重庆高新区雅特力发布首款自主研发集成电路芯片

雅特力（重庆）科技公司成功推出高端M4单片机AT32F4系列产品

中国重庆2016年11月29日电 /美通社/ -- 雅特力（重庆）科技于今日宣布推出AT32F4系列32位高端微控制器(MCU)。雅特力科技今年6月成立于重庆市九龙坡高新区，为重庆第一家微控制器芯片设计公司，核心团队由业界资深精英组成，致力于提供国产化高质量微控制器，降低对进口产品的依赖为目标；成立5个月内即推出第一个产品，研发能力令人惊艳。

雅特力AT32F4系列采用ARM Cortex-M4核心，基于先进的55纳米制程，提供低功耗、高稳定性及高性价比的微控制器平台。搭载 256KB~1MB闪存，64KB~256KB内存，内建数字讯号控制器(DSP)与浮点运算单位(floating point)，并具有精准的12-bit 2M SPS高速ADC及12-bit DAC模拟功能、丰富的通讯外设，系统整合度高、易于产品开发，特别适合高阶无人机、云台控制、多轴机器人、电动车电池管理与环境感应、高阶智能家电等需要优异运算能力且成本敏感度高的产品。

重庆九龙波区政府区长、高新区管委会主任刘小强表示：“雅特力科技以超乎预期的速度推出一系列高质量产品，十分值得庆贺！同时也为重庆高新区注入一股新的成长动能。做为正在建设中的国家自主创新示范区，重庆高新区大力发展高新技术产业，全力推进创新要素的集聚，力争成为全国乃至全球具有影响力的西部创新中心窗口；智能制造是重庆高新区发展重点产业之一，目前已有许多指标厂商进驻，高新区欢迎更多优质投资者的加入，一同致力于提升重庆硬件产品能力，打造智能硬件生态发展圈。”

雅特力科技董事长王国雍表示：“MCU广泛应用于汽车、工控、医疗及消费性产品，随着IoT及工业4.0的普及，各类智能硬件对MCU用量及性能的需求不断的提升，中国的MCU需求量逐年增加，预估2017年超过300亿人民币，ARM cortex-M 32位MCU的年成长率更高达30%，然而目前大多仍向海外进口；雅特力秉持着以国产化MCU取代进口的使命，着力开发国内最缺乏的32位微控制器，积极提升产品质量，以32位MCU国内第一品牌为目标，针对国内需求提供快速便捷的解决方案，希冀能为建立中国自有微控制器芯片供应链尽一份心力。”