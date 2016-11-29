第11届年度扶贫协商小组摄影大赛公布获奖者

作品表现了赋权、适应力和创新精神

华盛顿2016年11月29日电 /美通社/ -- 扶贫协商小组 (CGAP) 今天宣布2016年摄影大赛获奖者是来自缅甸的Zay Yar Lin。获奖照片“伸出援助之手”(Lend a Helping Hand)因出色的构图和故事叙述（一名女孩帮助父亲制作陶器用于销售的故事）在来自70个国家的3,000多件参赛作品中脱颖而出。

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这幅照片在拍摄者家乡仰光附近的端迪(Twante)镇拍摄。Zay Yar Lin称，虽然自己的职业是一名船员，但自己十分热爱摄影。他表示：“我认为摄影能够帮助人们感知世界。我喜欢拍摄人文地景和日常生活场景。”

尽管端迪镇瓷器在缅甸十分出名，并且市场需求旺盛，但年轻一代却纷纷去外地寻求发展机遇。评委们表示，这幅照片表现了一门有价值但却可能消失的手艺从一代传承到另一代的故事。

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全球还有20亿人缺乏获得像储蓄账户和信贷这样的基本金融服务的渠道。越来越多的证据表明，金融包容性是联合国实现多个可持续发展目标的重要推动因素。联合国利用可持续发展目标来指导全球发展事项，如推进优质教育和性别平等。11年来，年度扶贫协商小组摄影大赛诚邀摄影师分享震撼人心的原创摄影作品，作品所围绕的中心点是金融包容性对全世界人们生活的重要性。

2016年扶贫协商小组摄影大赛邀请摄影师提交有助于金融包容性的四个主要领域的作品：(1) 数字金融方面的移动货币和创新；(2)女性经济赋权；(3)适应力以及(4)小本经营。评委们包括《国家地理》高级图片经理Nicole Cappello；《大西洋》视觉总监Emily Epstein；以及Newseum摄影和视觉资源总监Indira Williams Babic。

三位评委对于甄选过程发表了自己的看法。

Nicole Cappello表示“很高兴能够看到全球人民表现出来的自豪感、适应力以及毅力。”

Emily Epstein表示“这幅作品并不是新闻机构常见的情景，它反映了可敬的人们掌握自己命运的故事。”

Indira Williams Babic称“摄影是讲述故事的最有力方式之一。通过人们都能看到的图片讲述故事是阐述自己想法的理想方式。”

2016年大奖获得者将获得一张价值2,000美元的摄影器材礼品券，获奖作品还将在纽约时代广场的超大屏幕上展示。

大奖获得者和决赛选手

大奖：伸出援助之手 -- 缅甸Zay Yar Lin

缅甸Zay Yar Lin 二等奖：水中生活(Life in Water) -- 印度Sujan Sarkar

印度Sujan Sarkar 三等奖：农夫之家(Farmer's Family) -- 缅甸Pyae Phyo Thet Paing

主题获奖者：

数字金融方面的移动货币和创新：Coconut Farm -- 泰国Eakarin Ekartchariyawong

泰国Eakarin Ekartchariyawong 女性经济赋权Floating Life -- 孟加拉国Md. Zakirul Mazed

孟加拉国Md. Zakirul Mazed 适应力：Dream Defeated Disability -- 孟加拉国Faisal Azim

小本经营：Decorative Umbrella Maker -- 印尼Agung Lawerissa Setiawan

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