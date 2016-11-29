2016上海国际商用及公务船舶展览会盛大揭幕

专业缔造 亚洲引航

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 作为亚洲唯一的公务、工作船舶及其配套展会，Seawork Asia 2016第二届上海国际商用及公务船舶展览会于2016年11月29日在上海世博展览馆盛大揭幕，来自全球25个国家和地区的100多家专业参展商携超过200多个知名品牌参与盛会。Seawork Asia由中国船舶工业行业协会和施若科会展（上海）有限公司主办，上海市国际展览有限公司、上海达华商务展览中心有限公司和施若科会展（上海）有限公司共同承办，以“专业缔造，亚洲引航”为主旨，重点展示世界前沿的公务、工作船及其配套设备，打造公务工作船及配套领域的国际商贸及技术交流平台，为企业带来提升竞争力的新契机。

国家海洋局宣传教育中心副主任朱德洲先生，上海组合港管理委员会办公室主任徐国毅先生，交通运输部救助打捞局副总工程师孙鲁闽先生，交通运输部国家海事局计划装备处处长杨晓林先生，国家国防科技工业局处长李元龙先生，中国船舶重工集团公司第七一四研究所副所长张信学先生，交通运输部东海救助局处长王法初先生，中国船级社上海分社副总经理唐敏杰先生，上海市商务委员会国际服务贸易处处长孙嘉荣先生，上海市国际展览有限公司副总裁卞国荣先生，中国造船工程学会上海学术活动中心首席专家梁启康先生，中国太平洋学会副会长兼秘书长盖广生先生，中国引航协会副秘书长陆悦铭先生，上海船舶工业行业协会副理事长李正建先生，挪威驻上海总领事馆副总领事Katrine Hankenes女士，挪威中国商会主席Elise Chen女士，英国驻上海领馆商务领事Stewart Gorman先生，Seawork创始人Andrew Webster先生等中外嘉宾出席各项重要活动。

契合市场，开拓业界视野

2016上海国际商用及公务船舶展览会以“专业缔造、亚洲引航”为主题，致力打造工作、公务船舶及其配套领域在亚洲地区重要的对外交流、展示和商贸合作平台，促进业界的区域交流和国际合作，推动中国及亚洲地区海事业的发展。

中国公务、工作船市场将迎来快速发展的十年，由中国船舶工业行业协会牵头编制的《船舶工业“十三五”发展规划》结合《中国制造2025》纲领性文件进一步修改和完善，有望以“船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划“形式出台，重点扶持高技术船舶，并配套出台推动船舶兼并重组、高技术船舶走出去等政策。《船舶工业“十三五”发展规划》提出，到2020年，我国高技术船舶及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，其中高技术船舶、核心技术主要产品国际市场占有率达到30%以上。

优秀展商 ，聚焦先进船舶设备与科技

已在欧洲连续成功举办19届的Seawork，以其在行业内建立起的良好声誉，吸引了来自国内外的诸多企业和机构参展，阵容强大，涉及企业范围广泛。

从领域范围看，澳龙船艇、江龙船艇、轻风科技、欧伦船业、丛林凯瓦、常州玻璃钢、太阳鸟、江苏通洋、江阴荣兴、常州南海、江阴挪赛夫等船企都将展示各自一流的船舶产品；船舶主机展商包括了Man、Yammar、Scania、Cummins、FIAT、OXE等世界顶级品牌；其他配套产品展商包括SC-Innovation、Seakeeper、Marine Data、Actisense、Teignbridge Propellers、广州中交、佳力泰珀迩、厦门欣翔、上海荣德、深圳好利来、珠海志成等众多品牌都强势亮相本届Seawork Asia。

此外，中国船级社、中国船舶信息中心等机构也在展会现场为大家解读最新的行业规范。

高峰论坛，助力业界捕捉市场动态

作为亚洲最具影响力和重要性的海事船舶活动之一，“2016第二届亚洲公务、工作船发展前瞻与分析”高峰论坛将在Seawork Asia 展会同期举行，论坛内容主要包括“市场发展趋势及需求分析”、“铝合金船艇船型设计、建造及性能分析”、“单体深V高性能船、三体高速船、无人船专题”、“配套设备最新技术展示”等，论坛内容极具前瞻性。演讲嘉宾和莅会高管都是中外行业领军人物，共同探寻工作、公务及商用船舶行业的技术新发现、行业发展趋势及整体市场需求，成为中外嘉宾和与会代表交流互动的最佳平台。在海洋资源开发、海洋资源保护日趋受到关注的背景下，Seawork Asia展会及其高峰论坛的成功举办将进一步加强产、学、研、用的交流与合作，共同促进船舶行业的技术进步、推动船舶产业健康发展。

设计大赛，点燃行业青春激情

作为行业唯一的公务船、工作艇高校设计大赛，2016 Seawork全国高校公务船、工作艇设计大赛以发掘能代表中国当下小艇设计力量的作品为原则，致力于寻找中国最IN好设计。本届大赛的顺利举办，对于弘扬优秀船艇设计、鼓励更多年轻人从事船艇设计工作、促进整个船艇设计产业的发展都具有积极作用和重要意义。青春号，兴国路，从这里起航！

同期活动，促进产业快速发展

在展示先进产品、技术和解决方案的同时，主办方也为参展商和观众提供更多贴心服务和活动，锐意打造一场全产业链盛会，致力推动船舶行业的可持续发展。Seawork Asia也将携英国国际展团、挪威国际展团等众多国际展商团在展会现场举办“专题研讨”和“贸易洽谈”活动，聚焦行业，专业引领。

全球专业观众， 齐聚行业盛会

Seawork Asia预计将吸引来自近20个国家和地区的近万名专业观众前来探求前沿技术及最新市场信息。国内各船舶协会和相关企业也纷纷组团前来参观，观众和买家除了能够看到行业的最新产品和创新技术，更可以收集所需采购的行业产品与技术资料。能够有所收获，才是吸引他们每届前来参观的最大原因，他们与参展商们面对面的交流将为展商带来更多商机，达成深度合作共识，填平产业合作沟壑，实现共赢。

近年来，中国市场对公务、工作船的需求以年均30%的速度增速发展。2016上海国际商用及公务船舶展览会诚邀您一起畅游这片蓝海，探索公务、工作船行业最新发展趋势！

联系方式：

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