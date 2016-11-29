ILLUMI RUN 炫彩夜跑厦门收官之作，雨中激情开跑

厦门2016年11月29日电 /美通社/ -- 近日，2016北京现代悦纳ILLUMI RUN在厦门大雨中风雨不改，如期举行！现场气氛依旧火爆，数千名参赛者在雨中体验奇幻的炫彩荧光跑道和终点舞台的酷炫电音派对，跑者们体验了全球独一无二超级夜跑，有Party，色彩、灯光、音乐，一场真正的雨中狂欢派对。

色彩缤纷的雨中互动



雨中炫彩互动

即使下着大雨，依然无法阻挡参赛者们对 ILLUMI RUN 的热情。下午5点开始，场外的数千名参赛者有秩序地进场，体验 ILLUMI RUN 为跑者们打造的异彩纷呈世界。在 ILLUMI RUN 的奇丽世界中，各色各样的惊喜络绎不绝。在倒转世界和荧光夏日的炫酷拍照区，跑者们尽情自拍；特步专区的专业造型师为参赛者进行炫彩装扮，佩戴荧光纹身贴，消费者非常积极排队参与；踏进北京现代专区，不仅有新品悦纳的展示，现场更是邀请了靓丽车模与消费者拍照互动。京东金融带来了“年轻不留白”主题互动，微信打印照片让参与者轻松留下特别的青春印记。

生命不息，炫彩不止

19:00开跑，跑者们冲进了色彩缤纷的荧光世界。ILLUMI RUN 跑程共设置了粉、红、蓝、绿、橙5个炫彩线路，每个线路都设有相应颜色的炫彩空间，在每个色彩区间，都会喷射主题颜色的颜料，跑者们身上的颜料在紫光灯的照射下变成荧光色。经过全程5个色彩空间的洗礼，每一位参赛者身上都是色彩缤纷的荧光色，闪耀发光，在黑夜中尽情绽放，点燃激情，在疯狂的跑道上留下急速身影，欢喜与期待，兴奋与喜悦，忘记烦恼，跟着音乐尽情挥洒青春。

20:00，一场激情四射的大型电音PARTY隆重开启。一场狂欢派对少不了顶级DJ的大力加持，现场请到国外知名DJ用震撼的音乐激起跑者们最后的激情，在 ILLUMI RUN 终极狂欢派对中尽情的释放。跑者们享受著彩虹雨的洗礼、沉浸在狂热的人海与强劲的音浪当中，现场的气氛也瞬间推至高潮，用色彩、用尖叫、用呼喊尽情释放自我。

“无可比拟”的炫彩夜跑

2016年 ILLUMI RUN 带来了八场“空前绝后”的炫彩夜跑盛典，欢乐持续漫延，为中国跑者们带来集合跑步、色彩、电音、热舞、游戏互动、充满无限乐趣的炫彩世界！广州、北京、沈阳、武汉、南京、深圳、重庆、厦门8站总参加人数高达6万人。ILLUMI RUN不只是一场夜跑活动，更是一场集合了色彩、电音、热舞等多元素的狂欢盛典，更是城市年轻人追求激情，燃烧青春的一次极致体验。