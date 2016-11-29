2016亚太区美容展参观人数创新高

香港2016年11月29日电 /美通社/ -- 为期四天的2016亚太区美容展，启发参与者思维，展示创新意念，提供商务洽谈及学习机会，现已圆满结束，多方面的成绩打破历届纪录。今年有650家新公司参加，参展商总数达2,698名，来自49个国家及地区。

2016年11月15至17日，来自19个国家的732家公司云集亚洲国际博览馆，展出包装、原料及生产设备；而在2016年11月16至18日，来自49个国家的1,966家公司则于香港会议展览中心展出各类美容成品。

2016亚太区美容展共有24个国家/地区及团体展馆，分别来自澳洲、比利时、巴西、加州、中国内地、法国、德国、希腊、香港、以色列、意大利、日本、韩国、波兰、新加坡、西班牙、瑞士、台湾、泰国、土耳其、英国和美国，另保加利亚和拉脱维亚亦首次组团参展。

展会吸引了来自129个国家及地区的76,818名业内人士（较2015年增加21%）到场参观，包括79个特选国际买家团，他们分别来自逾21个遍布亚洲、欧洲、中东及非洲国家。

亚洲博闻有限公司执行副总裁麦高德表示：“亚太区美容展参展阵容强盛，参观者众多，来自不同国家及地区，无疑是亚太区内最重要的美容业界盛事，为参与者提供建立联系网络的机会。”

BolognaFiere S.p.a. 副总裁 Roberto Kerkoc 亦称：“丰富的商业交流活动、瞩目的创新产品展示、挚诚周到的优良服务，引领第21届亚太区美容展进入新纪元。”

亚洲国际博览馆亮点

亚洲国际博览馆专供从事包装、机械及设备、OEM、承包生产及原料等业务的公司展览，方便买家采购。

亚洲国际博览馆的焦点项目，是首届举办的 Innovation Circle 大奖，由国际知名的潮流预测机构Beautystreams 主导评审及策划，表扬最创新的包装、设计及配方。由 AmorePacific 爱茉莉太平洋、 Centdegres 法尚、L’Oreal 欧莱雅、Marie Dalgar 玛丽黛佳、Martha Tilaar 集团及 NYX Cosmetics 等业界专家组成的权威评审团选出得奖作品，在会场内展出。

位于展馆5的 The Lipstick Factory 即场展示尊贵唇膏的生产过程，展览期间免费派发四款不同形状及质感、共8,000支的“亚太区美容展限定版唇膏”。The Lipstick Factory 由业内首屈一指的三家意大利参展商合办，他们分别是 Brivaplast（包装）、Chromavis（配方）及 Vetraco（机械）。项目获得意大利经济发展部及 ITA -- Italian Trade Agency 支持，合作伙伴为 Cosmetica Italia -- Personal Care Association。

香港会议展览中心亮点

位于会展展览厅 3G 的 Extraordinary Gallery 是全场焦点，多个经过精挑细选、代表不同文化的创新品牌，在设计别树一格的展区展示产品，尽显品牌的尊贵特色、独特风格及优良质量。Centdegres法尚、世界级玻璃制造商 Groupe Pochet、知名指甲油制造商 Fiabila 及潮流预测机构 Beautystreams 携手呈献三款色彩独特、质感不同的特制指甲油，赠送予参观者。

亚太区美容展第三年举办的 Boutique 慈善义卖精品廊相当成功，参观者可在此挑选产品试用装，义卖收益捐赠香港乳癌基金会。

教育及创新

展览期间推出内容及信息丰富的教育项目，共有逾30场研讨会，由国际知名的专家讲解分析。亚洲论坛分别于两个展览场地举办，透过讨论行业热门议题和潮流走势，让观众了解业内的最新发展。亚洲国际博览馆的研讨会主要探讨推动产品革新的最新原料、技术及包装发展动向；而在香港会议展览中心，参观者可紧贴市场潮流，掌握品牌推广及产品的最新发展。

亚太区美容展将于2017年再度登场，11月14至16日于亚洲国际博览馆展出，11月15至17日在香港会议展览中心亮相。欲知详情，请浏览展会网页：www.cosmoprof-asia.com。