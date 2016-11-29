呼吁尊重生命歌唱永恒追思 邓丽君纪念音乐会在福寿园举行

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 她对任何人都谦虚有礼，没有架子，对人温柔体贴。她是朵“解语花”，一个眼神，一个小动作，都显出她的善解人意。她讲话永远轻轻柔柔，像天使一般，拥有天籁之音。

这个她，就是邓丽君。11月26日下午，“任时光流逝 我只在乎你 -- 纪念邓丽君小姐诞辰64周年公益音会”在福寿园“生命艺术节”开幕式现场上演，再次以天籁之音连接生命，以艺术雕刻生命，以治愈一切的美妙音符温暖人心。

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呼吁尊重生命歌唱永恒追思 邓丽君纪念音乐会在福寿园举行



呼吁尊重生命歌唱永恒追思 邓丽君纪念音乐会在福寿园举行

过往20年，福寿园一直致力于人文建设，并努力突破传统、创新文化。为了让生者与逝者共同编织一份无言且充满真挚情感的美丽，2010年，福寿园推出“生命艺术节”，以艺术定格每一位平凡生命的伟大，用音乐诠释和表达人们的追思，在为生命“打造”永恒乐章的同时，也呼吁对生命的尊重。

“近日，当得知邓丽君小姐在台北的墓碑因为某些不文明的纪念方式遭到破坏时，一种发自内心的感伤流淌在每一位福寿园工作人员心中。”福寿园国际集团文化教育委员会主任伊华说，“我们决定以一场纪念邓丽君小姐诞辰64周年的公益音会拉开今年生命艺术节的序幕，用艺术诠释生命和永恒中心，同时也呼吁民众以文明、理智、礼貌的行为来表达对偶像的热爱之情，以艺术、高雅的方式表达追忆。”



呼吁尊重生命歌唱永恒追思 邓丽君纪念音乐会在福寿园举行



呼吁尊重生命歌唱永恒追思 邓丽君纪念音乐会在福寿园举行

现场，音乐会以温软的《小城故事》作为开场，紧接着缓缓而来的《我只在乎你》似乎在诉说邓丽君那温文尔雅、礼貌平等对待每一个人的品格，优雅却微带伤感的《夜来香》、《甜蜜蜜》则将在场的人们带入了邓丽君一生的欢喜忧伤之中。现场听众们在歌声中，品味着人生的悲欢离合、喜怒哀乐。一段配乐诗朗诵《何日再唱何日君再来》勾起了人们对已逝亲友的追思之情，每个人的脸上透着一丝凝重，生命的意义在心中了然。最后，一曲《相见在明天》像是宣告了生命永恒的存在，那些重要的人永远活在人们的心中，彷佛从未离开。



上海福寿园邓丽君纪念像

“每年，全国各地的歌迷朋友们来到福寿园，纪念我们的偶像、一代巨星邓丽君小姐。”此次纪念音乐会的主办方、上海邓丽君歌友会会长徐亮表示，“福寿园是个非常有爱心的企业，今年恰逢福寿园生命艺术节开幕，我们联合福寿园举办了这样一场邓丽君小姐诞辰64周年纪念音乐会，秉承了邓丽君小姐回馈社会、付出爱心的传统，我觉得非常有意义。”

一直以来，福寿园注重人文关怀、追求文化价值，通过一系列“生命关怀”的人文活动，逐步改变传统殡葬行业在公众心中的固有形象，给予真情和关爱，让生命活得更有价值和意义。

据伊华介绍，本届“生命艺术节”将持续至冬至，除邓丽君纪念音乐会外，还安排了各种极富文化和艺术内涵的活动：冬至期间，福寿园园区将在业务大厅中央放置一架钢琴，供人们即兴弹奏，寄托思念之情，并结合快闪的方式传递对生命生生不息的祝福；12月1日至22日，“福寿园人文”微信订阅号将陆续推出关于用音乐来纪念的故事，并与“福寿园（fsygroup）”服务号同时发起“因回忆而温暖”的留言征集活动；在此期间，市民还可以通过上海福寿园服务号（fsygroup）留言，点播自己希望在园区听到的与纪念、追忆有关的歌曲或旋律，工作人员将选择在12月期间播放。通过这一系列活动，福寿园希望将生命与永恒这个话题变得唯美庄重，让生命关怀深入人心。