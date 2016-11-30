学术出版市场规模下降：具有成本效益的数字媒体市场规模正在提升

文章衡量指标：评估学术界作者影响力的真正指标

洛杉矶2016年11月30日电 /美通社/ -- 来自科学、技术和医学（简称 STM）科学期刊的年收入在2016年预计约为120亿美元，包括书籍以及 STM 出版市场内其它信息。STM 出版市场规模约为250亿美元。开放获取 STM 期刊出版市场的规模从2010年的1亿美元上升到2015年的近5亿美元，复合年均增长率约为20%。订阅/付费获取 STM 期刊市场规模从2014年的125亿美元大幅下降至2016年的80亿美元。全球约100,000名出版行业从业人员为1000万名研究人员服务。这些研究人员每年撰写250万篇文章，有关研究人员的同行评审文章的收入以10%的复合年均增长率增加。OMICS International 首席执行官 Srinubabu Gedela 博士表示，人们急需具有成本效益的数字媒体以及期刊/文章衡量指标，来服务于整个科学行业。

目前，CrossRef 数据库包括7500万个DOI，其中6000万个DOI涉及来自超过38,000个期刊的期刊文章（20%属于不活跃期刊）。全球最大的索引资源库 GoogleScholar 预计拥有1.25亿至1.75亿篇文献，包括期刊文章、书籍和灰色文献。订阅期刊数量正在减少，而开放获取期刊数量正在增加；截至目前，共有10,000份开放获取期刊。Gedela 博士称，源自开放获取期刊的文章每年约为500,000篇，包括20%的年度学术文章成果。

最近许多出版商和科学界成员开始利用文章衡量指标，而不是过去的影响因子。文章衡量指标也被称为文章水平指标(article-level-metrics)、替代计量学(Altmetrics)或文章影响因子(Article Impact factors)。目前，作者们无需等待学术界同行引用他们的研究成果，也无需等待影响因子来计算他们的公信力和成功。评估作者成功的新兴替代性衡量指标以文章影响因子的形式供人们使用。

通过优先化文章影响因子/文章衡量指标而非期刊，网络数字媒体已经完全颠覆了当今的科学出版状况。文章的影响力根据文章点击量、浏览次数、下载量、分享量、点赞量、引发的网上反响以及同行评审期刊中引用次数来计算。ResearchGate、LinkedIn 和 GoogleScholar 学术平台与专业网络平台以及 Facebook 和 Twitter 等社交媒体平台在推进文章影响因子影响力方面发挥了重要作用。不断变化的动态文章衡量指标能够快速评估社会影响力。

OMICS Group 拥有超过2000名员工，在超过5万名作为编委会成员的高素质科学家的帮助下，实现医疗和科学信息的开放获取传播。OMICS Group 发展稳定，从2009年的10本期刊发展到拥有700份期刊和3000万读者。OMICS International Conference Series 每年在美洲、欧洲、中东和亚洲举行3000场科学会议。公关联系，请电邮至：contact.omics@omicsonline.org。