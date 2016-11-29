英特尔：让数据成为石油 驱动无人驾驶

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 当今世界是在石油的基础上运转的 -- 为家庭供暖和制冷、为几乎各种形式的交通工具提供动力支持。现在，如果试着驾驶一辆不借助任何石油产品的汽车，你将不会行进得太远。没有石油，汽车发动机会过热，活塞和活塞环会熔化汽缸壁，发动机组会出现裂缝，当然，也没有天然气。可以说，石油是支持我们目前已知汽车世界的关键技术。但是这一切即将改变。

英特尔CEO科再奇认为，说到未来汽车以及无人驾驶体验，数据简直就是新的石油。数据有可能从根本上改变我们思考驾驶体验的方式 -- 无论是作为消费者、汽车制造商、技术专家还是社区居民。

在一辆无人驾驶汽车中，除了活塞、活塞环和发动机组，我们还必须把摄像头、雷达、声呐、GPS和激光雷达考虑在内 -- 这些是全新驾驶方式必不可少的组件。摄像头每秒生成20-60 MB数据，雷达每秒最多生成10kB，声呐每秒10-100kB，GPS将以每秒50 kB的速度运行，激光雷达的运行速度则是每秒10-70MB之间。把这些数字相加，每个无人驾驶车辆每天将生成约4000GB -- 或4TB -- 数据。

就像石油在过去一个世纪改变我们的世界一样，数据将在未来几百年 -- 甚至更远的将来 -- 改变世界。

只采集数据还不够。我们必须把数据转化为一组切实可行的洞察，从而获得它的全部价值。因此，从汽车到网络到云，都需要一个端到端计算解决方案以及强大的连接。

谈到未来驾驶，英特尔对合作伙伴、对整个行业以及对全球社会的承诺就是加速无人驾驶、提供端到端解决方案，并引领下一代计算变革。在整个行业内，只有英特尔能够提出并兑现这一承诺，因为我们拥有全面且无与伦比的技术组合 -- 这些技术是通过收购和创新而开发的。同时，英特尔正在与汽车、科技行业以及其它领域的专家一起打造通向无人驾驶时代的“朋友圈”，科再奇在洛杉矶车展AutoMobility大会上宣布英特尔投资将在未来两年新增超过2.5亿美元的投资，以期实现全面无人驾驶。

英特尔拥有业界领先的计算技术，能够最大限度地释放数据的价值，并提供从汽车、网络到云的端到端无人驾驶解决方案。英特尔为无人驾驶协作提供广泛的资源：车内计算；强大的云和一套机器学习解决方案；高带宽、低延迟连接系统；强大的内存和FPGA技术；人机接口以及安全技术。目前，英特尔正在不断投资于这些技术，以实现无人驾驶。

车内高性能计算 -- 构建汽车中央大脑中枢

随着汽车越来越多地接管驾驶任务，车内新的用户界面必须准确地向驾驶员、乘客传达安全和控制信息。面向未来的无人驾驶，英特尔提供了基于凌动处理器的软件定义计算（SDC）解决方案，用于将强大的CPU、GPU功能与工作负载进行整合，并借助虚拟化双操作系统支持数字集群、信息娱乐系统以及最佳的用户体验。英特尔提供的人机界面（HMI），可以适应不同乘客的偏好、安全地变道、创建一系列新的交通警告以监控驾驶员、乘客和行人的安全，建立起乘客与车辆之间的相互信任。这一高性能计算平台将是汽车的中央大脑，能够运算和分析所有来自于传感器、LIDAR（激光探测与测量）、摄像头的数据，并通过5G通信模块实现与数据中心之间的通信，实现深度学习以创建训练模型。英特尔架构是构建端到端无人驾驶解决方案的理想平台。

5G网络 -- 汽车与数据中心之间的“高速路”

未来，无人驾驶汽车必须与数十亿台设备一起竞争网络带宽。对运输服务提供商来说，如果希望充满信心地部署面向信息娱乐和生产力的全新车载服务，并提供更加安全的无线软件更新，则必须实现以毫秒计算的数据传输速度。

5G是能够满足延迟低于1毫秒，峰值传输速率高达10Gbps的一项网络连接技术。通过提供无与伦比的高带宽和实现用户体验连续性，5G能够支持“汽车至一切”（V2X，Vehicle to X）的应用，例如汽车可使用基于云的人工智能和数据，以及通过无线更新提供的关键安全特性（即时解决网络安全威胁），并且与路汽车和包括路灯在内的其它交通基础设施进行“沟通”。

5G 网络技术代表着行业的重大转变，它要求在无线连接、计算智能和英特尔提供的分布式云资源之间实现前所未有的整合。为此，英特尔正在不断突破产业界限，与业界领先的厂商展开全面的合作，包括提供5G移动试验平台，加速早期原型解决方案的开发与试验，参与3GPP等标准组织的工作与业界共同定义5G标准。

- 英特尔5G移动试验平台将提供一款高性能开发平台，以更快地集成和测试 5G 设备和无线接入点。英特尔目前正与包括爱立信、KT、LG 电子、诺基亚和 Verizon等在内的全球电信行业领导者合作，交付集成式5G原型解决方案。这些合作将从多个蜂窝研究原型和智慧城市提案开始，确保网络就绪并成功完成早期部署。

- 英特尔将为各种互联设备提供无线通信解决方案。例如，英特尔® 凌动™ x3-M7272解决方案是一款面向汽车应用的无线通信平台，可支持安装高级安全特性，比如防火墙和数据包检查等。

- 英特尔参与3GPP等标准组织的工作与业界共同定义5G标准，整合协议。在中国，英特尔正在积极参与支持中国IMT-2020推进组组织的5G技术研发试验，并成为首批加入中国移动5G联合创新中心的战略合作伙伴。在今年的上海世界移动大会上，英特尔携手中国移动、爱立信完成了全球首个基于最新蜂窝物联网技术的业务演示。

云和数据处理分析 -- 让海量数据增值

无人驾驶汽车将以前所未有的速度收集和分析数据，以提高驾驶安全、提升车内体验、加强车队管理，并支持新的赢利性业务模式，例如共乘服务、个性化车载信息娱乐等。面对空前庞大的复杂数据，数据中心必须具备稳定的深度学习模型和强大的计算能力，以确保在无人驾驶执行的每一步，都能保证数据准确性与安全性。

目前，超过90%的车祸起因是人为过失，而人工智能有助于防止出现这种错误。因为若要实现真正意义上的无人驾驶，就必须在汽车、云和数据中心之间执行无数的内存密集型计算，即时分析汽车生成的海量数据，学习数百万辆汽车的经验，创建出深度学习模型，从而实时制定关键决策。人工智能的出现，可以让包括汽车在内的机器感知、学习、推理和执行并适应真实的环境，帮助无人驾驶汽车作出更加安全的决策。

深度学习是当今人工智能的核心驱动领域，它可通过神经网络理解更为复杂的非结构化数据，并模拟人类大脑中的神经元及突触。深度学习支持无人驾驶汽车学习数百万辆汽车的数据和集体经验，从而避免出现其他汽车的错误，创建出更安全的驾驶环境。无人驾驶将得益于深度学习，它可用于社交媒体的面部识别/标记功能、智能手机的语音识别、半自动汽车控制以及其它大量应用。

作为人工智能和深度学习领域的业界引领者，英特尔正致力于推动技术组合方面的关键创新，以确保为更多企业提供最佳的解决方案。对于在城市环境中行驶的无人驾驶汽车，为了处理其复杂的工作负载问题，英特尔提供了从酷睿处理器到至强处理器的计算能力。在数据中心领域，英特尔至强处理器是部署最为广泛的基础设施，主要用于评估机器学习模型。近期，英特尔研究人员采用英特尔至强融核处理器，还成功地将数据中心的人工智能培训时间缩短了50倍。此外，英特尔正在美国亚利桑那州、加利福尼亚州、俄勒冈州和德国建立“卓越中心”（CoE），对无人驾驶汽车进行路测。路测项目可收集创建深度学习模型所需的数据，从而为无人驾驶汽车提供相关的智能。

创建面向无人驾驶汽车的深度学习模型，要求数据中心具备强大计算能力，以运行复杂的数学算法和处理海量数据。在数据中心处理器市场，英特尔拥有超过99%的市场份额。英特尔可交付高度精密的数据中心技术，以满足新交通价值链的需求。只有英特尔能够提供全部组件，包括硬件、软件、存储、网络和安全技术，以最大限度地提高效率并降低成本。同时，英特尔分层安全特性可提供更快速、经济高效的数据保护，还可全方位保护从芯片到云环境的数据，从而显著提高安全性。此外，英特尔与合作伙伴密切合作，提供了强大、安全的大数据和分析软件，并通过结合先进的英特尔数据中心技术，能够最大限度地提高效率和降低成本。