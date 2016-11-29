必胜客打造全国首家概念店ph+，以高科技“爱分享 分享爱”

上海2016年11月29日电 /美通社/ -- 近日，西式休闲餐饮领导品牌必胜客全国首家概念店“ph+”在沪正式开业。概念店结合智能高科技，并以“爱分享”为主题，推出国内首创服务型机器人和IOT（The Internet of Things）技术DIY披萨餐桌等创新服务。顾客们在体验前所未有的科技服务之余，还能共享定制披萨与美食的欢乐用餐体验。除此之外，必胜客概念店ph+亦秉承“匠心制作，新鲜上桌”的理念，精选优质美味食材，不仅满足顾客们的健康需求，又能征服最挑剔的味蕾。

为了给顾客创造更高效人性的酷炫体验，ph+概念店运用全新高科技打造独一无二的欢乐用餐体验。在大胆尝试的背后，是必胜客领导餐饮行业朝向高科技的创新之举。必胜客中国首席执行官高耀表示：“传统商业在不断变革，高科技在各行各业引领与改变着人们的生活。必胜客希望能够通过该全新概念店，领导餐饮行业的技术创新风潮，打造ph+技术革命。未来，将有更多的创新智能科技平台与中国消费者见面。”



机器人

消费者将率先在ph+概念店体验到服务型机器人贴心智能的领位服务。身高80公分可爱豌豆造型搭配科技感灰白配色的机器人，随时在店门口欢迎消费者的莅临，并将以智能高效的服务引导顾客就座；后续亦将在年底推出送餐机器人，顾客只需扫描桌上的二维码进入点餐页面完成下单，拥有大容量储物空间的机器人会将食物安全快速的送到顾客的身边。而在机器人高效的协助之下，服务员将提供更加贴心与细致的服务品质。



DIY餐桌体验

除此之外，期待享受个性美味的顾客，还可提前预约智能高科技IOT技术DIY披萨餐桌；在65寸显示屏屏幕的桌面上，顾客可各凭巧思调配出独一无二的专属披萨。不仅如此，屏幕的180°旋转功能更方便同行的亲朋好友共享一份菜单，一起动手DIY制作披萨。如未成功预约DIY餐桌，顾客也可以通过扫描桌面的二维码，在手机上浏览美味菜单，轻松下单。一向秉承 “爱分享” 理念的必胜客，志在让分享精神无处不在——无论是与亲人朋友，还是爱人孩子，必胜客期待让欢聚的时光变得意义非凡。当大家共同完成的披萨真实呈现在餐桌上的时候，情感似乎也随着热气腾腾的披萨一起升温。

ph+概念店的美食采用特殊烤箱设计，经历5道温度控制、7道时间控制才能喷香上桌。这不仅是美味，更是健康与营养的把关。食材方面则精选进口小麦加工面粉、进口芝士等优质食材，运用各种中西食材创新口味，让顾客吃的既美味又放心。

ph+概念店中最值得重磅推荐的菜品有：

独家扒炉碳烤牛排

360度无死角明火裹衣封住表面，锁住鲜美肉汁，纯天然美味。无任何添加和处理，天然美味原汁原味。

软壳蟹比萨

精选优质软壳蟹，表面裹上薄薄的粉，炸成金色，可连壳食用，滋味独特，香脆的软壳蟹，浓郁的芝士，口口都是美味。

帕尔玛火腿薄底比萨

香浓的帕尔马火腿肉，搭配温和而带着香气的格拉纳帕达诺干酪，唇齿间弥漫浓香滋味，仿佛置身在意大利的浪漫花海之中，流连忘返！

ph+特调鸡尾酒

甘蔗酒、酸甜汁、蔓越莓汁及新鲜树莓完美搭配，诱人的口感等你来享。

必胜客希望通过上海中心概念店ph+，让更多人感受到必胜客不断追求完美用餐体验的用心与诚意，并将“Love to share爱分享”的品牌核心理念真实的传递给每位消费者。