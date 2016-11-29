“年轻爆多料”再掀涟漪 饭扫光又玩新花样

成都2016年11月29日电 /美通社/ -- 饭扫光自确定品牌 slogan ”爆多料”以来，开展了一系列的品牌宣传活动，2016年度通过对slogan 的延展，“年轻爆多料”主题活动在年轻消费群体中掀起一股热潮。为迎接开学季，饭扫光将活动再升级，让以大一新生、职场新手为代表的“新势力”和以大学师兄师姐、公司老员工为首的“老当家”进行了一次图片征集的 PK，活动一经上线，便与年轻消费群体产生强烈共鸣。



新老PK 各显神通

经过几年的传播，饭扫光品牌的“年轻”、“时尚”标记已经深深的印刻在年轻消费群体心中。通过反复地与年轻群体互动并产生共鸣，饭扫光品牌逐渐成为下饭菜领域的时尚先锋，在年轻群体心中占有举足轻重的地位。



线下同主题推广活动

“老当家”和“新势力”不是对立的两面，而是两个不同的人生进程。饭扫光“年轻爆多料”活动，把这两个看似对立的两个面聚集到一起进行 PK，更多的是为了让双方更了解对方、理解对方，特别是“老当家”对“新势力”的包容，以及 激发“新势力”向“老当家”学习的动力 ，饭扫光希望通过这种正能量的传播，让年轻人在工作生活中更从容、快乐。



丰富的活动奖品

同时，活动也受到了年轻人的积极参与，各种搞笑、奇葩的创意层出不穷，粉丝们纷纷表示，今年饭扫光“年轻爆多料”活动非常有意思、有意义，希望饭扫光可以持续地进行下去。