京东云与华南城网联手打造B2B综合商贸生态圈

北京2016年11月29日电 /美通社/ -- 11月29日，中国领先的自营式电商企业和中国收入规模最大的互联网企业京东集团与中国领先的大型综合商贸物流及商品交易中心发展商及运营商华南城控股有限公司（以下简称“华南城”）签订战略合作协议，双方将围绕国家“互联网+”战略，利用各自在市场、技术、物流、仓储和金融等方面的优势，形成业务协同和互补，深化建立B2B及其所延伸领域长期全面的合作关系，共同打造B2B综合商贸生态圈，进而为客户创造更大价值。



京东集团与华南城集团战略合作签约仪式团队合影

在国家政策和现实需求的推动下，作为“互联网+”的重要应用领域，电子商务正迎来前所未有的发展机遇。京东作为国内电子商务行业的领军企业之一，长期以来非常重视技术创新，京东集团以京东云作为关键的技术驱动，秉承“不止于云计算”的理念，积极开放自身的创新实践，将京东优势资源和经验全面云化，借助云平台输出给合作伙伴，致力于携手合作伙伴走上“互联网+”的合作创新之路。据悉，本次签约仪式前，华南城旗下的深圳华盛商业发展有限公司就已与京东商城商家开放平台（POP）在电子商务领域开展了长期且成果丰厚的合作，此次战略合作协议的签署，将有助双方进一步加深已有领域的合作，实现在互利互惠基础上的优势互补。

京东集团首席技术官张晨先生表示：“合作与创新是未来商业发展的主旋律，京东作为一家技术驱动的企业，在云计算、大数据、智能硬件、电子商务、物流仓储以及金融等领域不断输出自己的创新技术。华南城作为中国商贸物流行业的佼佼者，拥有五十万规模的线下商家数量以及覆盖全国八大主要物流节点的战略布局。此次与华南城集团的合作，正是基于京东技术创新能力的输出，双方围绕B2B电子商务业务开展合作，凭借华南城在全国区域布局的批发市场优势以及配套的实体仓储物流网络，相信双方一定能够实现资源优势互补，共同构建基于云技术创新驱动的综合商贸生态圈。”

对于此次合作，华南城执行董事兼总裁冯星航先生表示：“我国正全力推进‘互联网+’战略和‘供给侧改革’，‘线上、线下’融合才是王道，分享、共赢才能创新发展。这次与京东的合作是优势互补，是双方战略合作中的重要一环，主要针对各自优势领域的深度合作。凭借华南城多年在商贸物流领域，特别是运营各类专业市场的优势与京东云基础服务技术、电子商贸方面强大的品牌优势融合，将有助于华南城集团加快商贸物流行业的战略升级和线上化进程，由现在的商贸物流平台进一步发展成为电子商务及B2B综合商贸生态圈。同时为双方进一步拓展商业、物流、金融等业务合作夯实基础。这是泛腾讯化合作的重要一步，是着力推动互联网和实体经济深度融合发展的具体落实。”

除了深化现有业务合作外，根据协议，京东云将为华南城提供云技术服务，并共同搭建B2B交易平台。华南城将借助京东云在全国数据中心的资源，采用京东云的云服务器、云存储、云数据库等系列云服务，强化华南城电子商贸平台-华南城网的信息软件技术能力，进一步提升华南城业务线上化的品质和效率；同时，基于京东云平台，整合京东领先的电商平台技术及运营经验与华南城所拥有的丰富线下资源优势，双方在京东电商云产品基础上共同开发符合各行业特性的全新模式B2B交易平台，并提供极具价值的行业大数据。

京东集团及华南城集团将在建材、五金机电、汽摩配件、电子、皮革皮具及辅料五个华南城优势行业内开展一期的独家合作，未来还将扩展至其他领域。此外，京东集团在物流及金融领域的优势也将成为双方合作打造的B2B综合商贸生态圈重要驱动力。双方将进一步利用华南城仓储设施为京东自身强大的现有业务及双方未来B2B业务的合作提供长期稳定的仓储服务，同时，针对B2B交易运输环节的特性，将结合京东技术研发优势和华南城物流园区所聚集的货车资源及货运信息，共同探讨货运线上交易领域合作。此外在金融领域，将凭借双方雄厚的资本及金融投资经验，探讨B2B-销售-物流-金融一体化的服务模式，拓展互联网金融领域的合作。

基于京东十三年的经营实践，京东云积累了成熟的技术和丰富的经验，并于今年正式宣布对外提供服务，现已对外提供华北、华东、华南三地数据中心，分享支撑京东全线业务的多中心模式及其强大的数据中心承载能力。随着企业云平台产品与解决方案的推出，京东云与各行业客户的合作已经遍地开花，获得了广泛的认可和支持。此次京东集团与华南城达成合作，京东云会将京东多年积累的运营、技术、物流、金融等能力全面云化输出，携手华南城共同协助中小型企业走向现代化发展，促进更多的企业完成面向“互联网+”的转型。