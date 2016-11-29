IMD报告显示，亚洲经济体需要更加关注本土人才

新加坡2016年11月29日电 /美通社/ -- 一项新的重要研究报告显示，随着亚洲不断疏忽对本土商业人才的培养，该地区正面临失去其全球竞争力的风险。

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亚洲连续第二年只有一个国家跻身全球领先商学院洛桑国际管理发展学院(IMD)的全球人才竞争力榜单前十。

该年度报告对61个国家和地区的企业人才培养、吸引和留住能力进行了评估。

在这61个国家和地区中，香港在今年的榜单中排名第十，较2015年上升两个位次，而所有其它亚洲经济体在过去12个月的排名都已下滑。

作为去年唯一一个跻身榜单前十的亚洲国家，新加坡今年的排名下滑5个位次，至第15位，马来西亚从第15位跌至第19位，台湾从第23位跌至第24位，泰国则从第34位跌至第37位。

尽管中国大陆是全球最强大的经济体之一，但该地区今年的榜单排名下滑了3个位次，至第43位，印尼则紧随其后排在第44位。

发布该报告的IMD世界竞争力中心主任阿图罗-布里斯(Arturo Bris)教授认为，缺乏对本土人才的投资是亚洲大多数国家排名下滑的主要原因。

他称：“毫无疑问，以新加坡为首的很多亚洲国家依然对国外人才具有极大的吸引力。”

“得益于国外人才带来的知识和经验，他们有能力提升他们的整体竞争力，这点也是毋庸置疑的。”

“然而，这不足以弥补本土人才培养缺失，尤其是公共部门教育投资的缺乏所带来的负面影响。”

“这些及相关问题意味着，亚洲国家在我们用以评估经济体整体竞争力的一些最重要指标方面表现欠佳。”

该榜单基于广泛的因素对各国进行人才投资/培养、人才吸引力和人才预备排名。这些因素包括教育、学徒、员工培训、员工积极性、语言技能、生活成本、生活质量、工资、税率和人才流失。

今年的榜单前十分别是瑞士、丹麦、比利时、瑞典、荷兰、芬兰、挪威、奥地利、卢森堡和香港，德国则排在第11位。

布里斯教授说，新加坡在小学和中学教育方面投资不足，导致其在过去一年里跌出前十。

他在解释中国为何一直表现不佳时表示：“尽管市场机遇在不断增加，但与人才竞争力国家相比，中国对外国人才的吸引力依然不够。”

查看完整的2016年IMD全球人才竞争力报告，请访问：http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/Wcc/NewTalentReport/Talent_2016_web.pdf