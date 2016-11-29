香港航空“飞悦精彩”十周年 开展国际新里程

2017 年航线网络将伸延至温哥华等北美主要城市

香港2016年11月29日电 /美通社/ -- 植根香港的全服务航空公司香港航空（“公司”）一直致力追求创新及更高质量的服务，与香港并进，发展成为国际知名的航空公司。 踏入香港航空十周年，公司今日举行十周年庆典（“十周年庆典”），庆祝及分享公司十年来在业务发展及推动香港航空业所取得的丰硕成果，并感谢香港特区政府、商业伙伴及社会各界多年来的鼎力支持。

这次庆典冠盖云集，获得逾 200 位来自政商界的海内外嘉宾到场致贺。 十周年启航典礼由香港特别行政区行政长官梁振英先生、中联办副主任林武先生、中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员胡建中先生、香港特别行政区运输及房屋局局长张炳良教授、香港航空联席董事长蒙建强先生、香港航空联席董事长张逵先生、香港航空副董事长邓竟成先生和香港航空总裁王利亚先生一同主持， 其他参加祝酒仪式的重要嘉宾包括香港特别行政区运输及房屋局常任秘书长（运输）黎以德先生、民航处处长李天柱先生、机场管理局主席苏泽光先生、旅游发展局主席林建岳博士、机场管理局行政总裁林天福先生及海航旅业集团有限公司运营总裁谢皓明先生等。



香港航空总裁王利亚先生丶香港特别行政区运输及房屋局局长张炳良教授丶中联办副主任林武先生丶 香港航空联席董事长蒙建强先生丶香港特别行政区行政长官梁振英先生丶香港航空联席董事长张逵先生丶中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员胡建中先生及香港航空副董事长邓竟成先生一同主持香港航空十周年启动仪式。（左至右）



祝酒仪式

香港航空联席董事长张逵先生表示： “过去十年，香港航空以‘立足香港、专注亚太’ 的定位不断探索发展路向，蜕变成长。 时至今日，我们已经在亚太区超过30个主要城市展翅翱翔，今年的客运量预计更达660万人次的新高，市场份额占香港机场近10%。 此外，我们今年已开通澳洲及新西兰等11个新航点，刷新了公司创立以来的纪录。 我们的努力亦获得国际业界和旅客的广泛认可，除了自2011年起获评为Skytrax四星级航空评级，今年更入选Skytrax三大‘亚洲最佳区域航空公司’，成绩令人鼓舞。 ”



香港航空联席董事长张逵先生致辞



香港特别行政区行政长官梁振英先生担任香港航空十周年庆典主礼嘉宾并致辞

“香港航空以‘飞悦精彩’为十周年活动的主题，推出一连串市场推广活动，继续带领乘客一齐游历不同国度，成就香港航空下一个更精彩的十年。 展望2017年，我们计划飞往更多亚太区城市，并将航线网络伸延至温哥华等北美主要城市，首班飞往温哥华的班机将于2017年6月30日启航，并维持每日一班。 为配合公司迈向国际的发展蓝图，我们将积极扩大机队规模，明年8月将会接收首架A350客机，以支持我们开拓更多长线航班。 与此同时，我们将于2017年首季在机场中场客运大楼增设全新的贵宾室，为更多乘客提供更贴心的服务。 至于香港航空飞行培训中心预计将于2018年底落成，以培训更多航空业人才，为业界注入新增长动力。 ”



展示将于2017年8月付运的全新A350客机之商务客舱座位设计

把握地域优势 加快推进国际化战略

自 2006 年成立以来，香港航空快速成长，不断进步、成绩斐然。 截至2016年9月底，香港航空在过去十年累计接载超过2,650万名乘客，客运量的复合增长率(CAGR)高逾20% 。 目前，香港航空的航点网络已发展至36个亚太地区商务及旅游城市，并分别与69间及11间航空公司签订联程 及代码共享协议， 机队规模亦持续扩展至现有的34架，机龄平均只有4年，为全球最年轻机队之一。

香港是海上丝绸之路的一个非常重要的节点，乘着中国 ‘一带一路’战略深化之际，香港航空将继续积极把握地域优势和政策机遇，加快推进国际化战略，特别是发展长途国际航线至北美主要城市，以及探索和开发尚未有直航航班的航点，以满足中国，尤其是华南区域旅客出行所需。 连同今年12月推出的首尔航线，今年香港航空新增11个航点，当中包括珠三角区域唯一一条直飞澳洲黄金海岸航线，以及奥克兰航线，为国际化战略展开重要一步。

年轻、创新、服务为本 与旅客“飞悦精彩”

香港航空致力创新，为旅客提供更优质、更贴心的服务，并获得业界高度肯定。 于2011年起，香港航空荣获Skytrax四星航空公司评级，去年更获得WTA 世界旅游大奖的亚洲最佳机舱服务奖项。

作为首间进驻及最主要使用中场客运大楼的本地航空公司，香港航空共有超过九成航班使用中场客运廊，使 99% 的旅客可直接通过登机桥便捷上落飞机，亦有助提升航班准时率。 未来香港航空将会在香港机场中场客运大楼新增面积达1,350平方米的贵宾室，为现有贵宾室紫荆堂之两倍。 同时，公司自2015年推行的 Sweeten You Up 服务，亦持续升级，为乘客庆祝新婚及结婚周年纪念、生日以及为家庭旅客提供专属贴心服务，让乘客与至亲旅伴享受一个更独特难忘的空中之旅。



展示将于2017年首季在机场中场客运大楼增设的全新贵宾室设计

为庆祝香港航空十周年，香港航空近期更特别举办连串精彩市场推广活动，以回馈旅客支持，其中包括推出十周年 Thankful Sale 、举办“寻找精彩游历之最” 50 万机票奬赏大放送活动、由即日起更向所有香港航空旅客派发十周年限量特别版登机证，并向所有小童乘客（ 2-11 岁）额外赠送限量纪念版飞行棋一盒。 与此同时，香港航空远赴澳洲、日本、中国及台湾等地取景拍摄的全新品牌广告亦已正式首播。 有关香港航空“飞悦 精彩 十周年”活动详情及精彩优惠，请浏览十周年主题网页 (http://www.HKAirlines10th.com ) 及关注香港航空官方Facebook专页( www.facebook.com/hkairlines ) 。

植根香港 回馈社会

近年来，香港航空陆续宣布兴建新飞行培训中心、不断拓展航线、扩大客户群，以及促进中港交流等新举措，反映香港航空不仅在竞争激烈的香港航空业成功突围而出，更以回馈社会为己任，不遗余力为香港社会及航空业的发展，以至香港的繁荣稳定浇筑坚实的基石。

2016 年 3 月，由香港航空投资成立的香港航空飞行培训中心宣布动土。 该中心总投资金额约18亿港元，将配备12台飞行仿真驾驶舱及先进设施系统，提供航空服务相关的多种培训设施。 同时，该培训中心亦为香港和内地航空人员的培训交流提供更多机会，对航空业发展提供有利支持，成为亚太区新一代航空业精英培育摇篮。

香港航空亦积极举办一系列航空教育项目的企业社会责任活动，旨在培养年青一代对航空业的兴趣，自 2014 年起，香港航空推出“飞越云端． 拥抱世界”学生赞助计划，每年赞助超过1,000张免费机票予学校及社福机构，奖励于学业成绩或不同范畴有杰出表现的学生及年轻人，鼓励他们走出香港、放眼世界。 此外， 香港航空亦定期举办“飞上云霄”学生航空体验计划，通过参观飞机及机场设施，学生们从活动过程中获取航空知识，激发对航空业的兴趣。 活动已为超过600名本地学生提供了独特的体验，并深受学校及家长热烈反馈。