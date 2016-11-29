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2016上海国际商用及公务船舶展览会盛大揭幕

2016年11月29日 13:59 编辑： 经理人网编辑
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专业缔造 亚洲引航

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 作为亚洲唯一的公务、工作船舶及其配套展会，Seawork Asia 2016第二届上海国际商用及公务船舶展览会于2016年11月29日在上海世博展览馆盛大揭幕，来自全球25个国家和地区的100多家专业参展商携超过200多个知名品牌参与盛会。Seawork Asia由中国船舶工业行业协会和施若科会展（上海）有限公司主办，上海市国际展览有限公司、上海达华商务展览中心有限公司和施若科会展（上海）有限公司共同承办，以“专业缔造，亚洲引航”为主旨，重点展示世界前沿的公务、工作船及其配套设备，打造公务工作船及配套领域的国际商贸及技术交流平台，为企业带来提升竞争力的新契机。

国家海洋局宣传教育中心副主任朱德洲先生，上海组合港管理委员会办公室主任徐国毅先生，交通运输部救助打捞局副总工程师孙鲁闽先生，交通运输部国家海事局计划装备处处长杨晓林先生，国家国防科技工业局处长李元龙先生，中国船舶重工集团公司第七一四研究所副所长张信学先生，交通运输部东海救助局处长王法初先生，中国船级社上海分社副总经理唐敏杰先生，上海市商务委员会国际服务贸易处处长孙嘉荣先生，上海市国际展览有限公司副总裁卞国荣先生，中国造船工程学会上海学术活动中心首席专家梁启康先生，中国太平洋学会副会长兼秘书长盖广生先生，中国引航协会副秘书长陆悦铭先生，上海船舶工业行业协会副理事长李正建先生，挪威驻上海总领事馆副总领事Katrine Hankenes女士，挪威中国商会主席Elise Chen女士，英国驻上海领馆商务领事Stewart Gorman先生，Seawork创始人Andrew Webster先生等中外嘉宾出席各项重要活动。

契合市场，开拓业界视野

2016上海国际商用及公务船舶展览会以“专业缔造、亚洲引航”为主题，致力打造工作、公务船舶及其配套领域在亚洲地区重要的对外交流、展示和商贸合作平台，促进业界的区域交流和国际合作，推动中国及亚洲地区海事业的发展。 

中国公务、工作船市场将迎来快速发展的十年，由中国船舶工业行业协会牵头编制的《船舶工业“十三五”发展规划》结合《中国制造2025》纲领性文件进一步修改和完善，有望以“船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划“形式出台，重点扶持高技术船舶，并配套出台推动船舶兼并重组、高技术船舶走出去等政策。《船舶工业“十三五”发展规划》提出，到2020年，我国高技术船舶及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，其中高技术船舶、核心技术主要产品国际市场占有率达到30%以上。

优秀展商 ，聚焦先进船舶设备与科技

已在欧洲连续成功举办19届的Seawork，以其在行业内建立起的良好声誉，吸引了来自国内外的诸多企业和机构参展，阵容强大，涉及企业范围广泛。

从领域范围看，澳龙船艇、江龙船艇、轻风科技、欧伦船业、丛林凯瓦、常州玻璃钢、太阳鸟、江苏通洋、江阴荣兴、常州南海、江阴挪赛夫等船企都将展示各自一流的船舶产品；船舶主机展商包括了Man、Yammar、Scania、Cummins、FIAT、OXE等世界顶级品牌；其他配套产品展商包括SC-Innovation、Seakeeper、Marine Data、Actisense、Teignbridge Propellers、广州中交、佳力泰珀迩、厦门欣翔、上海荣德、深圳好利来、珠海志成等众多品牌都强势亮相本届Seawork Asia。

此外，中国船级社、中国船舶信息中心等机构也在展会现场为大家解读最新的行业规范。

高峰论坛，助力业界捕捉市场动态

作为亚洲最具影响力和重要性的海事船舶活动之一，“2016第二届亚洲公务、工作船发展前瞻与分析”高峰论坛将在Seawork Asia 展会同期举行，论坛内容主要包括“市场发展趋势及需求分析”、“铝合金船艇船型设计、建造及性能分析”、“单体深V高性能船、三体高速船、无人船专题”、“配套设备最新技术展示”等，论坛内容极具前瞻性。演讲嘉宾和莅会高管都是中外行业领军人物，共同探寻工作、公务及商用船舶行业的技术新发现、行业发展趋势及整体市场需求，成为中外嘉宾和与会代表交流互动的最佳平台。在海洋资源开发、海洋资源保护日趋受到关注的背景下，Seawork Asia展会及其高峰论坛的成功举办将进一步加强产、学、研、用的交流与合作，共同促进船舶行业的技术进步、推动船舶产业健康发展。

设计大赛，点燃行业青春激情

作为行业唯一的公务船、工作艇高校设计大赛，2016 Seawork全国高校公务船、工作艇设计大赛以发掘能代表中国当下小艇设计力量的作品为原则，致力于寻找中国最IN好设计。本届大赛的顺利举办，对于弘扬优秀船艇设计、鼓励更多年轻人从事船艇设计工作、促进整个船艇设计产业的发展都具有积极作用和重要意义。青春号，兴国路，从这里起航！

同期活动，促进产业快速发展

在展示先进产品、技术和解决方案的同时，主办方也为参展商和观众提供更多贴心服务和活动，锐意打造一场全产业链盛会，致力推动船舶行业的可持续发展。Seawork Asia也将携英国国际展团、挪威国际展团等众多国际展商团在展会现场举办专题研讨贸易洽谈活动，聚焦行业，专业引领。

全球专业观众， 齐聚行业盛会

Seawork Asia预计将吸引来自近20个国家和地区的近万名专业观众前来探求前沿技术及最新市场信息。国内各船舶协会和相关企业也纷纷组团前来参观，观众和买家除了能够看到行业的最新产品和创新技术，更可以收集所需采购的行业产品与技术资料。能够有所收获，才是吸引他们每届前来参观的最大原因，他们与参展商们面对面的交流将为展商带来更多商机，达成深度合作共识，填平产业合作沟壑，实现共赢。

近年来，中国市场对公务、工作船的需求以年均30%的速度增速发展。2016上海国际商用及公务船舶展览会诚邀您一起畅游这片蓝海，探索公务、工作船行业最新发展趋势！

联系方式：

施若科会展（上海）有限公司
地址：中国 上海市虹口区大连路1619号1707室
电话：+86 21 31220169  传真：+86 21 31220165
网址：www.seaworkasia.cn

上海市国际展览有限公司
地址：中国 上海市静安区延安中路841号东方海外大厦8楼
电话：+86 21 62792828  传真：+86 21 65455124
网址：www.siec-ccpit.com

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