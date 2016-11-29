2017第五届 ITS CHINA 年度盛典：一场智者的盛宴

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 2017年1月13日，2017第五届 ITS CHINA 年度盛典将在北京世纪金源大酒店隆重开幕。这是自2012年起，由中国智能交通协会、智能交通网、国家智能交通产业技术创新战略联盟携手举办的中国智能交通一年一度的行业盛会。



2017第五届ITS CHINA年度盛典

届时，来自国内智能交通各个领域的主管领导、专家学者、企业精英、专业用户将莅临盛典，见证2016年度优秀企业的诞生，分享行业创新成果，围绕新时期智能交通的产业升级及市场趋势，打破“信息孤岛”，促进智能交通融合发展、交通信息化与网络安全、“互联网+”便捷交通助力智慧出行、大数据在交通管理中的应用与实践、智能交通综合信息服务发展及商业机会、汽车电子标识改变传统道路交通管理模式、新能源汽车行业前景及相关政策解读、充电服务的可持续发展模式、智能化技术在城市轨道交通中的应用等核心主题，深入探讨在大数据、物联网、云计算、互联网特别是移动互联网技术快速发展的背景下，智能交通产业的可持续发展模式。

盛典由三部分内容组成：

一、2016中国智能交通行业年度评选颁奖典礼

向获奖企业颁发2016年度中国智能交通行业“技术创新”、“优秀系统集成商”、“优秀解决方案”、“最佳产品”、“新锐企业”、“领军企业”、“杰出贡献”、“行业信息安全优秀服务商”、“最具影响力品牌”等奖项的奖杯和证书。

评选活动正火热进行中，详见2016中国智能交通行业年度评选活动介绍。

二、2017中国智能交通行业发展趋势分析会

就智能交通行业的发展现状、市场规模、未来规划、投资前景做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助企业掌握关键信息，提升竞争优势，把握机遇，迎接挑战。

三、2017 ITS CHINA 新春联谊会

提升行业的凝聚力，构建和谐共赢的行业氛围。联谊会将汇聚中国智能交通行业政府部门领导、专家学者、企业高层、技术精英、用户代表，大家欢聚一堂，辞旧迎新，面对面地进行信息交流及合作洽谈。

创新科技交流、名优企业展示、重磅资讯分享 -- 2017年1月13日，将在世纪金源大酒店举行的2017第五届 ITS CHINA 年度盛典让您不虚此行。

特别鸣谢

盛典独家冠名：ETCP

盛典钻石赞助商：连云港杰瑞电子有限公司

盛典黄金赞助商：北京千方科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司

附：2016中国智能交通行业年度评选



中国智能交通行业年度评选

一、奖项设置

年度优秀系统集成商奖

候选企业为正式注册的企业，具有完善的售前、售中、售后体系，系统运行稳定，用户反馈良好。

年度优秀解决方案奖

候选企业为正式注册的企业，申报方案广泛应用于智能交通领域，和同类方案相比具有技术创新、竞争等优势。

年度信息安全优秀服务商奖

候选企业为正式注册的企业，提供的信息服务能协助用户建立信息安全的技术和管理体系，贯彻信息安全建设的生命周期，并具备应对任何安全挑战的能力。

年度技术创新奖

候选企业为正式注册的企业，在同行业内技术领先，拥有创造了良好的经济效益或社会效益的科技创新、重大技术改造和关键技术成果突破。

年度最佳产品奖

候选企业为正式注册的企业，产品在设计上具有创新优势，市场认可度高，应用广泛。

年度领军企业奖

候选企业为正式注册的企业，在经济规模、科技含量及社会影响力方面具有领先地位，对行业的成长有明显的提升或带动作用。

年度杰出贡献奖

候选企业为正式注册的企业，在产品或技术方面有创造性、建设性的重要研究成果，对于行业发展具有突出贡献。

年度最具影响力品牌奖

候选企业为正式注册的企业，品牌在行业内具有很强的影响力，业绩持续处于行业领先地位。

年度新锐企业奖

候选企业为正式注册的企业，具有先进的生产技术和设备硬件条件，一定的企业成长人才和技术储备及产品开发能力，并具有完善的服务体系。

二、评选流程



评选流程

三、报名方式

1. 参会报名

关注智能交通网2017第五届 ITS CHINA 年度盛典专题（http://www.21its.com/itschina/）报名参评报名。

2. 参评企业请联系 ITS CHINA 年度盛典组委会索取“2016中国智能交通行业年度评选参评表”。

欢迎关注智能交通网官网（www.21its.com）或智能交通网微信公众号随时了解会议进展和评选动态。