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“年轻爆多料”再掀涟漪 饭扫光又玩新花样

2016年11月29日 20:31 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年11月29日电 /美通社/ -- 饭扫光自确定品牌 slogan ”爆多料”以来，开展了一系列的品牌宣传活动，2016年度通过对slogan 的延展，“年轻爆多料”主题活动在年轻消费群体中掀起一股热潮为迎接开学季，饭扫光将活动再升级，让以大一新生、职场新手为代表的“新势力”和以大学师兄师姐、公司老员工为首的“老当家”进行了一次图片征集的 PK，活动一经上线，便与年轻消费群体产生强烈共鸣。

新老PK 各显神通
新老PK 各显神通

经过几年的传播，饭扫光品牌的“年轻”、“时尚”标记已经深深的印刻在年轻消费群体心中通过反复与年轻群体互动并产生共鸣，饭扫光品牌逐渐成为下饭菜领域的时尚先锋，在年轻群体心中占有举足轻重的地位。

线下同主题推广活动
线下同主题推广活动

“老当家”和“新势力”不是对立的两面，而是两个不同的人生进程。饭扫光“年轻爆多料”活动，把这两个看似对立的两个面聚集到一起进行 PK，更多的是为了让双方更了解对方、理解对方，特别是“老当家”对“新势力”的包容，以及 激发“新势力”向“老当家”学习的动力 ，饭扫光希望通过这种正能量的传播，让年轻人在工作生活中更从容、快乐。

丰富的活动奖品
丰富的活动奖品

同时，活动也受到了年轻人的积极参与，各种搞笑、奇葩的创意层出不穷，粉丝们纷纷表示，今年饭扫光“年轻爆多料”活动非常有意思、有意义，希望饭扫光可以持续进行下去。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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