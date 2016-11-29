“战无止境”2016MARS创新创业大赛总决赛圆满落幕

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 2016年11月25日，由多牛传媒及玛斯投资主办的“2016MARS创新创业大赛”（以下简称“MARS大赛”）在北京圆满落幕。经过93天的激烈角逐，16个优质项目挺进总决赛参与巅峰之战，最终Airmule荣获冠军，翻易通荣获亚军，热拉荣获季军，另有6个优秀项目分别获得单项奖。

颁奖环节中上届MARS大赛冠军得主彩球创始人雷雨田现身赛场，亲手为本届2016MARS创新创业大赛的冠军颁奖，最好的体现了MARS大赛的薪火相传。



冠亚季军颁奖

本届MARS大赛总决赛备受瞩目，比赛当天，选手与导师热情互动现场气氛紧张又热烈。同时，网络关注度持续走高，斗鱼TV等17家直播平台对大赛进行全程直播，开始后一小时内在线观看人数突破两百万。国内外网络、电视、直播、移动、纸媒等媒体平台，更是联合打造“立体式传播矩阵”，对大赛进程进行全方位报道。

MARS大赛是目前国内规模最大、涉及领域最广、最具影响力的创业大赛。本届MARS大赛迄今为止整整持续93天。这场面向全行业全领域的创业赛事，在启动之初就受到了创业者、媒体、平台、投资机构的热烈关注。从8月25日启动报名开始，短短两周时间内，报名项目就已突破500大关，截止报名通道关闭，本届MARS大赛的报名人数已达1500多人。经过预赛、半决赛的角逐最终脱颖而出16个优秀创业项目进入总决赛的最后争夺。



2016MARS创新创业大赛三十六强

1500个报名项目 Airmule选手获得冠军

由多牛传媒、玛斯投资主办的MARS大赛始于2012年，旨在选拔优秀的创业团队，通过给予创业者最需要的业务梳理、业界关系、传播能力、融资协助等资源，帮助其获得资本的认可和市场的成功。

过往三届MARS大赛共吸引了超过3000多支创业团队，80余家投资机构的100多位投资人参与，100多家媒体全方位跟踪报道。2016年MARS大赛再创新高，报名期间共吸引超过1500支创业团队报名，近400个项目进入预赛阶段，36个项目杀出重围进入半决赛，经过紧张激烈的比拼，有16个项目挺进总决赛，并在最后的角逐中，Airmule胜出夺冠，翻易通荣获亚军，热拉荣获季军。此外，还有6个项目荣获单项奖，分别是最具表现力奖星际迷航超越主机，最具潜力奖木兰仓，最具人气奖疯兔盒子，最佳创意奖拍库，最佳团队奖一起写，最佳BP奖京剧猫。

参赛选手纷纷表示，跟随MARS大赛一路走来收获颇丰，除了获得许多珍贵的机会和合作之外，也开始思考更多关于如何使项目发展得更好，创业之路走得更宽的问题。



部分评委及导师合影

最强董事会来袭强大导师团助阵参赛者

本届MARS大赛拥有被称为“最强董事会”的强大总决赛评委阵容，他们是人人网董事长陈一舟、多牛传媒董事长王乐、人人公司首席运营官兼执行董事刘健、深创投华北大区总经理刘纲、红杉资本中国基金合伙人王岑、凯兴资本董事长谢晨光、凯兴资本合伙人潘石坚、完美世界CEO萧泓、名川资本创始人原软银赛富合伙人王求乐、LB投资合伙人Tony Park、蓝海方舟天使基金合伙人逄晓鹏、国科创新总经理蒋磊、汉博商业创始人兼董事长朱友军、春雨医生联合创始人毕磊、天神互娱CEO朱晔、玛斯投资总经理李若宾等。

同时，强大的导师团队也亲临现场，助阵总决赛，他们是多牛传媒CEO姜楠带领的牛小货战队、深创投北京公司副总经理张华博士带领的华尔街之狼战队、名川资本副总裁李东东带领的鹰之队、找钢网联合创始人兼胖猫创投合伙人饶慧钢带领的钢铁侠战队、英诺天使基金投资合伙人任萱雨博士带领的凤凰队、黑蝶资本创始人兼起源资本合伙人孟凡带领的黑梦队。这6位导师组成的导师团助阵参赛者与总决赛的评委团进行PK。

比赛现场，评委导师与选手互动频繁，项目路演之外，创业者们在舞台上展现出的执着梦想和情怀也勾起评审团导师的回忆，在一问一答中碰撞火花，气氛越来越热烈，一度将比赛推向高潮。

整合优势资源全方位助力创业者

本届MARS大赛拥有由网络、移动、户外、电视、直播、视频、纸媒、电台等八类媒体构成的“立体式传播矩阵，对所有参赛项目进行全方位曝光宣传。目前官方合作媒体总量超过100家，全球参与报道2016MARS大赛、采访参赛创业团队的媒体总数预计超过2万家。据了解，本次大赛总决赛网络关注度持续走高，多家直播平台一小时内在线观看人数突破百万。

同时，2016MARS大赛与各类创业服务机构进行了广泛合作，力邀数十家创业服务机构参与大赛项目的扶持。还与国内各地十多家创业孵化器、创咖展开合作，为MARS大赛创业项目提供宣传、路演等品牌类型服务，优惠入驻政策，商业逻辑梳理等创业帮助。与MARS合作的数十家律师事务所和咨询机构、培训机构，将向创业者提供法务、人力、财务、政府政策咨询等在内的帮助和培训。预计各家机构投入的服务资源总价值超过千万元人民币。

MARS战无止境 创业路道长而崎

2016MARS创新创业大赛于8月25日宣布正式启动。随后，多牛传媒、玛斯投资携手12家中国互联网创业公司，集体点亮了位于美国纽约时代广场的大屏幕，这也是中国创业企业第一次在美国纽约时代广场的集中展示。至此，2016MARS大赛的大帷幕正式被拉开。

本次大赛进入预赛的500多个项目分别来自全国各地的49个城市，除此之外，今年还增设了消费升级、大健康、粉红经济等合作大赛，竞争激烈程度空前。

“MARS有战神的意思，刚好符合今年的主题－战无止境”，多牛传媒CEO姜楠向参赛者们分享自己创业的心路历程，“在创业的路上我们都很孤独”。

多牛传媒董事长王乐也在总决赛开场前的致辞中表示，今年的大赛涉及的细分行业之多，涉猎专业之广，超乎想象。据了解，本次大赛中包括医疗、人工智能、消费、材料在内的众多项目都属互联网业内首次，专业领域的创业者，遇到专业的评审团，在双方的互动中评委导师也都显示出对行业的洞见和观察，令人敬佩。

经过一整天的巅峰对决，进入尾声，歌手沙宝亮为2016MARS大赛献唱的主题曲《伙伴》回荡在总决赛的现场，至此，2016MARS创新创业者大赛，在无数人的共同见证下，圆满落幕。正如歌词里唱的，“这段青春岁月多耀眼，热血沸腾并不是终点”，MARS战无止境，创业之路仍道长而崎。