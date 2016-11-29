2016第九届中国高成长连锁企业峰会在京举办

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 11月24日，第九届中国高成长连锁企业峰会暨2016年度中国高成长连锁品牌颁奖典礼亮相北京国贸千禧酒店。来自餐饮、零售、休闲娱乐、教育培训、生活服务等各连锁行业的优秀企业家，汇聚一堂，共享连锁行业盛会。

当天，中国连锁经营协会副秘书长彭建真、创业邦杂志CEO兼出版人南立新、韩国商会零售委员会会长韩泰祺等连锁业界大咖出席了此次会议。



2016第九届中国高成长连锁企业峰会在京举办

“回归”零售本质行业“大咖”汇集

2016年第九届中国高成长连锁企业峰会的主题为“回归”，即回归连锁商业本质。由聚焦连锁消费的垂直服务平台开店邦主办，由创业邦、中国消费创新中心和58同城招商加盟协办。

除了消费投资机构大佬、连锁企业，众多优秀的连锁服务商也前来参会参展，其中包括专业为连锁企业提供智能云监控服务的“悠络客”，专业为连锁企业提供营销物料定制服务的“阳光印网”，以及为连锁企业提供订货与渠道销售管控服务的“易订货”。此外，新发则、上扬集团、皇家鸡排、管家帮、开心丽果、诚礼文化等企业的创始人、相关负责人也来到了现场。此外，大会还得到三星、多彩换新、西安数拓、大脑地图、凯兰帝、喜来快递、一嗨租车等企业的大力支持。

此次大会汇集了全国多行业多品类的知名连锁品牌商。其中，餐饮企业包括海底捞、西贝、汉堡王、外婆家、小南国、木屋烧烤、外婆家、麦当劳、周黑鸭、绝味鸭脖、眉州东坡、桃园眷村等;零售企业包括阿里巴巴、京东、沃尔玛、家乐福、大润发、7-eleven、苏宁、国美、王府井百货等，名创优品、UR、热风、孩子王、锦江之星等本次高成长连锁50强企业创始人及企业高管都悉数到会。

除连锁企业外，众多消费投资机构大佬也悉数到场。

专业连锁企业峰会权威大奖颁奖典礼

Entrepreneur’s Franchise 500® 1978年在美国由Entrepreneur首次举办，至今已举办39届，是全球连锁行业投资参考权威。2008年创业邦将Entrepreneur’s Franchise 500® 独家引入中国，至今已成功举办8届，旨在发现大中华地区最具良好成长潜力的特许加盟连锁企业。2015年11月，创业邦投资开店推出新版网站——开店邦。开店邦延续创业邦投资开店的优良基因，致力于“让天下没有难开的门店”，通过平台完善的生态链和综合性服务能力，助力中国优秀连锁企业的高成长，打造更多消费领域的明星企业和行业标杆。

本次峰会现场的颁奖环节最为引人瞩目。以名创优品、西贝、汉堡王、海底捞、百果园等为代表的全国，乃至全球的知名品牌商荣登“2016年度中国高成长连锁50强”榜单;“2016年度最具潜力连锁之星”则分别被望湘园、永和豆浆、新加坡妈妈烤包、喜来快递、大脑地图等优质连锁企业夺得，其中净果、联招教育、柠檬工坊、巴国御蜀、旧宫煮、煮满签、美石记等58同城招商加盟推荐的企业上榜;开心丽果、汉堡王、名创优品、麦多、皇家鸡排等则获得“2016年十大最值得加盟连锁品牌”;而“2016年十大最受消费者喜爱门店”则“花落”鲨鱼先生博物馆、木屋烧烤、cityzoo、popmart、精悦蓉牛蛙等商家;好享家、新发则、凯兰帝等为代表的连锁行业“新势力”毫无疑问地拿到了“2016年度商业模式创新奖”。



颁奖现场

现场大咖云集连锁行业干货爆仓

此次峰会上，弘章资本创始合伙人翁怡诺的《消费连锁创新的国际案例分享》，带给我们国外的消费连锁行业发展的创新思路;荣登“2016年度中国高成长连锁50强”榜单的汉堡王，其首席联盟官李志宏亲临现场，为到场嘉宾带来了《汉堡王中国未来的发展规划及品牌定位与坚持》主题演讲，从自身发展角度出发，分享企业成功案例;阳光印网创始人张红梅的《B2B自营——连锁企业采购需要更好的服务》、亿欧创始人黄渊普的《科技大变革下的产业升级》……一个个精彩的演讲，开拓了大家的经营思路，也促进了行业间的交流学习。

而最为精彩的则是峰会上的四大主题论坛：“大佬话消费连锁行业趋势”、“连锁消费模式创新”、“餐饮的破局之路”、“消费连锁投资人专场”-- 资本寒冬期?投资人眼中的连锁行业。

峰会主题论坛上，上品折扣副总裁朱宇、好邻居总经理陶冶、名创优品品牌中心总监成金兰、桃园眷村副总程辉、多彩饰家高级副总裁温馨、开心丽果创始人何绍杭、58赶集集团HRG创新事业部总监宋国政等行业“大咖”汇聚一堂，面对产业升级，消费模式升级，众多业内精英共同交流探锁连锁行业未来之路。58赶集集团HRG创新事业部总监宋国政表示，58同城招商加盟致力于为C端用户提供一个创业、数据挖掘和评测等服务的平台。

投资专家齐聚论道资本市场大趋势

值得一提的是，弘章资本创始合伙人翁怡诺所做的《连锁消费创新趋势和国际案例标杆分享》主题演讲，受到专家和业内人士的关注。演讲以德国的ALDI超市为基本案例，重点分析了席卷全球的零售折扣店模式，通过ALDI的经营哲学：精选SKU，引出了零售和连锁都是靠规模扩展体量然后去赚取供应链利润这一核心问题。同时，主题演讲对自有品牌的本质以及SPA模式在生活方式领域的崛起等方面进行了精彩的分析。

和君资本合伙人张哲带来了以《帮助成长 -- 连锁企业的投后服务》为题的精彩演讲，针对直营和加盟、成长中的组织设计、人才选拔和分权、授权及KPI三方面问题进行了深入的讲解。张哲表示：“做投资十年，我们把50%以上的时间和资源放在投后服务上。我们觉得做了这行，一定要做企业的贡献，我们是共同创业体。我们是帮助他成长的，愿意做组织优化、KPI、流程梳理、品牌规划、人才引进等等方面。”

两位资深投资人的分享让在场的观众感觉意犹未尽，大会的投资人专场论坛刚好满足了大家的需求。消费连锁投资人专场上，本次大会特别邀请到了天图资本合伙人伍贤勇、钟鼎创投合伙人孙艳华、京东战略投资部副总裁常斌、IDG资本合伙人闫怡勝、中金公司执行总经理葛晓军几位投资界的大咖，从投资人的角度进行了深入探讨。论坛由弘章资本创始合伙人翁怡诺主持。论坛上，嘉宾介绍了各自接手的典型项目，分享了自己的投资逻辑。同时，大咖们就时下热门的创新股话题及投资圈里普遍看好的下一个方向进行了精辟分析，并对在场的消费连锁行业的创业者给出了关于2017年很多实用的建议。



投资专家齐聚 论道资本市场大趋势

峰会上，连锁行业的企业家们都满怀这样一种精神：在风雨兼程中追求卓越，在拼搏奋进中不断创新。我们希望通过此次峰会，加深行业内的交流，推动行业不断成熟，助力中国连锁消费行业的发展，发掘和打造更多明星企业和行业标杆。

附各奖项完整获奖名单



2016年度最佳连锁服务商



2016年度中国高成长连锁50强



2016年度最具潜力连锁之星



2016年十大最值得加盟连锁品牌



2016年十大最受消费者喜爱门店