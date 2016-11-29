智能投顾 — 理财界的无人驾驶

北京2016年11月30日电 /美通社/ - 11月29日，宜信财富联合彭博商业周刊联合发布《中国新中产智能投顾研究报告》，报告主要观点如下：

智能投顾填补新中产理财市场空白

美国的智能投顾遍地开花，中国的智能投顾也不落人后。以宜信财富投米RA为代表的国内第一批先行者接连发布了自己的智能投顾产品，为中国投资者提供了初尝全球资产配置成果的机遇。

如果说美国智能投顾的兴起，是对于高高在上的人工投顾的宣战，那么在中国，智能投顾的诞生，则是财富管理行业对于社会新崛起阶层 -- 新中产人群的积极回应。

与传统“中产阶层”的定义不同，新中产是互联网浸润的一代。他们喜欢探索新奇，能够娴熟地使用各种高科技产品来延伸自己的能力。他们在生活态度、消费观念和理财方式上，崇尚个性、注重品质又理性。他们有明确而又强烈的投资偏好。报告调研数据显示：76%的新中产希望能够通过自动化顾问工具等数字化渠道，获得投资推荐；73%新中产偏好稳健性投资产品；62%的新中产追求个性化理财产品；61%追求性价比高的理财产品。

同时，这一群体在理财市场上面临着“十万美元困境”，即对于普遍还没有迈入高净值门槛的新中产来说，投资额多在10万美元上下，因其产生的经济价值较低，传统的财富管理服务机构不愿意服务于这类投资人群。因此，新中产投资需求和目前财富管理机构可提供的服务之间存在错配，需要单独为其量身打造加以解决。

智能投顾是理财界的无人驾驶

于是，理财界的无人驾驶适时出现了。作为人工智能的革命性应用，智能投顾将安全稳健、科学个性融于智能一身。如同无人驾驶只需要驾驶员输入目的地这一简单操作，智能投顾只需要投资人输入财务状况和风险偏好，便可开启量身定制的自动理财模式。如同无人驾驶可以根据路况自动调整行驶速度和路线，实现最佳路径规划一般，智能投顾可以根据资产价格波动自动调整组合资产的配比，实现最优的资产配置。更为关键的是，无人驾驶能够克服人为因素，减少交通事故，智能投顾亦然，可避免投资者因市场行情变动而情绪波动，干扰既定策略的有效运行，保障投资的安全。

对于新中产数字原住民来说，已经习惯移动理财、移动办公的他们，更加习惯流程透明且反馈及时的智能服务。智能投顾的投资组合是完全向用户公开的，且投资交易过程、费用交割等信息对用户实时公开，完全透明。由于是数字理财，用户可以在任何时间段注册自己的专属账户、评测风险水平、建立投资计划，以及在投资策略执行后的任何时间段登录账户了解自己账户的浮动盈亏水平，甚至调整自己的策略组合。智能投顾就是一个不眠不休的机器管家，7*24小时不间断智能化管理客户的专属投资账户。

此外，部分智能投顾产品将资产配置于全球各类ETF，如宜信财富投米RA，在实现资产类别分散的同时，还最大限度追求国别地域的分散，资产配置范围广，分散程度高，抗风险能力强，实现了新中产一键投资全球的诉求。宜信财富投米RA的算法可以做到实时监控全球资本市场以及风险事件，当遭遇影响力较大的系统性风险时，会自动调整组合中相应资产的权重以达到降低组合的风险敞口。

除了完美贴合新中产理财需求外，智能投顾分散化、透明性、低费用、易操作等优势也成功赢得了高净值客户的青睐，他们愿意拿出一部分资产来尝试数字化理财。根据Capgemini和RBC WM联合发布的《2015 世界财富报告》，全球范围内48.6%的高净值人群对智能投顾产品的易用性、低费率非常认可，并表示愿意接受将自己一部分财富交由智能投顾打理，而持这一态度的高净值人群在亚太区（除日本）占比为76.3%，位列全球第一。

中国特色让中国投资者三步并两步走

由嘉信公司进行的一项名为“中国城市新兴富裕投资者研究”（Study of emerging affluent investors in urban China）的调查显示，仅有12%的中国投资者使用投资顾问服务，而其余人群，基本全都依赖自行研究或向亲朋好友寻求建议的方式进行投资。而在法盛全球资产管理公司（Natixis Global Asset Management）的报告中，全球投资者中使用投资顾问的比例为64%，美国为67%。

美国投资者的投资路径是从个人买股票到把资金交给专业人士及机构来管理，最后才是把资金交给机器来管理。而中国，一方面由于个人投资者长期享受不到人工投顾的服务，另一方面由于庞大新中产阶层对于新技术、新模式的接受与认可，投资者可能跳过中间环节，一步到位地将资金交给机器来管理。这种不同于国外的投资模式切换，意味着中国智能投顾具有广阔的发展空间。

支撑这片市场的，还有中国移动互联的普及。预计到2018年，中国移动互联网用户规模将达到8.9亿人。移动互联加速了金融科技的生长与渗透，作为金融科技的一份子，智能投顾产品的普及与应用也将极大地受惠于网络基础设施的完善。

无与伦比的新中产人口规模、前所未有的移动互联普及，连同长期缺失的传统投顾市场，都将成为中美同台竞技时，中国超越美国的强大引擎。