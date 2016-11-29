Property Report高峰论坛(中国)2016汇集一众地区房地产精英

12月7日一众亚洲房地产精英聚集在香港JW万豪酒店探讨区内重点与新兴的房地产市场

香港2016年11月29日电 /美通社/ -- 亚洲领先房地产杂志Property Report今年已于东南亚七个城市举行房地产会议，下一站来到香港，是Property Report在香港的首个会议，定于12月7日在香港JW万豪酒店隆重登场。

由亚洲领导网上房地产集团PropertyGuru举办的Property Report高峰论坛(中国)2016将汇集来自中国大陆、香港、澳门、越南、泰国和缅甸的顶级人物。大会演讲者和代表将探讨区内房地产市场与中国房地产市场的过去、现在和未来，以及中国出境和跨境投资带来的影响。

曾参加2015年Property Report 高峰论坛的Asia Business Council执行董事祁福德先生将发表题为“绿化亚洲：中国房地产的新思维”的主题演讲。

祁福德先生表示，在2015年10月于新加坡举行的高峰论坛上，演讲者的素质令他留下深刻的印象。他说：“我很高兴再次与有份参与Property Report高峰论坛, 与亚洲地区未来建设的专业人士聚首一堂。”

祁福德先生发表的主题演讲将强调中国由私营部门倡议的绿色建筑政策，以及北京在促进可持续发展的努力。

他表示：“中国的绿色建筑政策是非常有规范的，而且由上而下的执行力非常强，指令和监控措施非常足够。中国制定了一些非常好的举措，但与许多地区面对的问题一样，真正的难关在于执法，那些地区的记录很混乱。”

“好消息是，中国非常了解全球标准，并显示出对实现新能源方案的决心。到目前为止比较多是生产方面的改进，如生产可再生能源，而使用能源方面也正慢慢改善。”

祁福德先生在香港工作，是《南华早报》的前主编，他将与其他在房地产开发、建筑和设计的佼佼者一同参与Property Report高峰论坛(中国)2016。

其中一位是Aedas环保设计（香港）董事周家明博士，周博士将在会上分享他的专业意见以及介绍在中国进行可持续发展研究的案例。

阿特金斯建筑（Atkins）香港高级设计董事苗依仁先生（Ian Milne）将在题为“东南亚摩天大楼的建造 - 个案研究 - Landmark 81, 越南胡志明市”。

高力国际（Colliers International）行政董事David Faulkner的演说将聚焦亚洲投资者，提供一些适合外国人在东亚置业的地点，以及为什么投资者应该在某些国家购买房地产。福克纳还将探讨每个投资地点的陷阱或可能遇上的问题。

经确认参加新兴和已发展房地产市场深入小组讨论的亚洲卓越物业大奖系列专家小组成员包括：泰国卓越物业大奖得主Raimon Land PLC的业务发展副总裁Simon Derville，以及缅甸卓越物业大奖得主Yoma Strategic Holdings, Ltd（Thanlyin Estate Development – Star City）的总经理Craig Maturi。專家小组将由Property Report品牌經理及主編Liam Aran Barnes主持。

另一回题为“2016年大珠三角楼市总结及展望”的小组讨论将有中国房地产界的领导人物加入，包括仲量联行澳门董事总经理古嘉豪先生、高力国际亚洲区行政董事张翘楚先生及萊坊高级董事及估价及谘询主管林文浩先生。

作为中国卓越物业大奖颁奖典礼的前奏，Property Report高峰论坛(中国)2016将于早上八时三十分开始，于下午三时三十分完结。在短暂休会之后，社交鸡尾酒招待会于下午六时开始，而颁奖典礼暨晚宴紧接于晚上八时至十时三十分举行。晚宴由香港和上海市场领先商业和高级住宅开发商资本策略地产有限公司赞助。

门票现已公开发售。单次入场门票价格400美元，费用已包括午餐交流会。连同中国卓越物业大奖颁奖典礼的门票套餐价格635美元，十人团体门票价格6300美元。

关於高峰论坛的网上登记及查询, 请电邮致Amy@propertygutuinternational.com 与我们的conference director联系, 或浏览我们网站AsiaPropertyAwards.com/Congress/。

各方传媒朋友亦欢迎参与! 请在12月5日或之前透过电邮通知向我们作登记: Tanattha@propertyguruinternational.com