宜信财富发布《中国新中产智能投顾研究报告》

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 11月29日，宜信财富联合彭博商业周刊联合发布《中国新中产智能投顾研究报告》，首次针对新中产人群阐明了智能投顾的现状与未来。

报告指出，与传统“中产阶层”的定义不同，新中产是互联网浸润的一代。他们喜欢探索新奇，能够娴熟地使用各种高科技产品来延伸自己的能力。他们在生活态度、消费观念和理财方式上，崇尚个性、注重品质又理性。他们有明确而又强烈的投资偏好。76%的新中产希望能够通过自动化顾问工具等数字化渠道，获得投资推荐；73%新中产偏好稳健性投资产品；62%的新中产追求个性化理财产品；61%追求性价比高的理财产品。

而作为人工智能的革命性应用，智能投顾将安全稳健、科学个性融于智能一身，非常符合新中产用户的理财需求。只需要投资人输入财务状况和风险偏好，便可开启量身定制的自动理财模式；可以根据资产价格波动自动调整组合资产的配比，实现最优的资产配置；更为关键的是，还可避免投资者因市场行情变动而情绪波动，干扰既定策略的有效运行，保障投资的安全。除了完美贴合新中产理财需求外，智能投顾分散化、透明性、低费用、易操作等优势也成功赢得了高净值客户的青睐。

报告通过对比中美两个市场的差异发现，美国投资者的投资路径是从个人买股票到把资金交给专业人士及机构来管理，最后才是把资金交给机器来管理。而中国，一方面由于个人投资者长期享受不到人工投顾的服务，另一方面由于庞大新中产阶层对于新技术、新模式的接受与认可，极可能发生这种状况，即投资者直接跳过中间环节，一步到位地将资金交给机器来管理。这种不同于国外的投资模式切换，意味着中国智能投顾具有广阔的发展空间。

报告认为，无与伦比的新中产人口规模、前所未有的移动互联普及，连同长期缺失的传统投顾市场，都将成为中美同台竞技时，中国超越美国的强大引擎。未来，中国的智能投顾极有可能超越美国，成为全球第一大市场。

在报告发布会上，宜信创始人、CEO唐宁指出，宜信希望通过模式创新和技术创新让金融变得更加触手可及、更加高效便利。智能投顾正是基于这一理念，让过去只有高净值客户才能享受的资产配置服务，也能普惠新中产人群。宜信财富作为中国顶级财富管理机构，具有已被证实的投资能力，享有高美誉度和信任度的品牌，以及十年以来服务的新中产和高净值客户群体，对开展智能投顾服务有着得天独厚的优势。

据宜信财富董事总经理、宜信财富投米RA首席投资官王福星介绍，作为宜信财富全球资产配置能力的重要组成部分，投米RA利用人工智能技术与宜信财富强大的金融能力完美融合，充分利用了移动互联网和量化投资的技术红利，为投资者提供一个智能的资产配置服务。具备“多资产、跨区域、低成本、私人化、理性化、全天候，全透明、全数字、便捷性”的特征。投米RA将率先为中国新中产人群实现全球更智能、更科学的资产配置，是新中产人群享受全球资产红利、尝试投资全球的第一步。

但是，不是所有通过数据模型实现自动化和产品化的资产配置服务都称得上智能投顾。宜信财富投米RA首席技术官胡金辉认为，优秀的智能投顾产品需要满足四个条件，而这些正是智能投顾的精髓：一是投资标的，是否配置于全球化资产组合；二是服务体验，是否提供专属投资方案、操作简便；三是安全透明，是否实时监控资金收益，投资是否受到相关法律、协会或监管机构保护与赔偿；四是团队成员，创始人及核心成员的背景经历与业绩案例是否匹配金融科技。