系统还可以通过员工自愿报告最大程度地收集安全信息，及时发现生产运行过程中的安全隐患和薄弱环节，建立良好的安全文化氛围，提高公司的安全水平。

总而言之，机场安全管理解决方案可以更好地满足机场各部门的安全管理需求，降低管理成本，提升管理效率。

借助系统落地线上安全培训、监督检查、隐患治理、风险防控和安全绩效等业务，可快速满足机场的基本安全运营和管理需求，保证企业的正常运作，提高工作效率，提升机场运营单位对安全运营关键点的管控水平，强化管理者对机场的整体管控能力，提高机场抗风险能力，保障机场可持续发展和企业战略目标的实现，为管理层提供更有效的安全决策支持。

对于民航业而言，夯实行业发展基础和安全管理密切相关。民航业要大力推进新技术的应用和推广，而慧点科技机场安全解决方案正是通过移动应用等新技术帮助机场实现高效、长效的安全机制，全面支撑机场安全管理体系的落地，固化安全管理制度和标准，提升安全管理工作开展过程中的协同性和效率，最终保障机场运营单位安全管理目标的达成。