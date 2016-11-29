DERMALOG的指纹识别软件创下全新世界纪录

DERMALOG的高速自动指纹识别系统 (AFIS) 处理能力将近10亿次匹配/秒

法国戛纳2016年11月29日电 /美通社/ -- 德国最大的生物识别产品供应商 DERMALOG 将展示全球最快的自动指纹识别系统 DERMALOG AFIS。该软件获得知名检测机构 SGS-TUV Saar 的认可，处理能力将近10亿次匹配/秒。除了速度以外，该系统还非常可靠。TRUSTECH 2016（2016法国智能卡展）将于11月29日至12月1日在戛纳举行，届时 DERMALOG 将在 RIVIERA L020 展位上呈现其最新的生物识别创新成果。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161122/442112）

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DERMALOG Identification Systems 将于2016年11月29日在戛纳展示其新一代 AFIS。历经多年的研究，DERMALOG 的开发者和工程师在完善指纹识别系统方面取得了成功。标准刀片服务器目前的全球指纹匹配纪录为914,959,533次/秒。

DERMALOG 创始人兼董事总经理 Gunther Mull 表示：“随着指纹匹配速度的加快，保持准确性目前成为了一大挑战。然而，我们的 AFIS 在质量方面没有受损。SGS-TUV Saar 的专家确认，我们的 AFIS 在编码和匹配方面的质量非常出色。”

AFIS 是 DERMALOG 的核心产品之一。DERMALOG 的成功故事颇具历史。里约热内卢州在过去超过15年的时间里一直利用 DERMALOG 的一款解决方案来打击复制/虚假身份犯罪活动。AFIS 在促进巴西当局之间的联系方面发挥了重要作用。里约的 AFIS 也是巴西首次用来进行民事与刑事鉴定的自动指纹识别系统。

作为多种生物识别产品供应商，DERMALOG 能够将AFIS指纹系统与其它生物识别系统相连。例如，虹膜和人脸识别可以用于多模式识别。Gunther Mull 还表示：“我们是生物识别方面多合一的开发者、制造者和系统整合者。DERMALOG 是生物识别的创新领导者，我们的产品均在德国生产。我们坚持履行最高水平安全要求与直观操作的承诺。”

垂询 DERMALOG 创新型生物识别产品及解决方案的详情，敬请访问：http://www.dermalog.com。