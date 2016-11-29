深港通将于12月5日正式开通 这些问题你不得不知

深圳2016年11月29日电 /美通社/ -- 深港通真的来了！中国证监会与香港证监会在上周五的晚间联合宣布正式启动深港股票交易互联互通机制，相关股票交易将于2016年12月5日开始。



深港通将于12月5日正式开通 这些问题你不得不知

两年前，沪港通宣布成行，A股随即开始了一轮波澜壮阔的牛市。在上周五股市收盘后，深港通即将开通的消息正式公布，这让投资者们度过了一个满怀期待的周末。但对于很多没有参与沪股通的股民和近两年刚入市的新股民来说，投资深港通还需要从了解深港通开始。

何为深港通

深港通，是指深交所和港交所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过本地证券公司买卖对方交易所上市的股票。在深港通开通之前，沪港通已于2014年开通。此番深港通落地，意味着链接内陆和香港两地资本市场的第二条投资“高速公路”正式开通。

怎样开通深港通

首先，你需要达到市值加账户资金达到50万（不含融资融券账户）的开户门槛。

如果你已达到开户条件，可以到证券公司的营业部开通账户，目前已有一半以上券商获得开通权限，以全行业共有112家计算，已有超过一半的券商可以开通深港通业务。

除了营业部，还可以在交易软件、APP、网上营业厅等线上平台完成开户，开户程序大概为：客户申请 -- 适当性测评 -- 签署协议。

需要特别注意的是，即使在沪港通已经开通过港股通的账户了，投资者还是需要重新在深港通开通账户，因为在沪港通下的港股通和深港通下的港股通是不能“互通”的。

深港通与沪港通的区别

深港通与沪港通最大的区别是两者的投资标的不同，现在确定的深港通旗下港股通可买标的股共有417只，比沪港通开通时的268只要多149只，并且深港通的标的多分布在消费、电子、医疗等新兴行业，代表性和成长性比较好。

港股通交易规则与A股的区别

有了沪港通的两年多经验，已经使用过沪港通通道的投资者对于深港通肯定能轻车熟路，但是对于没有参与过沪港通业务的投资者来说则仍旧需要注意开通业务后的一些细节。

首先买港股最重要的是终于可以体验A股没有的 T+0 交易，也就是说当日买入可以当日卖出，并再次买入。不过也不能一直买入卖出，因为和沪港通一样，深港通也设置了每日额度限制，深股通每日130亿元额度，港股通每日105亿元额度，额度满了之后就不能再买卖了。港股市场除了实行 T+0 外，还不设置涨跌幅限制，所以常常会出现一只个股单日跌幅超过80%的情况，这也是港股的风险和魅力所在。

以上两点是用深港通中港股通交易港股时需要特别注意的，除此之外，还需要注意的就是港股的交易时间分为9点30分--12点和13点--16点。

此外，作为上交所和深交所唯一指定的港股通模拟交易平台运营商，交易宝环球联合香港宏大证券举办了“港股通启航杯仿真交易大赛”，旨在让广大股民朋友可以提前练手并熟悉规则，更有奖金可以领。比赛正在火热进行中，欢迎广大投资者积极参与。