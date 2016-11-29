今年感恩季与微笑列车一起送出受益终生的礼物

- 微笑列车推出“送微笑”活动，为2,017名唇腭裂患儿募集善款

纽约2016年11月29日电 /美通社/ -- 为庆祝“感恩星期二”(#GivingTuesday) 和感恩季的到来，全球最大的唇腭裂救助慈善机构美国微笑列车基金会 (Smile Train) 今天推出新的“送微笑” (Give Smiles) 活动，旨在帮助全球更多患儿重新绽放微笑，过上更加健康快乐的生活。

即日起到12月31日，微笑列车将争取通过“送微笑”活动筹集到足够的资金来帮助2,017名唇腭裂患儿。该机构将利用最新先进技术，在“感恩星期二”当天正式推出新的完全数字化的社交筹款平台，目标是在这一天为33名患儿筹集善款。微笑列车今年改变了要礼物的方式，建议参与者创建自己个人的社交筹款页面，鼓励家人和朋友来“送微笑”。

微笑列车首席执行官 Susannah Schaefer 表示：“我们很高兴能通过推出新的‘送微笑’活动来庆祝今年的‘感恩星期二’。我们希望通过捐赠人、名人大使、合作企业、社区募捐组织及合作媒体的支持，能在年底时达成目标，为2,017名唇腭裂患儿带去帮助，让他们用微笑迎接更好的生活！”

众多来自世界各地的微笑列车名人大使、合作企业和社区募捐组织将积极参与今年的“感恩星期二”和“送微笑”活动。主要活动概述如下：

英国社区募捐组织活动 ：Smile Train UK（微笑列车基金会英国代表处）与本地医院共同展开“感恩星期二”活动，该机构会举行装饰派对等 "Students for Smile Train" （微笑列车学生项目）活动。

：Smile Train UK（微笑列车基金会英国代表处）与本地医院共同展开“感恩星期二”活动，该机构会举行装饰派对等 "Students for Smile Train" （微笑列车学生项目）活动。 微笑列车印度项目： 微笑列车首席执行官 Susannah Schaefer 来到印度的阿格拉，与该机构的印度本地合作医院和媒体一同庆祝“感恩星期二”，这些合作伙伴为本地的唇腭裂患者提供全年不间断帮助。

微笑列车首席执行官 来到印度的阿格拉，与该机构的印度本地合作医院和媒体一同庆祝“感恩星期二”，这些合作伙伴为本地的唇腭裂患者提供全年不间断帮助。 全球总动员： 微笑列车的全球合作媒体以及遍布亚洲、拉丁美洲和非洲的员工参加本次“送微笑”社交媒体活动，支持并帮助人们提高对唇腭裂患儿的认识及关注。

微笑列车的全球合作媒体以及遍布亚洲、拉丁美洲和非洲的员工参加本次“送微笑”社交媒体活动，支持并帮助人们提高对唇腭裂患儿的认识及关注。 知名人士献爱心： 微笑列车的名人支持者在今年的“感恩星期二”也将把自己的爱心传播出去，在全球各地举办特别活动、参加各类社交媒体活动、并通过装扮微笑列车标志性的“微笑收集罐子”(Smile Jars) 来点燃今年的感恩季活动。

微笑列车的名人支持者在今年的“感恩星期二”也将把自己的爱心传播出去，在全球各地举办特别活动、参加各类社交媒体活动、并通过装扮微笑列车标志性的“微笑收集罐子”(Smile Jars) 来点燃今年的感恩季活动。 合作企业纷纷参与： 布朗博士 (Dr. Brown's) 与微笑列车达成新合作，共同为面临营养不良和唇腭裂患儿喂养难题的家庭提供必要的营养支持。通过本次合作，布朗博士专业喂养奶瓶 (Specialty Feeding System) 的部分销售收入将用于资助微笑列车的全球项目 Masimo 与微笑列车建立合作，确保发展中国家唇腭裂患者的修复手术安全。微笑列车的护士培训项目和合作医院将获得物资捐赠，包括460多台 Masimo SET® 运动及低灌注下测量 (Measure-through Motion and Low Perfusion®) 脉搏氧饱和度仪。Masimo 还创建了社交筹款页面，帮助提高人们对这一疾病的认识并筹集善款，为60位唇腭裂患儿提供修复手术费资助。 多位合作企业，包括 Masimo、Monroe Trades 、 Elf Magic 和 Infogroup，承诺为今年的感恩季提供支持，建立自己的筹款页面，并鼓励员工为微笑列车项目捐款。



欲详细了解微笑列车、建立自己的社交筹款页面或在今年的感恩季捐款，请访问：https://www.smiletrain.org/givesmiles/?_ga=1.123797517.620803395.1441115707。欢迎关注微笑列车的 Twitter 页面和 Instagram 上的 @SmileTrain，时刻了解最新更新。